A qué hora juega Alcaraz contra Hurkacz: horario y dónde ver el partido de semifinales del Masters 1.000 de Cincinnati

Carlos Alcaraz celebra un punto durante el partido ante Max Purcell en los cuartos de final del Masters 1.000 de Cincinnati. GETTY

Con alguna que otra duda y de remontada en remontada, Carlos Alcaraz sigue avanzando en el Masters 1.000 Cincinnatti. El español, de nuevo tras reponerse de un primer set en contra, superó los cuartos de final al doblegar al australiano Max Purcell (4-6, 6-3 y 6-4) en un duelo que se preveía más sencillo de lo que al final fue. Se tuvo que arremangar Carlitos para plantarse en las semifinales, donde le espera un hueso duro, el grandullón Hubert Hurkacz. El polaco, que se impuso sin muchos sobresaltos a otro australiano, Alexei Popyrin (6-1 y 7-6) vuelve a cruzarse en el camino del número uno del mundo, como ya sucediera una semana atrás en Toronto

De dicho duelo, correspondiente a los octavos de final del Masters 1.000 de Canadá, salió victorioso Alcaraz. Eso sí, tumbar al polaco, que ocupa el puesto 20 del ranking ATP, no fue ni mucho menos sencillo. Sudó de lo lindo el murciano, que se vio obligado a remontar y se llevó la victoria en dos tie-breaks (3-6, 7-6 y 7-6). El disputado en tierras canadienses fue el segundo enfrentamiento entre ambos. El primero también se lo llevó Carlitos y, como la segunda y última vez, necesitó del desempate: doble 7-6 en el Masters 1.000 de Miami del año pasado.

“Con Hurkacz, a pesar de que gané, fue 7-6 en el tercero, con lo cual pude haber perdido perfectamente, así que intentaré coger las cosas que no hice bien en Toronto e intentar ganar de nuevo”, reconoció el joven murciano sobre su reciente enfrentamiento con Hurkacz. “Hoy lo he podido sacar por todas las veces que no lo conseguí en estos últimos años, en años atrás, la verdad que muy contento de poder ir mejorando poco a poco con el paso del tiempo”, añadió tras su duelo ante Purcell.

¡𝗔𝗹𝗰𝗮𝗿𝗮𝘇 𝗽𝘂𝗲𝗱𝗲 𝗰𝗼𝗻 𝘁𝗼𝗱𝗼!



Levanta un set en contra y se mete en las semis de Cincinnati tras derrotar a Purcell (4-6, 6-3, 6-4). #LaPistaDelTenis pic.twitter.com/dqyZJo6fDT — Tenis en Movistar Plus+ (@MovistarTenis) August 18, 2023

Habrá que ver cómo evoluciona esa mejoría que menciona Alcaraz, adaptándose aún a la pista dura estadounidense antes del US Open, que arranca el próximo 28 de agosto y donde defiende título. No se le vio muy cómodo en Toronto, con aquella autobronca en su derrota frente a Paul, y tampoco se ha mostrado convincente en Cincinnati. De hecho, se ha dejado un set en los tres partidos que ha disputado en Ohio: primero derrotó en segunda ronda Thompson (7-5, 4-6 y 6-3), después se tomó la venganza en octavos ante uno de los tenistas que más le incomoda de todo el circuito, Tommy Paul (7-6, 6-7 y 6-3) y en cuartos remontó ante Purcell (4-6, 6-3 y 6-4). En cuanto a Hurkacz, ha dejado en el camino al siempre complicado Kokkinakis en primera ronda (7-6, 3-6 y 7-6), luego se cruzó con otro rival correoso como Coric (5-7, 6-3 y 6-3) y ya en octavos apeó al número 4 del mundo, el griego Tsitsipas, en una sólida victoria (3-6 y 4-6). Por último, también por la vía rápida, se deshizo de Popyrin (6-1 y 7-6).

¿Dónde y a qué hora ver el partido entre Alcaraz y Hurkacz?

Alcaraz y Hurkacz pelearán ahora por un puesto en la final del Masters 1.000 de Cincinnati, donde podría esperar el serbio Novak Djokovic –se mide a Alexander Zverev en la otra semifinal—. El partido entre ambos tenistas, que se disputará en la pista central, tendrá lugar este sábado a partir de las 21.00 horas (hora peninsular), en el primer turno.

Alcaraz y Hurkacz tras el partido que disputaron la temporada pasada en el Open de Miami. REUTERS

Como todo el Masters 1.000 de Cincinnati, el duelo de semifinales entre Alcaraz y Hurkacz se podrá ver en Movistar Plus+, a través de los canales Vamos y Movistar Plus+ Deportes, y también en ATP Tennis TV de manera online.

Seguir leyendo: