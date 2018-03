No todos los días se tiene al hijo de una leyenda en el país. Esta vez, fue el turno del rey del reggae, Bob Marley. Su hijo Rohan Marley -quien admitió ser el único de la familia que no canta- llegó a Buenos Aires la semana pasada para presentar su línea de audio House of Marley -con la ayuda de una compañía líder en tecnología e innovación como Frávega-.