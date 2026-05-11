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La ciencia lo confirma: descansar más tiempo el fin de semana no hace que recuperes las horas de sueño que te faltan durante la semana

La investigación explica cómo responde el cuerpo a los ciclos de sueño irregulares

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Es imprtante vigilar cómo descansamos
Mujer cansada tumbada en la cama. (Freepik)

Pensar que el fin de semana puedes recuperar las horas que no has dormido durante la semana es algo muy habitual. Sin embargo, aunque el sábado y el domingo sean dos días cruciales para desconectar, la ciencia ha confirmado que el sueño no funciona como una batería.

Según explica la Sociedad Española de Neurología, un 48% de los adultos españoles no tiene un sueño de calidad. Esto repercute de forma directa en el funcionamiento diario del organismo. Cuando el descanso no es suficiente, el cerebro trabaja con menos eficacia, lo que se traduce en problemas de concentración, menor capacidad de atención y una toma de decisiones más lenta.

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En los últimos años, distintas investigaciones han tratado de analizar cómo influye la regularidad del sueño en el rendimiento diario y en la salud general, desmontando algunas ideas muy extendidas sobre su recuperación acumulativa, siendo una de ellas la que ha llevado a cabo la Universidad de Colorado.

En qué consiste el estudio

Para analizar esta cuestión, el equipo de investigadores realizó un experimento en condiciones controladas con 36 adultos sanos durante dos semanas. Tras varios días iniciales de sueño normal, los participantes se dividieron en diferentes grupos. Uno de ellos mantuvo un descanso suficiente, durmiendo 9 horas. Otro redujo de forma constante su sueño hasta llegar a las 5 horas diarias. Por último, el tercero siguió un patrón muy habitual en la vida real, durmiendo también alrededor de 5 horas entre semana, pero recuperando las horas de sueño el fin de semana.

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Los resultados mostraron diferencias claras entre los grupos, especialmente en aquellos que sufrían variaciones en su descanso. Más allá del cansancio evidente, los investigadores detectaron cambios en procesos internos clave para el equilibrio energético del organismo, lo que permitió entender con mayor precisión cómo la falta de sueño sostenida puede alterar el funcionamiento del cuerpo.

Por qué no se recupera el sueño

Uno de los puntos clave que destaca este estudio es que el organismo no funciona como un sistema de compensación simple. Aunque durante el fin de semana se amplíen las horas en la cama, el cuerpo no es capaz de revertir de forma completa los efectos acumulados durante varios días de mal descanso.

Dormir con el wifi encendido (TikTok)

Además, los investigadores observaron que ese intento de recuperación altera los ritmos naturales del organismo. El cuerpo entra en una especie de desajuste interno, en el que los horarios de sueño y vigilia dejan de estar bien sincronizados, lo que dificulta que el descanso sea realmente reparador.

Cómo afecta al metabolismo

Más allá del cansancio, el estudio detectó cambios claros en la forma en la que el cuerpo procesa la energía. Las personas que dormían menos de forma continuada tendían a aumentar la ingesta de alimentos tras la cena y a picar con mayor frecuencia, lo que acababa reflejándose en un incremento de peso durante las dos semanas de seguimiento. Además, a lo largo del estudio se monitorizaron distintos parámetros relacionados con el metabolismo, como la forma en la que el cuerpo gestiona la glucosa.

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