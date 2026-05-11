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El Barrial de Monterrey, la sede de Túnez en el Mundial 2026: centro de entrenamiento del Rayados que tiene seis campos, oficina de nutrición y un amplio gimnasio

El complejo dispone también de un hotel donde puede concentrarse la selección de Túnez

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Los jugadores de la selección de Túnez (REUTERS/Siphiwe Sibeko)
Los jugadores de la selección de Túnez (REUTERS/Siphiwe Sibeko)

La selección de Túnez ya ha elegido cuál será su sede para el Mundial 2026. Será allí donde entrenen y preparen los primeros partidos de la competición internacional, lo que no podía ser cualquier complejo deportivo. En ese contexto, El Barrial, el complejo de Rayados, ha sido seleccionado para servir como base de entrenamiento para la selección de Túnez.

Durante el periodo previo al anuncio oficial, surgieron varias versiones y se mantuvieron conversaciones con representantes de distintos países. Finalmente, Alejandro Hütt, quien se desempeña como Host City Manager de Monterrey, aclaró la situación en un evento reciente. Según sus palabras, la Selección de Túnez es la principal candidata para establecerse en El Barrial durante la competición. “Ya las pláticas están muy avanzadas y falta que se oficialicen los acuerdos, pero es hacia donde apunta todo para que Túnez sea quien oficialmente se quede en Monterrey. Es lo lógico al jugar dos partidos en nuestra sede”, aseguró Hütt.

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La elección de Túnez no ha sido casualidad. El calendario del Mundial 2026 ubica dos de los encuentros de la selección africana en el Gigante de Acero. El primero de ellos está programado para el domingo 14 de junio, cuando el equipo enfrentará al que fue ganador de la repesca europea: Suecia. El segundo partido de Túnez en Monterrey será el sábado 20 de junio, ante la selección de Japón. Esta coincidencia de partidos en la ciudad motivó que se buscara una base cercana a la sede, permitiendo así a Túnez prepararse con comodidad y sin largos desplazamientos.

Los jugadores del Túnez (REUTERS/Stringer)
Los jugadores del Túnez (REUTERS/Stringer)

La expectativa en Monterrey inicialmente era albergar a una selección de mayor renombre internacional, aunque la confirmación de Túnez no ha dejado de generar entusiasmo entre los organizadores locales. Además, la ciudad se prepara para recibir a un importante volumen de público internacional, especialmente del continente asiático, ya que no solo Japón, sino también Corea del Sur, disputarán partidos en el Gigante de Acero

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El recinto se caracteriza por ofrecer seis campos, lo que permite desarrollar actividades deportivas en diferentes escenarios y facilita la organización de entrenamientos completos. Además, dispone de un hotel de concentración dentro de sus instalaciones, donde los jugadores pueden hospedarse antes de los encuentros y enfocarse exclusivamente en su preparación. El complejo también cuenta con gimnasios de gran tamaño y equipamiento moderno, pensados para las rutinas de acondicionamiento físico. Incluye salas de juntas para charlas técnicas y planificación, vestuarios amplios y cómodos, una oficina especializada en nutrición deportiva, espacios de enfermería para atención médica inmediata y un estacionamiento adecuado para cubrir las necesidades tanto de los equipos como del personal y visitantes. Estas características hacen del recinto un lugar ideal para la preparación profesional.

La clasificación de Túnez para el Mundial

La selección consiguió su billete al torneo internacional tras vencer en el descuento a Guinea Ecuatorial. Fue Mohamed Ben Romdhane el encargado de certificar la victoria de su equipo y la clasificación. Esta será su séptima participación en un Mundial en toda su historia y la tercera consecutiva tras la de Rusia 2018 y Qatar 2022. Y el próximo cinco de diciembre conocerá quiénes son sus rivales.

El alemán no incluyó a Argentina

El principal objetivo de Túnez para la Copa del Mundo 2026 es lograr, por primera vez, llegar a octavos de final. A pesar de su extensa trayectoria y sus seis participaciones anteriores en el máximo torneo internacional, el conjunto tunecino nunca ha logrado superar la primera etapa. De las seis veces que hasta ahora ha participado en el torneo, en todas ellas ha caído eliminada antes de llegar a octavos de final.

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