Batacazo del PP: Feijóo no cumple con las expectativas y aleja la posibilidad de un cambio de gobierno

Sede del Partido Popular la noche del domingo electoral del 23 de julio (Alberto Ortega / Europa Press)

El “cambio” que clamaba Feijóo ha sido aplacado por el “vuelco” de las urnas. Ni las encuestas ni las expectativas acertaron: el PP ha ganado las elecciones, sí, pero con 136 escaños, lejos de los 150 de los que hablaba el propio partido. Pero lo que convierten estos resultados en batacazo es que, con el panorama actual, el PP y Vox no suman los suficientes escaños como para alcanzar la mayoría absoluta. Era un escenario que ni podrían llegar a imaginarse los ‘populares’, que pasan una noche de luto en Génova.

La tarde ya comenzó con tensión, lo que se podía percibir fácilmente gracias a la comparativa con el cercano domingo del 28M. Frente a un DJ Pulpo que salió a la calle Génova en cuanto comenzó el escrutinio, este domingo no ha tocado el disco hasta que el 95% del mismo, y empujado por la presión de una victoria con mal sabor de boca. Además, la llegada de Feijóo, sobre las 19:30 horas en las elecciones autonómicas y municipales, se retrasó hasta las 20:30 horas, sin que ningún dirigente de Génova se pronunciase antes de su llegada.

El silencio era atronador cuando los afiliados y simpatizantes comenzaron a seguir el escrutinio a las puertas de la sede. Todo cambió cuando un grupo de jóvenes trataron de levantar los ánimos con gritos de “Oa, oa, oa, Feijóo a la Moncloa” o “Madrid será la tumba del sanchismo”, pero no pasaron desapercibidos las alabanzas a Ayuso, en una noche en la que, quien queda en evidencia en el partido es Feijóo.

Y es que no pudieron celebrar el ansiado “cambio”, se conformaron con vitorear la pérdida de escaños de la izquierda delante de la pantalla instalada en Génova. Con todo, el PP quiso sacar pecho a su victoria, señalando su subida de 45 escaños frente a los 89 de 2019, y los cinco perdidos por la actual coalición en el gobierno. Son los argumentos con los que Feijóo reclama su investidura, para la que necesita de unos apoyos con los que no cuenta actualmente. “No hay modelo que no pase o por Feijóo por el sí expreso de Bildu”, se conforman a decir fuentes del partido. De hecho, sacan el ejemplo de Vitoria, donde el PP apoyó al PSOE para que no dependiese del apoyo de Bildu.

