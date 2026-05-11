Los altos funcionarios del Estado piden a los empleados públicos que denuncien la corrupción y el enchufismo en la Administración

Óscar López Águeda, ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública.

La Federación de Asociaciones de Cuerpos Superiores de la Administración Civil del Estado (FEDECA) ha lanzado un mensaje a los empleados públicos y a la ciudadanía en el que muestra la necesidad de combatir la corrupción y las malas prácticas dentro de las instituciones, lo que requiere un compromiso activo de quienes forman parte de la Administración.

La organización, que agrupa a altos funcionarios del Estado, considera que determinadas conductas que deterioran la confianza ciudadana en las instituciones “no pueden normalizarse ni asumirse con resignación”. En este sentido, FEDECA sostiene que la profesionalidad en el sector público no consiste únicamente en cumplir con el trabajo diario, sino también en actuar cuando se detectan irregularidades.

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La federación insiste, en un comunicado, en que la función pública profesional constituye uno de los principales frenos frente al abuso, la arbitrariedad y el enchufismo. Según defiende la organización, cuando el acceso a los puestos públicos se produce mediante criterios de mérito y capacidad, disminuye notablemente el riesgo de prácticas irregulares dentro de la Administración.

En contra del enchufismo y las designaciones “discrecionales”

La organización advierte de que existen ámbitos del sector público donde predominan sistemas de designación que no responden a criterios estrictamente profesionales. FEDECA señala especialmente a determinadas entidades y empresas públicas donde, según denuncia, continúan produciéndose nombramientos discrecionales alejados de la lógica meritocrática.

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Para la federación, reforzar los mecanismos profesionales de acceso y promoción en la Administración es la mejor herramienta para prevenir la corrupción. Por ello, reclama extender los criterios de mérito y capacidad también a los puestos directivos de organismos públicos.

La entidad considera que debilitar la función pública profesional supondría aumentar el riesgo de malas prácticas y deteriorar aún más la confianza de los ciudadanos en las instituciones. En cambio, apostar por estructuras más transparentes y profesionalizadas contribuiría, según FEDECA, a mejorar la calidad democrática y la protección del interés general.

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Llamamiento directo a los empleados públicos

Uno de los puntos centrales del comunicado de FEDECA es el llamamiento expreso a los empleados públicos para denunciar cualquier irregularidad de la que tengan conocimiento dentro de la Administración.

La organización anima a informar sobre posibles casos de corrupción, malversación, discriminación, acoso laboral o sexual, edadismo, problemas de accesibilidad o incumplimientos relacionados con la conciliación laboral y familiar.

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Según la federación, la defensa de unos servicios públicos “de calidad y eficientes” también pasa por asumir esta responsabilidad profesional y no permanecer en silencio ante situaciones irregulares.

El mensaje busca reforzar la idea de que los funcionarios no solo desempeñan tareas administrativas, sino que también cumplen un papel esencial como garantes del correcto funcionamiento de las instituciones públicas.

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Canales seguros y confidenciales para denunciar

FEDECA recuerda además que actualmente existen diferentes mecanismos que permiten presentar denuncias con garantías de confidencialidad y protección para los informantes. Entre ellos destaca el denominado Canal del Informante, habilitado en las intranets de ministerios y organismos públicos para comunicar posibles irregularidades de forma segura.

La organización también subraya el papel que pueden desempeñar asociaciones profesionales y sindicatos, que ofrecen asesoramiento y acompañamiento a quienes deciden denunciar situaciones irregulares dentro de la Administración.

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Asimismo, recuerda que existe la posibilidad de acudir a la Autoridad Independiente de Protección del Informante, creada precisamente para reforzar las garantías de quienes comunican casos de corrupción o malas prácticas. Reclama además a ministerios y organismos públicos que actúen “con diligencia y rigor” cuando tengan conocimiento de este tipo de denuncias.

El principal dique frente a la corrupción

La federación presidida por Ana Ercoreca de la Cruz ha querido también enviar un mensaje de respaldo a los trabajadores públicos. La organización asegura que la inmensa mayoría de los empleados públicos representan “el principal dique de contención frente a la arbitrariedad, el abuso y la corrupción”. En este sentido, reivindica el papel de la función pública profesional como una pieza clave para garantizar la estabilidad institucional y la defensa del interés general.

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FEDECA incide en que reforzar la profesionalización de la Administración no solo mejora el funcionamiento interno de los organismos públicos, sino que también fortalece la calidad democrática y la confianza de la ciudadanía en las instituciones.