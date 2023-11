Dabiz Muñoz tendrá un documental en Netflix: “Os meteremos hasta la cocina en nuestro univerXO”

Dabiz Muñoz en los premios 'The Best Chef Awards' (EFE).

Los realities y programas gastronómicos son cada vez más comunes en Netflix. Sin embargo, hasta la fecha faltaba uno sobre un gran chef español... ¡Y qué mejor que un documental sobre el mejor chef del mundo! Dabiz Muñoz, premiado por tercer año consecutivo con este galardón, ha anunciado que tendrá un documental en esta plataforma de streaming.

“Estamos cocinando junto a Netflix el docu más bestia, creativo, arrollador y sorprendente que se haya hecho nunca. Estamos convencidos de que os va a volar la cabeza… Os meteremos hasta la cocina en nuestro universo. Coming very soon”, ha publicado el cocinero en su perfil de Instagram.

Te puede interesar: Uno de los restaurantes con estrella Michelin más baratos de España: menú por 20 euros tres días por semana

El anuncio del documental de Dabiz Muñoz en Netflix (@dabizdiverxo).

Un Dabiz Muñoz “íntimo, en su día a día”

El docu-reality de Netflix que llegará en 2024 explorará el universo creativo tras sus restaurantes, incluyendo el reconocido DiverXO, restaurante más caro de España con un menú que tiene un precio de 365 euros. El proyecto, aún sin muchos detalles revelados, será dirigido por Juanjo López. Esta producción marca la segunda participación del afamado chef en televisión, después de su experiencia con El xef en Cuatro en 2016.

El aclamado cocinero se muestra entusiasmado con este nuevo proyecto. Muñoz describe la experiencia como “una montaña rusa” para los amantes de “las emociones fuertes”, anticipando que “lo mejor está por llegar”. “El momento que estamos viviendo en el mundo XO es absolutamente único, todo se está reconfigurando, reconstruyendo; todo está por los aires una vez más, con la incertidumbre de no saber cuál será el resultado final, pero sabiendo que será increíble, que habrá merecido la pena”, explica.

Te puede interesar: El alimento que encanta a José Andrés y que puedes usar en múltiples platos: “Tiene habilidades mágicas”

Dabiz Muñoz lo vuelve a hacer: el chef de DiverXO se convierte en el mejor cocinero del mundo por tercer año consecutivo.

DiverXO, el buque insignia de Muñoz, que abrió sus puertas en 2007, actualmente ocupa la tercera posición en la prestigiosa lista de The 50 Best Restaurants. La influencia del chef no se limita al ámbito de la alta cocina, ya que también cuenta con innovadoras propuestas como RavioXO, StreetXO y una oferta de comida a domicilio bajo el nombre de GoXO.

Qué se come en DiverXO, el restaurante más prestigioso de Dabiz Muñoz

La experiencia culinaria se centra en un menú valorado en 365 euros, una cantidad que no incluye las bebidas. Para complementarlo, el establecimiento propone dos opciones de maridaje de vinos. La primera es la Selección de Vinos, con un coste adicional de 300 euros por comensal. Como alternativa, ofrecen el maridaje de Altos Vuelos, una experiencia más premium, que asciende a 600 euros por persona.

El menú de DiverXO se caracteriza por su rica variedad, abarcando más de una docena de platos. En él, se fusionan los productos de alta calidad de la gastronomía española con ingredientes exóticos y sorprendentes de Asia y otras regiones del mundo. Entre las delicias que ofrece destacan platos innovadores como el Pichón frío, pochado y macerado durante una semana, un wok a las brasas con espinaca de Guetaria, kale y burrata de búfala; camarones de Galicia con un toque dulce de miel de Yucatán; y un curry verde preparado con guisantes lágrima, jalapeños, un especial curry de té matcha y suero de mantequilla emulsionado con hierbas finas.

La carta también incluye platos únicos como el Laska Singapore, una combinación de lengua de vaca y caviar de montaña, acompañados de caldo de tendones de vaca, galanga y leche de coco fresca; cangrejos azul y real acompañados de kimchis de fermentación casera; angulas “al dente”, tostadas y glaseadas con jugo de anguila y desglasadas con manzanilla pasada; y un excepcional bogavante gallego preparado al estilo de las playas de Goa.

Noticia elaborada con información de EFE