Cuánto cuesta comer en Enigma, el restaurante de Albert Adrià, segundo mejor chef del mundo

Albert Adrià, reconocido como segundo mejor chef del mundo

No es el pastelero de elBulli, ni solo es el hermano de Ferran Adrià. Albert Adrià es mucho más. El cocinero, nacido en Hospitalet, ha conseguido este año convertirse en el segundo mejor chef del mundo, solo por detrás de otro español, Dabiz Muñoz. Los premios The Best Chefs Awards celebran cada año su gala de premios, en la que presentan su ranking internacional anunciando su esperado top 100 de los mejores chefs del mundo.

A diferencia de otros premios y guías, que reconocen los restaurantes, The Best Chef Awards se centra en los profesionales que se encuentran tras los fogones, a los chefs. En esta ocasión, Dabiz Muñoz y la cocina vanguardista de su restaurante DiverXO han sido los grandes triunfadores de la séptima edición de The Best Chefs Awards. Pero el madrileño no es el único español galardonado en esta gala, celebrada en Yucatán el pasado 20 de noviembre. Entre los 10 primeros se apuntaron otros cuatro españoles, entre ellos Albert Adrià, de Enigma (Barcelona), que consiguió un sorprendente segundo puesto.

Español Dabiz Muñoz gana en México "El Mejor cocinero del Mundo" por tercera vez consecutiva (EFE)

Nacido en Hospitalet el 20 de octubre de 1969, Albert entraba este año como novedad entre los nominados, consiguiendo un puesto número dos que le sitúa por encima de otros cocineros españoles como Andoni Luis Aduriz (5º) o Joan Roca (8º). Su carrera como cocinero comenzó en 1985, cuando abandonó sus estudios y se incorporó a la plantilla de elBulli, el restaurante en el que su hermano Ferran Adrià ya había comenzado a cambiar la historia de la cocina. El paso de Albert por elBulli, marcado por su papel como pastelero, siempre fue irregular, con idas y venidas, marchas y reincorporaciones.

Tras varias aperturas diferentes, muchas de ellas con un ambiente de tapeo más informal, el chef se vio obligado a cerrarlas prácticamente todas en la época de la pandemia. A día de hoy, Enigma, el proyecto personal del chef abierto en 2017, es el único restaurante de Albert Adrià en España. Su oferta, inspirada en los productos de temporada y en todo el conocimiento que el chef ha adquirido en sus más de 35 años de trayectoria profesional, ha conseguido el reconocimiento de la Guía Repsol (1 Sol) y de la Michelin (1 estrella).

Así es el menú degustación de Enigma

Ubicado en la calle Sepúlveda 38, a pocos metros de la barcelonesa Plaza España, es uno de los restaurantes de alta cocina que triunfa en la Ciudad Condal. El primer restaurante que el chef abrió en solitario cuenta con 700 metros cuadrados y 45 trabajadores para los 50 comensales de cada uno de los cinco servicios semanales que ofrece.

En su corto tiempo de historia, el restaurante ha pasado por varias etapas. Durante la pandemia, Enigma permaneció cerrado durante 27 meses, hasta que volvió a abrir sus puertas en junio del año pasado con un nuevo formato: comida al mediodía y tapas y bebidas por la tarde. De nuevo, poco después, Adrià decidió dar un giro de timón: desde marzo eliminó la carta y ofrece solo el menú degustación.

Este menú variado y cambiante contiene alrededor de 25 elaboraciones que cambian según la disponibilidad del mercado según la temporada. Aunque varían su oferta según el ciclo de los productos, mantienen intactas algunas elaboraciones que se quedan todo el año debido a su atemporalidad. El resto van siendo incorporados o retirados, para que, aquellos que repitan experiencia en Enigma, puedan probar cada vez recetas nuevas y diferentes.

Los 3 tomates, acompañado con yuzu, salsa de soja y parmesano (Enigma)

Algunas de sus elaboraciones son totalmente novedosas, pero muchas otras tienen sus orígenes en las innovadoras cocinas de elBulli. Entre los platos que se han podido probar en los últimos meses en Enigma se encuentran algunos como los Filamentos de Espardenya en Vinagre, la Sobrasada fresca de Lomo Bajo, la Nube de Koji con Caviar, el Canapé de Mango con Yogur y Albahaca o Los 3 Tomates, acompañados con yuzu, salsa de soja y parmesano.

El precio de su menú degustación es de 220 euros por comensal, un coste que no incluye la bebida. Enigma propone, por otro lado, dos opciones de maridaje: Vuelta a España en 7 vinos, por 95 euros; y Vinos del viejo mundo, por 165 euros por persona.