El motivo por el que Arguiñano perdió la estrella Michelin de su restaurante: “¡Qué envidia tiene la gente!”

El nuevo libro de Karlos Arguiñano (Editorial Planeta)

Afirmar que Karlos Arguiñano es el cocinero más famoso de España es algo que se corrobora con un simple dato: lleva 35 años en televisión presentando sus mejores recetas a los españoles. Desde sus inicios en ETB, pasando por TVE y Mediaset, hasta su contrato actual con Atresmedia, donde cada día entre semana presenta su programa Cocina Abierta.

El chef natural de Beasain (Guipúzcoa) ha catapultado su fama más allá de su programa publicando un sinfín de libros de recetas, creando su propia web gastronómica, así como perfiles de cocina exitosos en las principales redes sociales. Además, hace 44 años abrió uno de sus proyectos más importantes: el Hotel Restaurante Karlos Arguiñano en Zarautz (Guipúzcoa).

Te puede interesar: “Las comidas de Navidad son señales de peligro para una persona con TCA”

Este establecimiento abierto al público en 1979 se convirtió rápidamente en una referencia culinaria no solo del País Vasco, sino también de toda España. De hecho, en 1982 recibió una de las distinciones de más prestigio de la gastronomía a nivel mundial: la estrella Michelin otorgada por la Guía Michelin.

Sin embargo, el local de Arguiñano la perdió en el año 1998 y nunca la ha vuelto a recibir. Un hecho que extraña a muchos de sus seguidores al tratarse Arguiñano de uno de los mejores chefs del país, y su local uno de los que mejores reseñas tiene por parte de los clientes.

Te puede interesar: Estos son los platos de la cena de Nochebuena de la Familia Real

La explicación de Arguiñano sobre la estrella Michelin de su restaurante

Karlos Arguiñano, en el plató de su programa. (Atresmedia)

El propio Arguiñano explicó brevemente durante un directo de su programa por qué le quitaron la mencionada distinción. “Ramón Roteta y yo llegamos a tener una estrella Michelin. Luego nos hicimos muy famosos. Empezamos a trabajar en la televisión y así… y nos la quitaron. ¡Ay! ¡Qué envidia tiene la gente! Sales guapo y no te aguantan. Yo siempre pensé ‘cómo puede ser que me den en el 83-84 una estrella Michelin y cuando entro el 90 en la televisión me la quitan’. ¿Se me ha olvidado cocinar o qué? ¡Para nada!”.

Haciendo hincapié en esta cuestión, el cocinero explicó en una entrevista en 2022 al diario 20minutos que no le importaba que le hubiesen quitado la estrella Michelin, ya que ahora no está “en la estrella”, pero está “en las nubes”.

Estos son los cuatro platos que Arguiñano eligió para el menú de su boda.

Cuánto cuesta comer y qué se come en el restaurante de Arguiñano

En el prestigioso Hotel KA, los visitantes se deleitan con una experiencia gastronómica exclusiva ofrecida por el renombrado chef del establecimiento. Los clientes pueden escoger entre una carta diversa o un exquisito menú degustación que cambia con las estaciones, actualmente valorado en 51,90 euros (no incluye bebidas).

Este último consiste en cinco platos distintos, empezando con una ensalada innovadora, seguido de una crema de alcachofas y mariscos, y dos platos principales centrados en pescado del día y jarrete de ternera, culminando con un postre de bizcocho y piña.

Además, el chef presenta una amplia selección de platos en su carta regular, con opciones que van desde entrantes hasta postres, cuyos precios oscilan entre los 15,80 y 32,80 euros, destacando creaciones como terrina de foie-gras y carpaccio de solomillo, entre otros.