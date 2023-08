“Te hice esa señal de ‘ole tus huevos’”: Rubiales explica que se agarró la entrepierna para celebrar con Vilda la victoria de España en el Mundial

Rubiales: "en un momento de euforia me agarré esa parte del cuerpo que ya habéis visto"

El presidente de la Federación Española de Fútbol se niega a dimitir, se siente víctima de un “asesinato social” y acusa al “falso feminismo” de estar detrás de esta supuesta cacería de brujas que estaría sufriendo desde que el pasado domingo le dio un beso no consentido en la boca a Jenni Hermoso y se agarró la entrepierna en el palco de autoridades durante la final del Mundial.

Rubiales ha justificado su actuación relacionándola con la felicidad del momento y ha pedido perdón ante la Asamblea General de la RFEF tanto a la reina Letizia como a la Infanta Sofía, que presenciaron como, cuándo la selección española de fútbol femenino marcaba el gol de la victoria, él decidió celebrarlo agarrándose los genitales: “Quiero pedir perdón sin paliativos de ninguna clase por un hecho que pasó en el palco, cuando en un momento de euforia me agarré esa parte del cuerpo que ya habéis visto”, ha explicado el presidente de la RFEF.

Durante su intervención, ha querido ahondar en este asunto, reconociendo su falta de decoro: “Desde luego tengo que pedir disculpas, a la reina, a la Infanta y a la Casa Real, y a todo el que se haya sentido ofendido. He estado en incontables palcos y nunca he tenido ese comportamiento”. Tras disculparse, ha relatado que su gesto fue su respuesta a la complicidad con el entrenador, Jorge Vilda. .

Para el presidente, está sufriendo un “asesinato social”; algo parecido, según él, a lo que vivió hace unos meses el seleccionador del equipo femenino: “Jorge Vilda, te han querido hacer a ti lo mismo que ahora me están haciendo a mí. Un discurso falso tratar de transformarlo en verdad. Hemos pasado mucho, pero hemos estado juntos. Me emocioné muchísimo, hasta el punto de perder el control y llevarme las manos ahí, en el momento en el que nada más ganar el Mundial, tu primera reacción fue girarte al palco y dedicármelo. Y en ese momento, te hice esa señal de ‘ole tus huevos’.

A pesar de empezar su discurso saludando a “los asambleístas y a las asambleístas”, minutos después, ha criticado que se haga referencia a la victoria de la selección femenina de futbol como “campeonas”, ya que, “el masculino en español hace referencia a las mujeres y a los hombres y en ese equipo también hay hombres”. Por esa razón, Rubiales ha reivindicado que también “somos campeones”.

Ante su intervención se han producido numerosas reacciones desde miembros del Gobierno hasta futbolistas y exfutbolistas, como miembros de la propia federación. Iker Casillas ha twitteado: “Qué vergüenza”, el líder de La Liga, Javier Tebas, también ha criticado la actitud del presidente tildando su actitud de “misóginos, las expresiones soeces, el desastre protocolario y los insultos de este último bochorno mundial”.

Borja Iglesias, jugador de la selección española de fútbol masculino, ante los acontecimientos, ha decidido renunciar: “Como futbolista y como persona no me siento representado por lo que ha pasado hoy en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. Me parece lamentable que sigan presionando y poniendo el foco sobre una compañera.”

