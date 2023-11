Pablo Iglesias, de sufrir acoso mediático y ‘lawfare’ a montar un canal de YouTube desde el que dispara contra Yolanda Díaz

Montaje con imágenes de Yolanda Díaz y Pablo Iglesias.

Donde dije digo, digo Diego. La cruzada de Pablo Iglesias con la prensa viene de lejos. El ex secretario general de Unidas Podemos ha sido víctima de un acoso mediático de manual desde que aterrizó en la política española. Los medios y tertulianos de derechas aprovecharon su posición dominante para lanzar bulos, invadir su vida privada y perseguir a su familia. La exministra de Igualdad, Irene Montero, también ha sufrido ataques y críticas, normalmente cargadas de machismo, por los avances conquistados durante su etapa al frente de la cartera. La historia, sin embargo, ha dado un giro de 180 grados desde que el antiguo líder de la formación morada cruzó —nunca mejor dicho— a la pantalla del televisor.

La cacería a la que se han visto sometidos la exministra de Igualdad y el cofundador de Unidas Podemos, tanto en la propia residencia familiar como en el Congreso de los Diputados, no tiene precedentes. La casa de Irene Montero y Pablo Iglesias en Galapagar (Madrid) ha llenado portadas, tertulias y titulares. La derecha más radical y los grupos ultra tomaron por costumbre manifestarse a las puertas de su domicilio. La cámara de seguridad de la vivienda llegó a ser pirateada y la prensa dedicó varios meses a perseguir, por ejemplo, a la niñera de sus hijos. Por si fuera poco, los bulos, los golpes judiciales y las noticias falsas han sido una constante durante los casi siete años de Iglesias como líder de la izquierda alternativa.

Te puede interesar: Rumbo y origen de los jóvenes ultra que protestan en Ferraz: “Es la primera manifestación a la que vengo”

La ofensiva machista contra Irene Montero tampoco es ninguna novedad. La número dos de la formación morada ha tenido que lidiar con todo tipo de insultos y humillaciones. La derecha le ha llamado de forma sistemática “mujer florero”. Un alcalde del Partido Popular la acusó de “tener la boca llena de llagas por chupársela al coletas [sic]” y una edil de Ciudadanos llegó a decir que “está donde está porque la ha fecundado un macho alfa”. Unidas Podemos, Pablo Iglesias e Irene Montero tienen, por tanto, motivos de sobra para justificar su enfado.

Yolanda Díaz e Irene Montero en una imagen de archivo. (Ricardo Rubio / Europa Press)

Lo que resulta más complicado de entender son las críticas que la formación morada comparte, casi de forma rutinaria, contra Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda del nuevo Gobierno de coalición entre PSOE y Sumar. La dinámica cambió cuando Pablo Iglesias decidió abandonar, según palabras propias, la primera línea política. La despedida tuvo lugar hace dos años y medio, pero lejos de caer en el olvido, Iglesias se ha convertido en un habitual de los platós. El pasado mes de marzo fundó su propio canal de YouTube, Canal Red, para luego lanzar Diario Red, un periódico digital con el que maximizar su impacto. Los datos, sacados directamente de su página web, son claros: cuatro de las cinco noticias más leídas de la semana cargan —en el titular— contra la ministra de Trabajo y el movimiento que ella misma lidera y del que Podemos forma parte.

Te puede interesar: Sumar consigue cinco ministerios y Yolanda Díaz se rodea de afines dejando fuera a Podemos

Podemos dice ahora que Sumar representa una “izquierda servil”, aunque los morados forman parte de la misma coalición y han concurrido juntos en las elecciones generales del pasado 23J. Pablo Iglesias ha repetido por activa y por pasiva que Pedro Sánchez y Yolanda Díaz “echaron” del Consejo de Ministros a las representantes de su partido, Irene Montero e Ione Belarra. El periódico que dirige, Diario Red, ha publicado una serie de artículos para explicar las “claves del veto” y empañar los avances de la izquierda alternativa. La portada del medio, supuestamente progresista, tiene más entradas cargando contra el bloque PSOE-Sumar que abordando, por ejemplo, la deriva de la extrema derecha.

El canal de YouTube de Pablo Iglesias se ha convertido en uno de los medios más críticos con Sumar. Los dardos del exvicepresidente y sus colaboradores contra Yolanda Díaz son cada día más virulentos: una “Clinton de provincias”, “autoritaria” y “poco halagüeña”. Las exministras de la formación morada, Irene Montero e Ione Belarra, parecen abocadas a hacerle oposición desde dentro. La cúpula del partido se refiere a Sumar, movimiento del que —hasta la fecha— forman parte, como la “marca blanca del socialismo”. Además, los redactores de Diario Red graban y señalan de forma sistemática a la número uno de la coalición, una práctica que hasta hace poco despertaba —con razón— su malestar.

El supuesto “cese” de Ione Belarra como ministra

Pablo Iglesias abandonó la política institucional con una frase que, con la actual crispación que arrastra la izquierda, vuelve a cobrar protagonismo: “Cuando uno deja de ser útil tiene que saber retirarse”. El ex secretario general de Unidas Podemos no parece haber encajado de la misma manera la salida —forzosa— de las ministras de su partido, que desde este lunes no forman parte del nuevo Gobierno. Yolanda Díaz ha propuesto otros nombres, como el de Nacho Álvarez, número dos de Belarra en el Ministerio de Derechos Sociales. El economista era uno de los siete candidatos que la formación morada sugería para dirigir una cartera hace ocho años, junto a Íñigo Errejón y Pablo Bustinduy. Una década después, ninguno de los nombres cuenta con el visto bueno del actual director de Canal Red.

Captura de una noticia falsa en el perfil de Pablo Iglesias. (Twitter)

Las fake news son otro de los muchos lastres con los que ha tenido que lidiar Unidas Podemos durante las dos últimas legislaturas. La memoria, sin embargo, tiene fecha de caducidad. Esta semana, Pablo Iglesias ha utilizado su medio de comunicación para difundir un bulo sobre el “cese” de Ione Belarra como ministra. “El presidente de España acaba de destituir a Ione Belarra de su cargo por defender los derechos humanos de los palestinos (...)”, reza el mensaje, publicado en inglés. La afirmación no es cierta, ya que otros ministros como Yolanda Díaz, Pablo Bustinduy o Sira Rego —de origen palestino— han condenado públicamente el “genocidio israelí”. Twitter ha añadido contexto para corregir la publicación en varios perfiles, explicando que la salida de la navarra se debe a una reorganización gubernamental que afecta del mismo modo a otros nueve ministros. La noticia, deliberadamente falsa, ha cruzado fronteras y otros medios se están haciendo eco del bulo. La guerra en la izquierda está servida y las elecciones europeas del próximo año se presentan como la oportunidad perfecta para un Pablo Iglesias que se resiste a caer en el olvido.