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La icónica chaqueta de Anne Hathaway en ‘El diablo viste a la moda’ es puesta la venta por miles de dólares

La prenda fue diseñada por Karl Lagerfeld en 2005 y formó parte del vestuario que Patricia Field seleccionó para la película estrenada en 2006

La chaqueta Chanel que usó Anne Hathaway en ‘El diablo viste a la moda’ está a la venta. (Captura de video)
La chaqueta Chanel que usó Anne Hathaway en ‘El diablo viste a la moda’ está a la venta. (Captura de video)
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Una de las prendas que formó parte del vestuario de El diablo viste a la moda (The Devil Wears Prada), la película protagonizada por Anne Hathaway y Meryl Streep en 2006, apareció a la venta en The RealReal, una plataforma especializada en artículos de lujo de segunda mano.

Se trata de una chaqueta de Chanel diseñada en 2005 por Karl Lagerfeld, entonces director creativo de la firma, cuyo precio supera los 10 mil dólares.

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La prenda fue utilizada por Hathaway durante la película, en la que interpretó a Andy Sachs, una joven periodista que comienza a trabajar como asistente de Miranda Priestly, personaje interpretado por Streep.

La chaqueta aparece en una de las secuencias más recordadas de la producción: el montaje de transformación de Andy, cuando modifica su imagen y comienza a utilizar prendas de reconocidas casas de moda.

El diseño fue seleccionado por Patricia Field, responsable del vestuario de la película y también conocida por su trabajo en la serie Sex and the City.

La chamarra Channel que usó Anne Hathaway vale 10 mil dólares en una venta de segunda mano.
La chamarra Channel que usó Anne Hathaway vale 10 mil dólares en una venta de segunda mano.

Durante la producción, la estilista tuvo que conseguir diferentes prendas de diseñadores internacionales para vestir a Anne Hathaway y Emily Blunt, quien interpretó a Emily Charlton.

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La chaqueta está confeccionada con algodón de fabricación francesa y presenta detalles decorativos con hilos plateados y dorados en los bordes.

Su diseño de inspiración náutica incorpora botones dorados característicos de Chanel y una insignia con el número cinco, asociado con la casa de moda francesa.

La incorporación de esta pieza al vestuario de la película estuvo relacionada con las dificultades que enfrentó Field para conseguir ropa de las principales firmas europeas.

De acuerdo con declaraciones que la estilista ofreció anteriormente a The New York Post, varios diseñadores y representantes de las marcas tenían reservas sobre prestar sus colecciones para la producción, debido a la posibilidad de generar tensiones con Anna Wintour, editora de Vogue, quien fue una de las principales referencias para construir el personaje de Miranda Priestly.

Varios diseñadores no querían que ssus prendas se utilizaran en la cinta por miedo a Anna Wintour. (REUTERS/Caitlin Ochs)
Varios diseñadores no querían que ssus prendas se utilizaran en la cinta por miedo a Anna Wintour. (REUTERS/Caitlin Ochs)

“Pensaban que era un asunto político delicado”, explicó Field al recordar las dificultades que encontró durante la búsqueda de vestuario.

Sin embargo, Karl Lagerfeld consideró que participar en la película podía beneficiar a la marca y facilitó la incorporación de sus diseños.

La relación de la película con el mundo de la moda también se reflejó en su estreno en Nueva York, al que Wintour asistió con un vestido de Prada.

La producción, que obtuvo 326.6 millones de dólares en la taquilla mundial, contribuyó a consolidar la presencia de Hathaway y Blunt en Hollywood y se convirtió en una referencia cinematográfica relacionada con la industria de la moda.

'El diablo viste a la moda' obtuvo 326.6 millones de dólares en taquilla a nivel mundial. (Captura de video)
'El diablo viste a la moda' obtuvo 326.6 millones de dólares en taquilla a nivel mundial. (Captura de video)

La chaqueta original no es la única opción disponible para quienes buscan adquirir un diseño similar.

The RealReal también tiene otras dos versiones de la misma línea de Chanel, correspondientes a las tallas 42 y 48, con precios aproximados de 8 mil 400 y 9 mil 500 dólares, respectivamente.

La versión de mayor precio, que supera los 10 mil dólares, corresponde a una talla 36, equivalente aproximadamente a una talla 2 estadounidense. Las tres prendas comparten características como el tejido de lana, los botones con el sello de Chanel y los distintivos de la firma.

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