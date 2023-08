La Federación desacredita la versión de Jenni Hermoso y advierte que presentará “acciones legales” contra Futpro y la jugadora

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, en la Asamblea General Extraordinaria de este viernes. (RFEF)

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) está volcada en la defensa de su presidente, Luis Rubiales, quien desde hace días está en el ojo de la tormenta por la polémica generada en torno al beso que estampó en la boca de la jugadora Jenni Hermoso durante la ceremonia de premiación del Mundial femenino, en el que España se coronó campeón del mundo. Al contrario de lo que se preveía iba a suceder este viernes, Rubiales ha rechazado dimitir de su cargo y ha asegurado, ante la Asamblea General Extraordinaria de la RFEF, que el beso con Hermoso fue consentido.

Sin embargo, minutos después de terminada la reunión en la sede de la Federación, Hermoso desmintió, a través de un comunicado del sindicato Futpro que la representa, los dichos del presidente de la entidad. “Quiero aclarar, que tal y como se vio en las imágenes, en ningún momento consentí el beso que me propinó y por supuesto en ningún caso busqué alzar al presidente. No tolero que se ponga en duda mi palabra y mucho menos que se inventen palabras que no he dicho”, sostuvo.

Sin embargo, ahora es la Federación la que ha desacreditado los dichos de la deportista y también ha advertido que presentará “cuantas acciones legales correspondan en defensa de la honorabilidad del Sr. presidente de la RFEF que ha expuesto de una forma clara y sencilla como se produjeron los hecho”. En un comunicado, la institución ha querido demostrar, mediante una serie de cuatro fotografías, que Hermoso sí alzó a Rubiales durante la entrega de medallas a las campeonas. “Las opiniones se contrarrestan con hechos y con pruebas y las mentiras se rebaten en los juzgados”, insistieron desde la Federación.

“El Sr. presidente no ha mentido”

En el comunicado hecho público a última hora de este viernes se señala que “las pruebas son concluyentes” y que Rubiales “no ha mentido”. A su vez promete que tanto la RFEF como Rubiales “demostrarán cada una de las mentiras que se difundan ya sea por alguien en nombre de la jugadora o, si fuere el caso, por la propia jugadora”. Además, la entidad ha asegurado haber intentado contactar con Hermoso sin éxito y “ante la gravedad del contenido de la nota de prensa del Sindicato Futpro” va a iniciar las acciones legales que correspondan.

Finalmente, la RFEF ha asegurado que respeta la decisión de las jugadoras de que querer o no participar de la selección española en los partidos internacionales, pero advierte que es una obligación de todas las personas federadas si son llamadas para tal fin.

Secuencia fotográfica

A continuación se replican las fotos y argumentos textuales difundidos por la RFEF para desmentir los dichos de Jenni Hermoso:

Foto difundida por la RFEF para desacreditar a Jenni Hermoso (RFEF)

La Sra. Jennifer Hermoso, con los brazos, agarra al Sr. presidente de la RFEF por la espalda, mientras que el Sr. presidente tiene los brazos sueltos en la parte superior de la espalda de la jugadora. Por tanto, ninguna fuerza podía ejercer. Se puede ver como el Sr. presidente tiene los talones de los pies ligeramente levantados.

Foto difundida por la RFEF para desacreditar a Jenni Hermoso (RFEF)

La Sra. Jennifer Hermoso mantiene los brazos agarrando por la espalda al Sr. presidente. El Sr. presidente mantiene los brazos en la parte superior del cuerpo de la jugadora. Se comprueba como el Sr. presidente tiene ya los talones mucho mas elevados.

Foto difundida por la RFEF para desacreditar a Jenni Hermoso (RFEF)

La Sra. Jennifer Hermoso sigue manteniendo los brazos en la misma posición del cuerpo del presidente mientras que el presidente debe acercar sus brazos a la espalda de la jugadora como fruto de que lo ha elevado del suelo y para mantener el equilibrio. Resulta indiscutible la inclinación de la espalda de la Sra. Jennifer Hermoso que se produce cuando está realizando una acción de fuerza. Los pies del Sr. presidente están claramente y manifiestamente levantados del suelo como consecuencia de la acción de fuerza realizada por la jugadora.

Foto difundida por la RFEF para desacreditar a Jenni Hermoso (RFEF)

La Sra. Jennifer Hermoso sigue manteniendo los brazos en la misma posición del cuerpo del presidente mientras el presidente debe seguir agarrándose a la jugadoras para no caer y se constata de manera evidente que el arqueo del cuerpo de la jugadora se corresponde con la fuerza de elevación del Sr. presidente que está realizando. Los pies del Sr. presidente están ostensiblemente levantados del suelo fruto de la acción de la jugadora.

