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La estación de tren más lujosa de Europa: un monumento histórico con una torre de 64 metros y el restaurante favorito de Dalí, Brigitte Bardot o Chanel

Este rincón parisino permite disfrutar de una de las mejores vistas de la ciudad desde su imponente fachada y de comidas de estrella Michelin

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Gare de Lyon de París
Gare de Lyon de París (Turismo París).

Hay estaciones de tren que son algo más que el inicio de un viaje. En Europa, algunas de estas construcciones concentran siglos de historia, arte y vida cotidiana en un mismo espacio, convirtiendo el acto de coger un tren en una experiencia que comienza antes de subir al vagón. El auge del viaje en ferrocarril ha devuelto la atención a estos edificios que, en su momento, fueron los grandes escaparates arquitectónicos de sus ciudades.

Ninguna encarna esa idea mejor que la Gare de Lyon de París. Catalogada como Monumento Histórico, esta estación del distrito 12 de la capital francesa reúne una fachada centenaria de 100 metros de ancho, una torre del reloj de 64 metros, un restaurante donde comieron Coco Chanel, Brigitte Bardot y Salvador Dalí, y 41 pinturas que cubren paredes y techos con escenas de la Francia de la Belle Époque. Una estación que, desde su inauguración en 1849, no ha dejado de ser uno de los lugares más singulares de Europa.

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Una estación rediseñada para la Exposición Universal de 1900

La Gare de Lyon ocupa el extremo noroeste del distrito 12 de París, a dos calles del río Sena y cerca de la Plaza de la Bastilla. Aunque su origen se remonta a 1849, el edificio que existe hoy fue rediseñado en 1900 para la celebración de la Exposición Universal, el mismo evento que transformó buena parte del paisaje arquitectónico de la ciudad.

Gare de Lyon de París
Gare de Lyon de París (Wikimedia).

El conjunto está formado por tres pabellones principales. El primero es el vestíbulo histórico, con una gran explanada de terrazas y pequeños comercios que en verano ofrecen un ambiente especialmente animado. El segundo pabellón, más moderno y luminoso, concentra una amplia oferta de restaurantes. El tercero, bajo el nivel del suelo, da acceso a los trenes de bajo coste y cuenta con establecimientos de comida rápida.

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Igualmente, dos galerías comerciales conectan los tres pabellones: la Galerie Diderot, con boutiques de belleza y moda lista para llevar, y la Salle des Fresques, una zona de compras que forma parte del recorrido obligado por la estación. La Gare de Lyon opera con un total de 13 vías y es una de las seis grandes estaciones ferroviarias de París.

La Torre del Reloj y una fachada de 100 metros

El elemento más reconocible de la estación desde el exterior es la Tour de l’Horloge, la Torre del Reloj, que se eleva 64 metros sobre la fachada principal. Cada una de sus cuatro caras luce un gran reloj visible desde distintos puntos del barrio, y desde lo alto se obtienen vistas panorámicas sobre la ciudad que pocos visitantes conocen.

La fachada alcanza los 100 metros de ancho y se abre al exterior a través de siete entradas, con una profusión de detalles artísticos que la convierten en una de las más elaboradas de Europa. Así, la combinación de la torre, la fachada y los pabellones interiores explica que la estación fuera catalogada como Monumento Histórico, una distinción que reconoce su valor arquitectónico y su papel en la historia de París.

Le Train Bleu: el restaurante donde cenaron Chanel, Bardot y Dalí

Le Train Bleu, en Gare de Lyon
Le Train Bleu, en Gare de Lyon (Web del restaurante)

En el vestíbulo del pabellón histórico, dominando el espacio con una presencia que resulta difícil de ignorar, se encuentra el restaurante Le Train Bleu. Inaugurado en 1901, mantiene intacta la atmósfera de la Belle Époque: techos altos con candelabros, detalles en dorado, madera tallada y suelos pulidos que reflejan la luz del conjunto.

A lo largo de su historia, el restaurante acogió a algunas de las figuras más relevantes de la escena parisina y cultural europea. Coco Chanel, Brigitte Bardot y Salvador Dalí se sentaron en sus mesas, convirtiendo al Le Train Bleu en un espacio donde la gastronomía y la historia se superponen en cada rincón.

El elemento más llamativo del restaurante son las 41 pinturas que cubren paredes y techos del comedor. Encargadas a algunos de los artistas más destacados del momento, representan escenas de distintas regiones de Francia y fueron ejecutadas por nombres como François Flameng, Gaston Casimir Saint Pierre y René Billotte. Entre los retratos que decoran el espacio figura el de Edmond Rostand, autor de Cyrano de Bergerac, lo que añade una dimensión literaria a un lugar que ya de por sí acumula capas de historia difíciles de encontrar en cualquier otro restaurante de Europa.

Cómo llegar y qué tener en cuenta antes de visitar la Gare de Lyon

La estación se encuentra en el número 2 de la Place Louis-Armand, en el distrito 12 de París, a pocos minutos a pie del río Sena. El acceso en metro es sencillo: la parada Gare de Lyon está servida por las líneas 1 y 14, además del RER A y el RER D, lo que la convierte en uno de los nudos de transporte más conectados de la ciudad.

Estos son algunos de los trenes más espectaculares

Más allá de su función como estación, la Gare de Lyon merece una visita por sí misma. El vestíbulo histórico, la Torre del Reloj y el restaurante Le Train Bleu forman un conjunto que no requiere tomar ningún tren para disfrutarse. Quienes quieran cenar en Le Train Bleu deben reservar con antelación, especialmente en temporada alta, ya que su fama como uno de los restaurantes más singulares de París lo mantiene habitualmente lleno.

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