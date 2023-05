Patatas a la importancia, la ‘receta de la abuela’ más sencilla, fácil y sabrosa

Patatas a la importancia (Flickr)

Las patatas a la importancia son una de esas recetas de la abuela, elaboraciones que llevan con nosotros toda una vida. Su elaboración sencilla, la combinación de sus ingredientes y su delicioso sabor han hecho que se conviertan en un clásico de la gastronomía en España. El origen de este plato parece encontrarse en la provincia de Palencia, en Castilla y León, concretamente de la región de Alto Campoo. Sin embargo, esta elaboración se ha extendido y ya se prepara en todo el norte peninsular. Son ideales como acompañamiento de carnes o pescados, pero también se pueden disfrutar como plato principal.

La patata es uno de los ingredientes más humildes que existen. No obstante, con esta receta, se convierte en una preparación sublime que seguro conquistará a todos nuestros comensales. Para elaborar estas patatas a la importancia, debemos cocinar nuestro tubérculo en dos fases: primero una fritura y después un guiso. Esto permitirá que las patatas queden tiernas por dentro y crujientes y sabrosas por fuera, un proceso algo más elaborado, pero muy fácil y con un resultado que merece la pena. El toque de sabor más especial lo aporta un majado de varios ingredientes entre los que se incluye el azafrán, que aporta un aroma y también un color fantástico.

Receta de patatas a la importancia

Tiempo de elaboración: 50 minutos

Raciones: 4 personas

Ingredientes:

800 g de patatas

2 huevos

100 g de cebolla

2 dientes de ajo

45 ml de aceite de oliva virgen extra

125 ml de vino blanco

700 ml de caldo

Azafrán

Perejil fresco

Sal al gusto

Elaboración:

Pelamos las patatas y las cortamos en rodajas de un centímetro aproximadamente. A continuación, ponemos harina en un plato y batimos los huevos en otro. Pasamos las patatas por harina y a continuación por los huevos batidos. En una sartén con abundante aceite, freímos las patatas y las reservamos en una fuente grande con papel absorbente para evitar el exceso de aceite. Pelamos y troceamos los ajos y los majamos en un mortero. Añadimos unas hebras de azafrán y el perejil, añadimos el vino y mezclamos bien. Pelamos y picamos la cebolla finamente. En una sartén, calentamos unas tres cucharadas de aceite y rehogamos la cebolla hasta que comience a dorarse. Agregamos una cucharada de harina, damos unas vueltas rápidas y añadimos el majado, sin dejar de mover. Seguidamente, añadimos las patatas a la sartén y las cubrimos con el caldo. Cuando comience a hervir, rectificamos la sazón y cocemos a fuego suave durante entre 20 y 30 minutos, removiéndolas de vez en cuando. Para saber si están hechas, podemos pincharlas con un tenedor. Ya podremos servir nuestras patatas a la importancia.

Trucos para unas patatas a la importancia perfectas

Aunque el paso a paso sea muy sencillo, hay algunos aspectos que debemos tener en cuenta para hacer nuestras patatas a la importancia. Para que queden de rechupete es importante que las patatas sean todas del mismo tamaño y grosor, de forma que se frían todas iguales. Si vamos a hacer muchas, lo mejor será dividirlas en 2 sartenes para que no queden unas encima de otras, pues esto evitará que se rompan al amontonarlas.

El aceite, por su parte, debe estar caliente, pero no humeante, pues queremos que se cocinen también por dentro y no queremos que queden quemadas ni aceitosas. Si tenemos un termómetro de cocina podemos medir la temperatura del aceite y empezar a freír cuando llegue a 170 °C. Si no, debemos comprobar que, al echar la primera patata, no se queme rápidamente, pues significará que está demasiado fuerte. Si burbujea poco es que le falta un poco de temperatura.

