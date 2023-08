Bellingham tira del Real Madrid en la remontada ante el Almería

Bellingham celebra su primer gol ante el Almería (REUTERS).

El Real Madrid no tiene disponible a Courtois, su portero titular, tampoco a Militao, el mariscal de su defensa, es más, por no tener, ahora mismo no tiene ni delantero referencia. Pero cuenta con un jugador de esos que están tocados por una varita: Jude Bellingham. A sus 20 años, el inglés, al igual que hiciera hace una semana en La Catedral, lideró la victoria de un Real Madrid que en el Power House, sin brillo, pero de forma sólida y convincente, se llevó su segundo triunfo (1-3) en dos jornadas. Dos destellos de Bellingham y uno de Vinicius, dejaron en nada el gol inicial de Arribas a los tres minutos de comenzar el partido y certificaron una victoria que les hace dormir como líderes de LaLiga.

La tarde-noche en Almería podía truncarse en una trampa para el Real Madrid. Los más de 30 grados a la sombra en la ciudad andaluza y las bajas de por lesión de cinco jugadores, amenazaban a los de Ancelotti que se presentaban en el Power House con el mismo 4-4-2 en forma de diamante que debutó en San Mamés. Kroos volvió a la titularidad ante las molestias de Camavinga y Rüdiger sustituyó al lesionado Militao.

Luka Modric repitió suplencia y en punta, Rodrygo y Vinicius volvieron a formar pareja de ataque. El duelo comenzó intenso y complicado para el Madrid a las primeras de cambio. El reloj no superaba ni tres minutos cuando Arribas, expromesa del equipo blanco, cumplió con la ley del ex y adelantó a su equipo con un cabezazo picado que culminó un buen contragolpe dirigido por Ramazani. Pero, pese al castigo inicial, los de Ancelotti reaccionaron con vigor.

Bellingham comenzó a mostrarse y, como Vinicius y Rodrygo tienden caer por bandas, el inglés atacó el espacio entre los centrales que no acertaron a despejar correctamente y Jude, se adelantó a todos para devolver la igualdad. El gol contó con la revisión del VAR por dos motivos: posible fuera de juego que finalmente rompía Akieme y una posible mano del propio Bellingham. El gol despertó, curiosamente, al equipo que lo encajó. El Almería se lanzó sobre la meta de Lunin que respondió de forma brillante sacando el zapatazo de Baba.

Seguir leyendo: