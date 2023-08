Jenni Hermoso se pronuncia en solitario y carga contra Rubiales: “Me sentí vulnerable y víctima de una agresión”

Jennifer Hermoso en una imagen de archivo. Getty Images

Instantes después del comunicado conjunto firmado por hasta 80 jugadoras de la selección española de fútbol –actuales y retiradas–, Jenni Hermoso ha querido pronunciarse en solitario sobre el beso no consentido que le dio Luis Rubiales en Sídney y la intervención que ha realizado el presidente durante la Asamblea de este viernes. La jugadora ha desmentido tajantemente a Rubiales, quien había asegurado que el beso había sido consentido, y ha asegurado haberse sentido “vulnerable y víctima de una agresión”. Es la primera declaración individual de Hermoso desde la final del Mundial. Hasta ahora, siempre se había pronunciado a través de su sindicato Futpro.

La jugadora ha decidido romper su silencio a raíz de las declaraciones de Rubiales ante los asambleístas. “Si bien es cierto que por mi parte no quiero interferir con los múltiples procesos legales en curso me siento obligada a denunciar que las palabras del Sr. Luis Rubiales explicando el desafortunado incidente son categóricamente falsas y parte de la cultura manipuladora que él mismo ha generado”, aclara Hermoso en la primera parte del comunicado que ha difundido a través de la red social Twitter.

"Fue espontáneo, mutuo y consentido", así explica Luis Rubiales el beso que dio a Jenni Hermoso en la celebración de la final del Mundial Femenino

Pero Hermoso ha ido más allá. Mucho más allá. La futbolista afirma que se sintió “vulnerable y víctima de una agresión sexual”. “Me sentí vulnerable y víctima de una agresión, un acto impulsivo, machista, fuera de lugar y sin ningún tipo de consentimiento por mi parte”. Además, ha defendido que la conversación previa al beso relatada por Rubiales es falsa. “Aclaro que en ningún momento se produjo la conversación a la Sr. Luis Rubiales hizo referencia y que, ni mucho menos, su beso fue consentido. De la misma manera quiero reiterar como ya hice en su momento que este hecho no había sido de mi agrado.

NOTICIA EN AMPLIACIÓN

Seguir leyendo: