Un perro cae al Sena y desata un rescate a contrarreloj: “Tiene miedo”

Un perro negro quedó atrapado en las aguas del río Sena y protagonizó una angustiante escena que mantuvo en vilo a decenas de personas en París. (Redes sociales)

Un perro negro quedó atrapado en las aguas del río Sena y protagonizó una angustiante escena que mantuvo en vilo a decenas de personas en París. El animal intentó salir una y otra vez por el talud de piedra de la ribera, pero se resbalaba constantemente y volvía a caer al agua. La tensión creció hasta que un grupo de transeúntes improvisó un rescate formando una cadena humana para sacarlo de las aguas.

La escena quedó registrada en un vídeo de poco más de cuatro minutos difundido en redes sociales; una cuenta francesa en X ya supera las 290 mil visualizaciones. La publicación fue compartida este viernes alrededor de las 14:30 horas, posiblemente grabada durante la mañana, y rápidamente comenzó a viralizarse debido a la desesperación del animal y la actitud de los transeúntes.

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En las imágenes se observa a un perro negro con una mancha blanca en el pecho luchando por mantenerse fuera del agua junto al borde del Sena. El animal intenta trepar por el muro inclinado de piedra que bordea el río, bajo uno de los puentes parisinos, pero la superficie mojada y resbaladiza le impide ascender. Cada vez que consigue avanzar unos centímetros, termina resbalando y cayendo nuevamente al agua.

Un perro cae al Sena (París) y decenas de personas se unen para salvarlo. (Redes sociales)

Al fondo pueden verse varias embarcaciones amarradas, mientras sobre la orilla un grupo de personas observa con preocupación la situación. Entre ellos hay al menos siete transeúntes, número que va aumentando a medida que se desarrolla la escena, además de otros dos perros: uno de color marrón y otro negro de pelo largo.

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“¿Alguien quiere hacer una cadena e ir a buscarlo?”, se escucha decir a una de las voces en medio de los gritos y ladridos. Durante varios minutos, los presentes intentan distintas formas de ayudar al perro, siempre con precaución para evitar que alguien más caiga al agua.

Un rescate improvisado

En uno de los primeros intentos, una persona se inclina peligrosamente sobre el talud y extiende un objeto para que el perro pueda morderlo y así ganar apoyo. “Tiene miedo”, se escucha entre los presentes mientras el animal intenta impulsarse, pero vuelve a resbalar y cae otra vez al Sena.

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La desesperación aumenta conforme pasan los minutos. En el video puede verse al supuesto dueño arrodillado junto al borde del río mientras llama al perro e intenta coordinar ayuda con quienes se acercan a la escena. Poco a poco, más ciudadanos se suman al rescate.

Minutos después, varias personas deciden cambiar de estrategia y se desplazan hacia otro punto cercano de la ribera, donde una cadena metálica desciende hasta el agua. Utilizándola como apoyo, dos hombres bajan cuidadosamente para acercarse al animal desde un lateral.

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Un perro cae al Sena (París). (Redes sociales)

“Ven, ven con nosotros”, repiten mientras llaman al perro, que nada hasta ellos. Uno de los rescatistas intenta cogerlo en brazos, pero termina cayendo al agua hasta la cintura. Aun así, logra mantenerse sujeto mientras desde arriba el resto de personas organiza finalmente la cadena humana que se había propuesto desde el inicio.

Gracias a esa coordinación y participación, el grupo consigue sacar al perro del río y ponerlo a salvo. La secuencia termina con aplausos, gritos de celebración y un “¡bravo!” que resume el alivio colectivo tras varios minutos de tensión.

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