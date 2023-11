Pedro Sánchez se pone de perfil en el conflicto con Podemos y emplaza a Yolanda Díaz a lidiar con la tensión

Belarra y Montero en el Congreso de los Diputados. (A. Pérez Meca/Europa Press)

El PSOE no considera a Podemos como un actor independiente. La formación morada, aunque se presentó a las elecciones en coalición con Sumar, siempre ha reclamado su autonomía, tanto en el Congreso como en las negociaciones para el acuerdo de gobierno con el PSOE y para tener representación en el Consejo de Ministros, una opción que parece estar descartada, según han denunciado los de Ione Belarra.

De cara a la presente legislatura, Podemos insiste en que harán valer sus votos, los de sus cinco diputados, independientemente de los acuerdos que selle Yolanda Díaz con Pedro Sánchez, pero el PSOE rechaza esta opción. Fuentes de Ferraz afirman que los socialistas han emplazado a Sumar a hacerse cargo de las negociaciones con Podemos y apagar los eventuales fuegos que se abran en la coalición.

Pese a las advertencias de los morados, el PSOE descarta negociar cara a cara con Ione Belarra y darle el mismo protagonismo que al resto de grupos parlamentarios que han permitido la investidura de Pedro Sánchez. Según estas voces, así se lo ha trasladado el propio presidente del Gobierno a Yolanda Díaz.

El ministro que no fue

El capítulo de las disputas más reciente en el seno de la izquierda alternativa al PSOE ocurrió este viernes. Sumar propuso a Ione Belarra que Nacho Álvarez sea ministro por la cuota de Podemos. Sin embargo, esta posibilidad estalló por los aires horas más tarde cuando Álvarez, hasta ahora secretario de Estado de Derechos Sociales y miembro de la cúpula del partido morado, declinó la oferta de Díaz y dimitió de todos sus cargos en Podemos.

Lo cierto es que el segundo de Belarra en el Ministerio que esta heredó de Pablo Iglesias llevaba varios meses distanciado de la dirección, en concreto, desde que pasó a formar parte del equipo de campaña de Sumar, situación que no esquivó en su carta de despedida. “Es evidente que la actual dirección de Podemos ha perdido la confianza que depositó en mí cuando me nombró miembro de la Ejecutiva”, ha señalado. “Agradezco la confianza que Yolanda Díaz deposita en mí, pero no puedo aceptar ser ministro del Gobierno si la dirección de mi organización no lo aprueba”, ha destacado en su mensaje en redes sociales.

Asimismo, mucho antes de que Álvarez hiciera pública su decisión, la líder de Podemos afeó en la red social X que “Pedro Sánchez y Yolanda Díaz han filtrado la noticia a la vez que nos la comunicaban, lo cual parece más una estrategia mediática para justificar que nos echan del gobierno que una propuesta para gobernar en coalición”.

La formación de gobierno es algo muy serio. De ello dependen las posibilidades de transformación de nuestro país y frenar la ofensiva reaccionaria. En el bloque democrático nos necesitamos todas las unas a las otras, sin vetos. — Ione Belarra (@ionebelarra) November 17, 2023

De igual manera, volvió a reivindicar la cartera de Igualdad, dejando claro que Álvarez, en caso de ser ministro, no formaría parte de la cuota morada. “Como el resto de formaciones políticas, empezando por el PSOE, los/as ministros/as de Podemos los elige Podemos. Podemos sigue pensando que lo mejor que puede aportar al Gobierno de Coalición es profundizar las transformaciones feministas al frente del Ministerio de Igualdad”.

Al mismo tiempo, la formación morada anunció la participación de la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, en un encuentro en París con sus “aliados europeos”, donde se lanzó “una plataforma para las próximas elecciones”, las del Parlamento Europeo. En el encuentro, según el partido, participaron líderes de La Francia Insumisa, el Bloco de Esquerda (Portugal), el Partido de la Izquierda (Suecia), la Alianza Rojiverde (Dinamarca) y la Alianza de Izquierda (Finlandia).

Podemos reivindica su acción en el Gobierno

Esta noticia constituye un paso más en las intenciones del partido morado de presentarse a los comicios europeos por separado, en una candidatura que podría estar liderada por la actual ministra de Igualdad en funciones, Irene Montero, vetada por Yolanda Díaz para ir en las listas de las generales.

La propia titular de Igualdad, que no repetirá previsiblemente en el cargo, criticó la ausencia de Podemos en el nuevo Gobierno de coalición. “Que Pedro Sánchez y Yolanda Díaz vayan a echar a Podemos del Gobierno creo que va a dificultar que pasen de las palabras a los hechos que es lo que verdaderamente necesitamos para frenar a esta ofensiva reaccionaria”.

Belarra mostró este jueves su satisfacción por que sus diputados “contribuyan a que no gobiernen las derechas”, pero cuestionó que si PSOE y Sumar “llevan a cabo ese veto a Podemos” en el próximo Ejecutivo, “como parece que va a ocurrir”, “las posibilidades reales de llevar adelante cambios profundos van a estar seriamente comprometidas”.

La secretaria general insiste en que, más allá de Sumar, la presencia de Podemos en el Ejecutivo es la “garantía” de que se sigan acometiendo nuevas transformaciones. En caso de que se consume un nuevo veto al partido morado, esta formación deja en el aire la opción de torpedear la acción del Gobierno en el Congreso. En ese caso, el PSOE se despoja de toda responsabilidad y echa la pelota en el tejado de Yolanda Díaz.