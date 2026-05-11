Roberto Costa, empresario genovés: “Para reconocer un auténtico restaurante italiano no hay que fijarse solo en la cocina, también en el ambiente y los vinos”

Roberto Costa, empresario y hostelero de origen genovés, explica qué debe cumplir un restaurante para considerarse un italiano auténtico (Pexels/FIPE)

El empresario genovés Roberto Costa es toda una referencia para la promoción de la gastronomía italiana en el extranjero. Al frente de tres restaurantes de la cadena Macellaio RC en Londres y como presidente de la Cámara de Comercio Italiana del Reino Unido, Costa es una de las grandes figuras de la cultura transalpina fuera de las fronteras nacionales y, por ello, su opinión con respecto a pastas y pizzas es más que relevante. En una entrevista con Gambero Rosso, el genovés ha explicado cuáles son los criterios de la cámara de comercio para reconocer un restaurante auténtico italiano, unas bases que podemos aplicar para nunca fallar en nuestra búsqueda de las mejores trattorias de España.

Costa preside además la asociación Restaurantes Italianos Auténticos en el Extranjero (RIAE) de la Federación Italiana de Establecimientos Públicos (FIPE), un organismo que supervisa la calidad de los restaurantes italianos tanto en el país transalpino como fuera de sus fronteras. RIAE agrupa en estos momentos aproximadamente 600 miembros en 15 naciones, todos ellos locales seleccionados por su compromiso con la autenticidad culinaria. Pero la asociación, creada en 2024, amplía su red constantemente. “No es una cifra definitiva: llevamos trabajando en ello solo un año y medio, y seguimos creciendo”, aseguraba el empresario en su entrevista con el medio gastronómico.

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Pero la RIAE no admite a cualquier restaurante autodenominado italiano. Costa explica que existe un método de selección, un filtro que identifica quién defiende de verdad la cultura de su nación: “Analizamos el restaurante desde varios puntos de vista: por ejemplo, queremos saber si la carta de vinos refleja la biodiversidad italiana; consultamos en internet para ver cuánto énfasis se pone en la identidad italiana, la gastronomía y el ambiente; luego, comprendemos qué tipo de cocina sirven, qué productos utilizan, y todo ello define la autenticidad de un restaurante italiano. No se trata solo de la cocina”.

Un chef prepara una pasta carbonara en el restaurante Da Sabatino, en Roma (REUTERS/Remo Casilli)

El ambiente es una de las características que, aunque intangibles, mejor definen a esta red de negocios. “El ambiente que se crea en un comedor italiano nace del amor por la convivencia, de dar la bienvenida a todo aquel que acude al restaurante como invitado, porque, en esencia, se recibe al invitado en casa, incluso si se trata de un cliente”, cuenta el empresario. “Algunas culturas pueden ser similares, como la española, que es mediterránea y muy cálida. Pero si tuviera que asociar una cultura gastronómica con la italiana, a pesar de su carácter aparentemente diferente, sin duda pensaría en la japonesa por su obsesión por el buen producto”.

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Los restaurantes italianos más auténticos de España

La Federación Italiana de Establecimientos Públicos (FIPE) reconoce a un total de 19 establecimientos españoles dentro de su lista de auténticos restaurantes italianos, un reconocimiento que puede servirnos de guía si queremos encontrar una experiencia verdadera sin viajar al país transalpino. Estos son los restaurantes reconocidos por la asociación de empresarios, ordenados por ciudades:

Barcelona

Casa Maestro Bistró (Plaça de Dr. Fargas, 3)

L’Ape Regina (Carrer de Bruniquer, 26)

Don Giovanni, en el Hotel NH Barcelona Stadium (Travessera de les Corts, 150)

Algrano Eixample (Carrer de Casp, 55)

Algrano Sant Antoni (Carrer de Tamarit, 104)

Le Romane (Carrer de Muntaner, 103)

Le Cucine Mandarosso (Carrer de Verdaguer i Callís, 4)

Calpe

Orobianco Ristorante (Partida Colina del Sol, 49A)

Fuerteventura

Pasqualina Bistrot (Av. Hermanas del Castillo Carreras)

Madrid

Don Giovanni (Paseo de la Reina Cristina, 23)

Ozio Gastronomico (Calle del Aviador Zorita, 37)

Pizzeria Rifugio (Calle del Humilladero, 5)

Ristorante Gioia (Calle de San Bartolomé, 23)

Mandarosso (Calle de Sta. Ana, 21)

Málaga

Don Giovanni, en el Hotel Finca Cortesin (Carretera Manilva - Gaucín, 0 De Casares km 2)

Mura Mura (Calle Casas de Campos, 26)

Sabor a Napoles (Calle Victoria, 81)

Pontevedra

Semplice Trattoria (Rúa Nova de Arriba, 7)

Santa Cruz de Tenerife

Bianco Italiano Ristorante e cocktails ( Av. las Américas)