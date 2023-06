La primera receta de paella de la historia

Paella de marisco

La paella es un plato típico de la gastronomía español y es conocido también a nivel internacional, y son muchos los extranjeros que cuando visitan España no dudan en probar. Además, es una comida que acepta muchas variantes, ya que existe diversos tipos: con verduras, marisco, conejo y pollo, de bogavante, mixta, de carne. Y es normal ya que la primera receta de paella que se conoce contaban con una gran variedad de ingredientes. Los autores fueron Manuel Garciarena y Mariana Muñoz, quienes la escribieron en el año 1857 con el título Sartén a la valenciana, y salió publicado en el libro La cocina moderna.

Los ingredientes que incluía esta receta de paella eran: agua, sal, pollo, tomate, azafrán, judías verdes, arroz, lomo de cerdo, salchichas, ajo, pimiento encarnado, perejil, guisantes, anguila y caracoles. Unos ingredientes que si actualmente estuvieran presentes en las paellas, los valencianos o los mayores fanáticos de esta comida se llevarían las manos a la cabeza y se tirarían de los pelos.

Sobre lo que parece que no existe ningún tipo de dudas y, a día de hoy, se sigue manteniendo esta máxima, es respecto al punto en el que debe quedar el arroz: entero, cocido y sin caldo, que se acabe suelto, no unido. Estas son las instrucciones que desde el mejor paellero hasta cualquier valenciano defenderán y que no ha variado con los años.

La primera receta de paella ha sido incluida también en el libro Biografía de la paella, se trata de una recopilación de información acerca de la historia de este plato valenciano. Actualmente, según reveló la Universidad Católica de Valencia, los ingredientes de este plato son arroz, agua, aceite de oliva, sal, azafrán (o colorante), tomate, judía verde plana, garrofó, pollo y conejo. Estos son los diez ingredientes que los profesionales de este plato incluyen, aunque algunos también optan por añadir pimentón, romero o alcachofa.

Bien de Interés Cultural Inmaterial

Tal es la importancia de la paella para España que incluso en el año 2021 fue declarada como Bien de Interés Cultural Inmaterial, en el que se califica a este emblemático plato como “el arte de unir y compartir”. Esta denominación fue otorgada por el Pleno del Consell después de que el Ayuntamiento de Valencia lo solicitara. Esta condición establece una serie de medidas de protección y salvaguardia del bien, las cuales están destinadas a realizar tareas de identificación descripción, estudio y documentación del bien.

