-Estos efectos climáticos tan extremos vinieron para quedarse. A toda el

área productiva de Brasil le pasa lo mismo, ni hablar de Australia por hablar de hemisferios sur y hemisferio norte. Esto vino para quedarse, por ahí los

productores no lo ven, pero nos cambió nuestros planes de trabajo también, porque variables que antes no eran tan importantes hoy lo son, buscar híbridos o variedades que resistan este tipo de variaciones y ciertas tolerancias, como a la sequía por ejemplo, adquieren otro valor frente a los programas de mejoramiento. No siempre se buscan los techos de rendimiento, empezamos a mirar los pisos de rendimiento también. Si pretendemos que un producto para un híbrido tenga el máximo rendimiento, pero eso es a costa de que en malas condiciones rinda muy poco, preferimos uno que sea más estable. Ese factor fue el que determinó que en Argentina el maíz que, tradicionalmente se sembraba temprano, se empezara a sembrar cada vez más tarde, no por potencial de rendimiento, sino por estabilidad. En la siembra temprana se logran muy buenos rendimientos, pero es probable que si aprieta mucho la sequía el piso de rendimiento sea muy bajo; cuando uno siembra tarde, el potencial es menor, pero el piso es más alto.