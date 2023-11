De eliminar el Ministerio de Igualdad a crear un área en Génova: el PP intenta adueñarse de la bandera feminista

Comité de Dirección del PP

Faltaba poco más de un mes para las elecciones del 23 de julio y Alberto Núñez Feijóo sabía que iba a ganarlas, aunque aún no era consciente de que lo haría con unos números insuficientes para alcanzar La Moncloa. De hecho, en ese momento no cabía otra posibilidad que no fuera la de estar en el Gobierno, tanto es así, que el que era candidato del PP a la Presidencia ya se atrevía a dar las primeras pinceladas sobre su Ejecutivo.

Fue en junio cuando sacó la brocha gorda: no habría ministerio de Igualdad. Se quedaría como un área sin entidad propia que dependería de la Presidencia del Gobierno, ya que la idea era contar con menos de 7 ministerios frente a los 22 que aún mantiene el Gobierno de Pedro Sánchez. Cinco meses después, ya no queda absolutamente nada de esos planes en el PP, que ha pasado de disolver las políticas de igualdad en un hipotético Gobierno a darles entidad propia desde la oposición.

Igualdad ‘a la gallega’ para el Gobierno

Para dibujar su disposición de ministerios, el líder gallego retrocedía en su propia historia política y de gestión, hasta llegar a sus años en la Xunta. Allí contaba con la Consellería de Emprego e Igualdade, que desempeñaba políticas más enfocadas a la conciliación laboral y dispensaba ayudas en este sentido. No era un departamento para visibilizar y sensibilizar sobre la lucha feminista, sino para impulsar políticas de igualdad vinculadas a la economía y al empleo. “El enfoque no está en la menstruación de las mujeres trans”, llegaron a argumentar desde el partido para explicar lo que querían de esta sección.

Hasta que llegaron las elecciones del 23 de julio, en las que el PP sumó más diputados en el Congreso, pero sin lograr la capacidad suficiente como para formar Gobierno, ni en solitario, ni con Vox. Entonces, Alberto Núñez Feijóo comenzó a pensar en un Partido Popular en la oposición, con una reestructuración en el partido y a nivel parlamentario, que se adecuase a su nueva realidad. Tras una semana de goteo de nombramientos, este jueves se presenta el organigrama al completo del nuevo PP.

Bandera feminista para la oposición

La confrontación al Gobierno se ejercerá desde el Congreso de los Diputados y, con menor ímpetu, desde Génova. Serán el “yin” y el “yang” de la oposición del PP que, entre otras muchas, se ha encomendado la tarea de apropiarse de la bandera feminista. Así lo señalan fuentes de la Dirección Nacional del partido, que apuntan a una nueva etapa con una posición clara y propia sobre el feminismo, en la que quieren disputarle la “posición ganada” que reconocen que tiene la izquierda. “No podemos renunciar a ella”, aseguran voces del núcleo duro, que intentará “demostrar” que el feminismo no es patrimonio de nadie, y ahora es una posición política irrenunciable para los populares.

Este propósito se ha trasladado al organigrama del partido, que ahora cuenta con 10 mujeres frente a 6 hombres, además de una nueva vicesecretaría específica para Igualdad y Conciliación, que dirigirá Ana Alós. Feijóo confirmará el Comité Ejecutivo del PP este jueves en Génova, en el que la número 2 y la 3 de Feijóo son mujeres: Cuca Gamarra como secretaria general y Carmen Fúnez como vicesecretaria de Organización. Además, su directora de Gabinete sigue siendo Marta Varela y su Coordinadora de Proyección e Imagen Mar Sánchez. Es un “gesto” feminista enfocado a confrontar con el Gobierno, ya que no era una idea que tuviesen en mente en el caso de acceder a La Moncloa.