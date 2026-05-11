España

Los altos funcionarios del Estado piden a los empleados públicos que denuncien la corrupción y el enchufismo en la Administración

FEDECA lanza un llamamiento a los trabajadores para que no “miren hacia otro lado” ante casos de malversación, discriminación, acoso laboral o sexual, edadismo o incumplimientos relacionados con la conciliación laboral y familiar

Guardar
Google icon
Óscar López Águeda, ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública.
Óscar López Águeda, ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública.

La Federación de Asociaciones de Cuerpos Superiores de la Administración Civil del Estado (FEDECA) ha lanzado un mensaje a los empleados públicos y a la ciudadanía en el que muestra la necesidad de combatir la corrupción y las malas prácticas dentro de las instituciones, lo que requiere un compromiso activo de quienes forman parte de la Administración.

La organización, que agrupa a altos funcionarios del Estado, considera que determinadas conductas que deterioran la confianza ciudadana en las instituciones “no pueden normalizarse ni asumirse con resignación”. En este sentido, FEDECA sostiene que la profesionalidad en el sector público no consiste únicamente en cumplir con el trabajo diario, sino también en actuar cuando se detectan irregularidades.

PUBLICIDAD

La federación insiste, en un comunicado, en que la función pública profesional constituye uno de los principales frenos frente al abuso, la arbitrariedad y el enchufismo. Según defiende la organización, cuando el acceso a los puestos públicos se produce mediante criterios de mérito y capacidad, disminuye notablemente el riesgo de prácticas irregulares dentro de la Administración.

En contra del enchufismo y las designaciones “discrecionales”

La organización advierte de que existen ámbitos del sector público donde predominan sistemas de designación que no responden a criterios estrictamente profesionales. FEDECA señala especialmente a determinadas entidades y empresas públicas donde, según denuncia, continúan produciéndose nombramientos discrecionales alejados de la lógica meritocrática.

PUBLICIDAD

Para la federación, reforzar los mecanismos profesionales de acceso y promoción en la Administración es la mejor herramienta para prevenir la corrupción. Por ello, reclama extender los criterios de mérito y capacidad también a los puestos directivos de organismos públicos.

La entidad considera que debilitar la función pública profesional supondría aumentar el riesgo de malas prácticas y deteriorar aún más la confianza de los ciudadanos en las instituciones. En cambio, apostar por estructuras más transparentes y profesionalizadas contribuiría, según FEDECA, a mejorar la calidad democrática y la protección del interés general.

Llamamiento directo a los empleados públicos

Uno de los puntos centrales del comunicado de FEDECA es el llamamiento expreso a los empleados públicos para denunciar cualquier irregularidad de la que tengan conocimiento dentro de la Administración.

La organización anima a informar sobre posibles casos de corrupción, malversación, discriminación, acoso laboral o sexual, edadismo, problemas de accesibilidad o incumplimientos relacionados con la conciliación laboral y familiar.

Según la federación, la defensa de unos servicios públicos “de calidad y eficientes” también pasa por asumir esta responsabilidad profesional y no permanecer en silencio ante situaciones irregulares.

El mensaje busca reforzar la idea de que los funcionarios no solo desempeñan tareas administrativas, sino que también cumplen un papel esencial como garantes del correcto funcionamiento de las instituciones públicas.

Canales seguros y confidenciales para denunciar

FEDECA recuerda además que actualmente existen diferentes mecanismos que permiten presentar denuncias con garantías de confidencialidad y protección para los informantes. Entre ellos destaca el denominado Canal del Informante, habilitado en las intranets de ministerios y organismos públicos para comunicar posibles irregularidades de forma segura.

La organización también subraya el papel que pueden desempeñar asociaciones profesionales y sindicatos, que ofrecen asesoramiento y acompañamiento a quienes deciden denunciar situaciones irregulares dentro de la Administración.

Asimismo, recuerda que existe la posibilidad de acudir a la Autoridad Independiente de Protección del Informante, creada precisamente para reforzar las garantías de quienes comunican casos de corrupción o malas prácticas. Reclama además a ministerios y organismos públicos que actúen “con diligencia y rigor” cuando tengan conocimiento de este tipo de denuncias.

El principal dique frente a la corrupción

La federación presidida por Ana Ercoreca de la Cruz ha querido también enviar un mensaje de respaldo a los trabajadores públicos. La organización asegura que la inmensa mayoría de los empleados públicos representan “el principal dique de contención frente a la arbitrariedad, el abuso y la corrupción”. En este sentido, reivindica el papel de la función pública profesional como una pieza clave para garantizar la estabilidad institucional y la defensa del interés general.

FEDECA incide en que reforzar la profesionalización de la Administración no solo mejora el funcionamiento interno de los organismos públicos, sino que también fortalece la calidad democrática y la confianza de la ciudadanía en las instituciones.

Temas Relacionados

CorrupciónFraudeJusticiaTribunalesContratos PúblicosAdministración PúblicainfoEspaña-EconomiaEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Hantavirus, última hora del brote en el crucero MV Hondius, en directo| Sanidad confirma: los ánalisis genéticos demuestran que el virus es variante Andes y que no tiene “mutaciones relevantes”

Los 22 pasajeros del MV Hondius que quedan por desembarcar viajarán juntos en un mismo avión con destino a Países Bajos y no en dos como estaba inicialmente previsto por problemas en la aeronave procedente de Australia

Hantavirus, última hora del brote en el crucero MV Hondius, en directo| Sanidad confirma: los ánalisis genéticos demuestran que el virus es variante Andes y que no tiene “mutaciones relevantes”

De las cuarentenas obligatorias de 42 días en España y Países Bajos hasta el aislamiento domiciliario en EEUU e Italia: así gestionan los países el brote de hantavirus del crucero

Cada gobierno ha fijado sus propias condiciones para los pasajeros repatriados del crucero afectado por el brote del virus Andes

De las cuarentenas obligatorias de 42 días en España y Países Bajos hasta el aislamiento domiciliario en EEUU e Italia: así gestionan los países el brote de hantavirus del crucero

El PP pide la dimisión de Pilar Alegría por haber negado la supuesta orgía de Ábalos en el Parador de Teruel: “Nos ha mentido a todos los aragoneses”

El presidente de Aragón, Jorge Azcón, asegura que la entonces delegada del Gobierno “miró para otro lado” durante la presunta fiesta organizada por el exministro en septiembre de 2020

El PP pide la dimisión de Pilar Alegría por haber negado la supuesta orgía de Ábalos en el Parador de Teruel: “Nos ha mentido a todos los aragoneses”

El Ayuntamiento de Madrid abre el plazo para apuntarse al sorteo de 52 pisos en alquiler asequible desde 700 euros al mes

La inscripción debe hacerse antes del 11 de junio en la web de EMSV Madrid y podrán optar a las viviendas personas de hasta 50 años que cumplan los requisitos de empadronamiento, con ingresos de entre 3,5 y 5,5 veces el IPREM y no hayan sido condenados por ocupación ni por impago de rentas

El Ayuntamiento de Madrid abre el plazo para apuntarse al sorteo de 52 pisos en alquiler asequible desde 700 euros al mes

La Unión Europea aprueba nuevas ayudas para trabajadores en riesgo inminente de ser despedidos

Bruselas amplía el fondo europeo de empleo para ofrecer formación, reciclaje profesional y apoyo anticipado antes de que los trabajadores reciban las cartas de despido

La Unión Europea aprueba nuevas ayudas para trabajadores en riesgo inminente de ser despedidos
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El PP pide la dimisión de Pilar Alegría por haber negado la supuesta orgía de Ábalos en el Parador de Teruel: “Nos ha mentido a todos los aragoneses”

El PP pide la dimisión de Pilar Alegría por haber negado la supuesta orgía de Ábalos en el Parador de Teruel: “Nos ha mentido a todos los aragoneses”

Investigan al abogado de un condenado por agresión sexual en Tenerife que presentó un escrito “adornado con citas de sentencias inventadas”

La Audiencia Nacional rechaza el asilo a un venezolano que basó su solicitud en la “escasez de alimentos” y “falta de oportunidades laborales” en su país

La Justicia frena un desahucio porque el propietario no respetó el plazo mínimo de cinco años ni aportó pruebas de para qué necesitaba recuperar la vivienda

El menú del día ‘público’ más barato se toma en el centro de control del tráfico aéreo de Madrid: 1,20 euros por dos platos, pan, postre y bebida

ECONOMÍA

El Ayuntamiento de Madrid abre el plazo para apuntarse al sorteo de 52 pisos en alquiler asequible desde 700 euros al mes

El Ayuntamiento de Madrid abre el plazo para apuntarse al sorteo de 52 pisos en alquiler asequible desde 700 euros al mes

La Unión Europea aprueba nuevas ayudas para trabajadores en riesgo inminente de ser despedidos

El Gobierno lo confirma: ayudas para reformar baños o cocinas de hasta 21.400 euros si la obra mejora la eficiencia energética

Biarritz mete un impuestazo a los propietarios de segundas residencias y le sale el tiro por la culata: “Es un fraude a gran escala”

La CNMV multa a Gerard Piqué y José Elías con 300.000 euros por el uso de información privilegiada en la oferta de Atrys sobre Aspy

DEPORTES

Rafa Nadal revela su “momento más difícil” en el tenis y las plantillas que le “salvaron” 19 años de carrera: “Tengo una enfermedad que no tiene cura”

Rafa Nadal revela su “momento más difícil” en el tenis y las plantillas que le “salvaron” 19 años de carrera: “Tengo una enfermedad que no tiene cura”

Fernando Alonso y Carlos Sainz: en qué lugar están en el Mundial de Pilotos de la F1

Así te hemos contado la victoria del FC Barcelona sobre el Real Madrid

Las palabras de Arbeloa tras perder ante el FC Barcelona: “Entiendo el enfado del aficionado madridista”

Los Clásicos que decantaron LaLiga para el FC Barcelona a lo largo de la historia: de la manita en Les Corts al histórico 2-6