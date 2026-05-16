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El exministro de Sanidad británico afirma que se presentaría como candidato a primer ministro y califica al Brexit de “error catastrófico”

Wes Streeting plantea reforzar la relación del país con la Unión Europea

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Wes Streeting durante una conferencia en Londres. (Reuters)
Wes Streeting durante una conferencia en Londres. (Reuters)

El exministro de Sanidad del Reino Unido, Wes Streeting, ha confirmado que se presentaría como candidato para sustituir a Keir Starmer si se abre una carrera por el liderazgo dentro del Partido Laborista, en la que ha pedido unas primarias justas y un debate de ideas más amplio. Streeting ha defendido además un giro más proeuropeo, calificando el Brexit como un “error catastrófico” y planteando una relación más estrecha con la Unión Europea para reforzar la economía, el comercio y la seguridad del Reino Unido, según recoge The Guardian.

El exministro ha realizado estas declaraciones durante una conferencia organizada en Londres por el ‘Thinktank’ Progress, formado por sectores laboristas partidarios de modernizar el partido, donde ha asegurado que participaría en cualquier proceso de sucesión que pudiera abrirse en el partido. “Necesitamos una competición adecuada con los mejores candidatos y yo me presentaré”, ha afirmado.

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Streeting ha defendido la necesidad de construir una “nueva relación especial” con Bruselas y ha dejado abierta incluso la posibilidad de que el Reino Unido vuelva a integrarse en la Unión Europea en el futuro. “El futuro del Reino Unido está en Europa y, algún día, de vuelta en la Unión Europea”, ha señalado, según recoge Reuters.

Wes Streeting durante una conferencia en Londres. (Reuters)
Wes Streeting durante una conferencia en Londres. (Reuters)

Además, ha calificado la salida británica de la Unión Europea como “un error catastrófico” que ha dejado al país “más pobre, más débil y con menos control sobre su futuro”. A su juicio, una mayor integración con Europa permitiría “reconstruir la economía y el comercio” británicos, además de reforzar la defensa frente a amenazas compartidas como la agresión rusa o el auge del aislacionismo estadounidense.

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Críticas a Starmer y al rumbo del partido

Durante su discurso, Streeting también ha cargado contra el liderazgo de Starmer, a la que ha descrito como excesivamente rígido Según sostuvo, el Gobierno laborista ha limitado el debate interno y ha frenado la discusión de nuevas ideas dentro del partido. “El debate se veía como división y se apagaba”, ha afirmado el exministro, quien ha criticado que algunos diputados laboristas hayan sido reprendidos por impulsar iniciativas propias alejadas de la línea oficial del Ejecutivo.

Asimismo, Streeting ha cuestionado la gestión de los dos primeros años de gobierno laborista y ha asegurado que el partido llegó al poder “sin preparación suficiente en demasiadas áreas” y sin una visión clara de país. También ha calificado de “catástrofe” el polémico recorte de ayudas para calefacción durante el invierno promovido por el Ejecutivo de Starmer, una de las medidas más impopulares del mandato.

En paralelo, ha advertido de que el laborismo no debe intentar competir electoralmente imitando el discurso de otras fuerzas. “No debemos dejarnos arrastrar por las voces que dicen que para ganar las próximas elecciones hay que superar a ‘Reform’ siendo más ‘Reform’ o a los ‘Green’ siendo más verdes”, ha afirmado.

Wes Streeting durante una conferencia en Londres. (Reuters)
Wes Streeting durante una conferencia en Londres. (Reuters)

Burnham emerge como posible rival

Las declaraciones de Streeting llegan pocos días después de su dimisión y en medio de una creciente presión interna sobre Starmer tras los malos resultados obtenidos por el Partido Laborista en las recientes elecciones locales, según Reuters.

Aunque el primer ministro ha rechazado las peticiones de dimisión, distintos sectores del partido ya se preparan para una posible disputa por el liderazgo. Entre los nombres que suenan con más fuerza figura el alcalde de Greater Manchester, Andy Burnham, considerado por muchos como el principal rival de Streeting.

Burnham ha anunciado recientemente que intentará regresar al Parlamento británico presentándose a una elección parcial en la circunscripción de Makerfield, un paso necesario para poder optar al liderazgo laborista y, eventualmente, convertirse en primer ministro del Reino Unido.

Pese a la posible competencia interna en el futuro, Streeting ha asegurado que apoyará la campaña de Burnham para regresar al Parlamento por Makerfield y ha defendido que cualquier proceso de elección de liderazgo debe ser abierto y contar con los “mejores candidatos posibles” para garantizar su legitimidad ante el país.

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