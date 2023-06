Arabia responde a Ceferín y amenaza al fútbol español y europeo: “Todos los jugadores transferibles son nuestro objetivo”

Karim Benzema posa con el Balón de Oro durante su presentación como jugador del Al-Ittihad (REUTERS).

Todas las miradas del mundo del fútbol viran hacia oriente medio y a un país en concreto: Arabia Saudí. El inagotable poder económico de los clubes saudís convierten sus ofertas en irrechazables y su campeonato, limitado futbolísticamente, en un destino muy atractivo. Tanto para estrellas consagradas, Cristiano Ronaldo y Karim Benzema, como para jugadores menos mediáticos, Rubén Neves o Kanté. Esta estrategia para seducir a los futbolistas más talentosos de Europa, ha sido objeto de crítica por parte de Ceferín, presidente de la UEFA.

“Deberían invertir en academias, entrenadores y educar a sus jugadores. Ir de compras no mejorará su fútbol. China cometió el mismo error. No todo se trata de dinero. Los jugadores quieren ganar las mejores competiciones. Y estas están en Europa. Dime un jugador que sea top, de edad top y que comience su carrera y se haya ido a jugar a Arabia Saudí. A estos jugadores no los perdemos. Todavía juegan al fútbol. Al final de su carrera, algunos jugadores ven Arabia para ganar algo de dinero”, afirmó.

Declaraciones que han encontrado su respuesta en Hafez Al-Medlej, presidente del Comité de Marketing y exmiembro de la Oficina Ejecutiva de la Confederación Asiática de Fútbol. “Ese discurso es falso. No contratamos jugadores que estén ya acabados. Al Hilal va a fichar a Rubén Neves, que tiene 26 años y al que quería el Barcelona. Y Benzema ya llegado a Al Ittihad después de coronarse como Balón de Oro con el Real Madrid, que se encuentra con la disyuntiva de sustituirle”, afirma sobre la edad y el nivel la carrera deportiva de los jugadores que llegan hasta Arabia.

Amenazan con fichar a Bernardo Silva y Salah

Al-Medlej amenaza con muchas más incorporaciones de esta índole: “Estamos viviendo sólo el comienzo. Todos los futbolistas transferibles van a ser a partir de ahora objetivo de los clubes saudíes. La experiencia de China no tiene nada que ver con nosotros, lo suyo era puramente márketing. El fútbol allí no es lo más popular. En Arabia tenemos un proyecto de Estado y no se limitará a cuatro grandes equipos, sino a todos. Porque la pasión por el fútbol de los saudíes no tiene límites”, asegura.

“La Champions League de Europa es la joya de la corona de todos los campeonatos europeos, y este torneo se basa en dos elementos: el primero son los clubes, que son entidades gigantes, y el segundo son los jugadores. La salida de las grandes estrellas de Europa será un duro golpe para la Champions y el torneo perderá gran parte de su brillo. Tenemos en LaLiga de España un ejemplo: perdió mucho con la transferencia de Ronaldo a la Juventus. Y luego perdió más cuando se fue Messi al Paris Saint-Germain. La salida de las estrellas de Europa afectará a los contratos de patrocinio y los televisivos, afirma en una entrevista a Koura.

Finalmente, Al Medlej se refirió al frustrado fichaje de Messi, finalmente se marcha al Inter Miami y acerca de la posibilidad de fichar a Bernardo Silva y Salah: “Messi es el mejor futbolista en este momento y su incorporación hubiera aportado un gran valor. Pero no lo vamos a compensar con un jugador suplente. Esperemos que llegue Bernardo Silva, de Manchester City. También debemos empezar a trabajar en el fichaje de Mohamed Salah, ya que tiene una popularidad arrolladora en el mundo árabe y en Europa. Creo que Salah tiene récords aún que batir con el Liverpool, así que espero que si no viene ahora lo haga en el futuro”. El grifo del capital árabe, lejos de cerrarse, parece tener cauce suficiente como para seguir seduciendo a futbolistas de las mejores ligas europeas. ¿Quién será el siguiente?

