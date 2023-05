10 productos que ya no encontrarás en Mercadona en mayo

FOTO DE ARCHIVO: Un supermercado Mercadona en Ronda, sur de España, 27 de abril de 2022. REUTERS/Jon Nazca

Los grandes supermercados ofrecen una gran variedad de productos, con enormes catálogos que se amplían cada año con el fin de atraer cada vez a más clientes. Es el caso de los supermercados de Mercadona, donde las secciones de congelados, de platos preparados, de aperitivos o de alimentos frescos están repletas de productos que se vuelven virales y apasionan a los clientes.

La política de rotación de productos de supermercados como Mercadona implica que constantemente están llegando artículos nuevos a las tiendas de la cadena valenciana. Sin embargo, esto también supone que, a la vez, otros tantos productos desaparezcan de sus estanterías para dejar hueco a las novedades. Cuando esto sucede, es frecuente que los clientes acudan a las redes para preguntar por esos productos que eran habituales en su cesta de la compra y que ahora parecen haber desaparecido.

A través de su cuenta oficial de Twitter, Mercadona ha respondido a las preguntas de sus clientes, confirmando la retirada de algunos productos y tratando de averiguar qué era lo que los compradores amaban de ellos. Estos son diez de los artículos que ya no se pueden encontrar en los supermercados de Mercadona.

Salsa barbacoa dulce y picante

En el mes de abril de 2022, Mercadona decidió ampliar su surtido de salsas dándole una vuelta de tuerca a la receta de una de las más conocidas: la salsa barbacoa. Comenzaban a comercializar, así, la salsa barbacoa dulce y picante, hecha con la habitual pasta de tomate, vinagre de alcohol, mostaza, sal, una enorme cantidad de especias y muchos otros, lo cual dotaba a esta salsa de un sabor explosivo. Ahora, el supermercado ha decidido retirar esta salsa de su surtido, como han asegurado desde su cuenta de Twitter.

Salsa barbacoa dulce y picante de Mercadona ( Twitter / @claaus1)

Pizza ibérica

Otro de los productos estrella de Mercadona son sus pizzas congeladas. Sin embargo, algunas de las opciones de su surtido han sido retiradas en las últimas semanas. Un ejemplo de ello es la pizza ibérica, con toppings como queso mozzarella, tomate, magro de cerdo, panceta, paleta, cabeza de lomo, pimentón y otras especias. “¿Qué ha sucedido con esta pizza? Creo que algunas personas merecemos una respuesta. La echamos de menos”, reclamaba uno de los clientes del supermercado valenciano a través de un tuit. La respuesta de la cuenta oficial de Mercadona confirmaba que esta pizza ya no se encuentra disponible en su surtido.

Mercadona retira su pizza ibérica (Twitter / @DeNiro7)

Fideos con sabor a gamba

Los noodles de gamba formaban parte de una nueva línea de Mercadona en la que el supermercado apostaba por una línea de varios sabores de esta elaboración tan consumida de la gastronomía oriental. Este plato de cocina preparada consistía en unos noodles con sabor a gamba, un producto que estaba disponible en formato vaso de 65 g y que tenía un precio de 0,80 €. Ahora, Mercadona ha decidido dejar de poner a la venta este producto asiático, aunque sí mantiene otros sabores como el pollo.

Mercadona retira sus fideos orientales de gambas (Twitter / @veganoporaccidentespain)

Helado en tarrina de nata, galletas y cacao

A pesar de que el verano ya se encuentra a la vuelta de la esquina, hay algunos helados que Mercadona ha decidido retirar de su surtido. Un ejemplo es el helado de terrina de nata, galletas y cacao, un producto con sabor a la clásica Oreo que triunfaba entre los clientes del supermercado. “¡No me digáis que lo habéis quitado!”, publicaba una usuaria en Twitter al darse cuenta de que no era capaz de encontrar este helado en los congeladores de Mercadona. La cuenta de la empresa ha respondido confirmando que han descatalogado el producto.

Mercadona retira su helado de nata, galletas y cacao (Twitter / @RocioGRecio)

Gyozas de verduras

Otro de los productos que los consumidores han echado en falta en las estanterías de los supermercados de Mercadona es la bolsa de gyozas de verduras. Este producto clásico de la gastronomía asiática, una especie de empanadillas congeladas y rellenas de hortalizas, era todo un éxito entre los vegetarianos y veganos que compran en esta cadena de supermercados. Algunos usuarios han preguntado a la empresa por su paradero, tras lo que la cuenta oficial de Twitter de Mercadona confirmaba que ya no se encuentran disponibles.

Mercadona ha retirado sus gyozas de verduras

Lasaña de carne a la barbacoa

Los platos preparados son uno de los puntos fuertes de Mercadona, con productos de lo más solicitados como la tortilla de patatas, ensaladas o los canelones. Las diferentes lasañas que se encuentran en sus frigoríficos no se quedan atrás, pues son unas de las más solicitadas. Mercadona ha comunicado a través de su cuenta de Twitter que la lasaña de carne a la barbacoa ya no seguirá formando parte de su surtido. “Sentimos las molestias. Pero ya no disponemos de la lasaña de barbacoa. ¿Podrías indicarnos lo que más destacabas del producto?”, respondía la cuenta del supermercado a una de las usuarias que reclamaba información sobre la lasaña.

Mercadona retira su lasaña de carne a la barbacoa

Coulant de caramelo

En el surtido de dulces y postres de Mercadona también hay ausencias en este mes de mayo. Una de las clientas de la cadena de supermercados ha preguntado en Twitter sobre el paradero de los coulant de caramelo, un bizcocho esponjoso de tamaño individual con un relleno de caramelo que se cocinaba en el microondas. Como aseguraba la cuenta de Mercadona, este postre de origen francés ya no se encuentra disponible en su surtido.

Coulant de caramelo de Mercadona (Twitter / @_nereisc)

Cocktail de frutos secos picantes

De la sección de snacks y aperitivos ya no seguirá disponible la bolsa de frutos secos picantes, un cocktail que mezclaba diferentes aperitivos con un toque extra de picor y que fascinaba a algunos clientes. Algunos usuarios han preguntado por su paradero, a lo que los encargados de la cuenta de Mercadona han respondido confirmando que ya no se encuentran disponibles y ofreciendo una alternativa. “Ya no tenemos este producto, en su lugar podemos ofrecerte el aperitivo Crunchy Picante. Gracias por escribirnos”, respondía la cuenta del supermercado.

Bolsa de frutos secos picantes de Mercadona

Palometa ahumada

La palometa ahumada, una conserva de pescado perteneciente al grupo de los pescados azules, también ha sido retirada de las estanterías de Mercadona. “Lleva muchos años vendiéndose y prácticamente siempre se agotaba en poco tiempo, pero recientemente veo que ya directamente no está en venta”, explicaba un usuario en Twitter, a lo que la cadena de supermercados ha respondido confirmando que ya no disponen de este producto en su surtido.

Palometa ahumada de Mercadona (Twitter / @Eltranslator)

Helado cremoso de limón sin azúcar

Uno de los productos con más fama de la sección de congelados de Mercadona eran sus helados sin azúcar, una variedad de dulces que ahora ha disminuido. Su helado cremoso de limón sin azúcar era uno de los que más triunfaban entre los clientes, que ahora aseguran echar de menos su sabor y su ligereza. “¿Por qué tuvisteis que retirarlos? ¡Volved a fabricar estos helados!”, pedía uno de los usuarios a través de redes sociales.

Helados cremosos de limón sin azúcar de Mercadona (Twitter / @jomerjotatwitch)

