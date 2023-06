Arguiñano desvela el alimento que no soporta en buenos restaurantes: “No digo nada, pero no lo como”

El cocinero Karlos Arguiñano (Facebook)

Todas las personas, hasta el mejor de los paladares, tienen una comida que no soportan y que tratan de evitar a toda costa. Y los cocineros no iban a ser menos. Este es el caso de Karlos Arguiñano, el chef que cada día llega a los salones o cocinas de miles de familias para cocinar algunas de sus recetas. El vasco ha concedido una entrevista a Mikel Idoate, en la que han repasado múltiples temas desde la pelota vasca a la cocina, pasando por su faceta televisiva. Ahí entre pregunta y pregunta el chef ha desvelado cual es el alimento que no soporta de los buenos restaurantes.

Durante la entrevista, Karlos Arguiñano, entre otras cosas ha hablado de su hijo y la importancia del pan. “Mi hijo Joseba hacer pan y le dije si no vas a hacer pan bueno no hagas pan. Haz el mejor pan”. El cocinero vasco ha puesto en valor la importancia de este alimento como acompañamiento de las comidas. “Es tan importante tener un tenedor en una mano y trozo de pan en la otra, pero no uno cualquiera”. Y ahí, en ese momento ha sido cuando ha desvelado que este es el alimento que no come en los buenos restaurantes.

“Hay restaurantes buenos que te ponen un pan chungo”

“Yo veo a la gente que come cualquier pan, incluso hay restaurantes buenos que te ponen un pan chungo. Yo no digo nada, pero no lo como. No me jodas es que has ido a un restaurante a comerte un buen pescado, buena carne, buena sopa o un buen marmitako, pues dame un buen pan”. A lo que ha añadido que le da igual pagar lo que sea (1,10 0,80 euros) siempre y cuando le den uno bueno. “Hay algunos que son como una gominola, pero para comer eso ya voy a la tienda. Con el pan tengo bronca”, ha concluido.

También ha hablado de uno de los alimentos que más dividen a la sociedad española, en concreto por un ingrediente que muchos le ponen y que otros prefieren evitar. Se trata de la tortilla de patata. En este sentido, Karlos Arguiñano ha afirmado que a el le gustan las dos, aunque después ha explicado entre risas: “La tortilla de patata está la que tomamos los que sabemos que es con cebolla y la otra”. Además, ha asegurado que también le gusta mucho la que lleva calabacín.

Otros temas que ha tocado han sido la pelota vasca (una de sus pasiones), donde ha revelado quien es el mejor pelotari de la historia para él; de los pequeños detalles de la vida; de como surgió el programa de televisión, momento en el que ha explicado que quería que fuera espacio que solucionara el problema de “¿qué pongo mañana para comer?”; y sobre la risa, quien ha asegurado que no concibe “la vida sin risa”.

