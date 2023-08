Luis Enrique defiende a Rubiales: “Su labor ha sido excepcional”

Imagen de archivo de Luis Enrique y Rubiales (REUTERS).

La continuidad de Rubiales al frente de la Federación Española de Fútbol ha traspasado fronteras. En España ya han producido seísmos tras el terremoto Rubiales. Borja Iglesias ha decidido renunciar a la selección Española y Rafal del Amo, presidente del Comité Nacional de Fútbol Femenino y vicepresidente de la RFEF, ha presentado su dimisión en la junta directiva. Fuera del territorio español, la prensa extranjera ha condenado el vergonzoso comportamiento de Luis Rubiales, sin embargo, en el plano deportivo, el presidente de la Federación ha encontrado adeptos.

“Si tengo que hablar basado en mi experiencia y lo que yo he vivido, creo que la labor de Rubiales estos años ha sido excepcional. Ha llevado a la Federación a cotas de rendimiento altísimo. Ahí están los números que le avalan. Una labor sobresaliente. Sobre los episodios recientes, Rubiales ha reconocido sus errores y no creo que tenga que dar opinión al respecto. Repito, su labor ha sido sobresaliente”, recalcó Luis Enrique sobre la gestión deportiva de Rubiales. Cabe recordar que ambos mantuvieron una gran relación durante la etapa como seleccionador del técnico asturiano.

Tebas, pasa al ataque

Diferente opinión a la de Luis Enrique tiene Javier Tebas, presidente de LaLiga y enemigo de Luis Rubiales debido a los choques que tienen sus respectivas instituciones. “Debo reconocer que ha sido muy difícil explicar qué está pasando con Luis Rubiales durante estos años. Tengo la sensación de que mucha gente, hasta ahora, no comprendía lo que los integrantes de los estamentos del fútbol tenemos que vivir en el trato con él como presidente de la RFEF. Los gestos misóginos, las expresiones soeces, el desastre protocolario y los insultos de este último bochorno mundial, no son una sorpresa y tenían antecedentes obvios que deberían haber evitado una nueva víctima (la cual no debe estar en el foco). El insulto, la chulería, el chantaje, la amenaza, el espionaje y la persecución, utilizando fraudulentamente los organismos federativos, las padecemos y hemos denunciado muchos”.

Luis Rubiales sorprendió este viernes a la Asamblea General de la RFEF al anunciar que no dimite de su cargo de presidente y denunció que en su caso "se está ejecutando un asesinato social"

“El fútbol profesional masculino y femenino, el fútbol sala, los clubes de fútbol amateur, las asociaciones de futbolistas, presidentes de territoriales, presidentas del Consejo Superior de Deportes, directoras de integridad, ministros, árbitros, jugadoras... La lista de mujeres y hombres agraviados por Luis Rubiales estos años es demasiado grande y esto debe parar. A Rubiales le interesa mentir y presentarme como un conspirador para parapetarse en una falsa equidistancia y salir del paso de sus escándalos y desmanes”.

“Nada más lejos de la realidad. Aunque el truco burdo victimista le ha funcionado demasiadas veces, esta vez seguir intentándolo es simplemente ridículo, es imposible atribuir a ningún absurdo complot su comportamiento misógino y deleznable cuando el daño reputacional para todo el fútbol español ya es inevitable”, asegura en redes sociales”.

