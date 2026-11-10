“Hay días en los que me pregunto cómo sería mi vida sin vos”: Nick Jonas le habló directo a la diabetes

El cantante comparte cómo convive con la condición desde los 13 años y explica por qué decidió hacer pública su experien

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Desde 2005, cuando tenía 13 años, Nick Jonas convive con la diabetes tipo 1. En una carta abierta, el integrante de los Jonas Brothers puso en palabras la relación ambivalente que mantiene con la enfermedad y la sucesión de decisiones que acompaña sus días, desde revisar los niveles de glucosa hasta recurrir a una bomba de insulina antes de comer.

El músico explicó que el diagnóstico alteró la idea de control con la que había organizado su vida. También reconoció que, aunque identifica aprendizajes en ese recorrido, hay momentos en los que resiente las limitaciones y la incertidumbre asociadas con la enfermedad. “Hay días en los que me pregunto cómo sería mi vida sin vos”.

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El 8 de noviembre, Jonas compartió estas reflexiones en una carta incluida en una iniciativa de Dexcom. La revista reprodujo fragmentos en los que el cantante se dirige a la diabetes y explica que esa experiencia continúa presente en su vida diaria.

El cantante revisa sus niveles de glucosa en el teléfono y utiliza una bomba de insulina antes de las comidas (REUTERS/Kylie Cooper)

Jonas describió el vínculo con la enfermedad como una conversación permanente entre su cuerpo, su mente y los dispositivos que utiliza. En ese marco, señaló que las decisiones necesarias para atender su condición suelen pasar inadvertidas para las personas que lo rodean.

Jonas describió una rutina marcada por decisiones cotidianas

En la carta, explicó que revisa en su teléfono los niveles de glucosa y que usa una bomba de insulina antes de algunas comidas. También mencionó que debe considerar los carbohidratos de los alimentos que consume.

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El artista puso como ejemplo una comida con 17 gramos de carbohidratos. Indicó que ese es solo uno de los cientos de pequeños cálculos que realiza cada semana y que esas acciones conforman una parte constante de su rutina.

Jonas compartió sus reflexiones sobre la enfermedad en una carta abierta para una iniciativa de la firma Dexcom (Instagram/@nickjonas)

La condición llegó en 2005. Jonas afirmó que, antes de convivir con la enfermedad, confiaba en que podía organizar su vida. En la carta sostuvo que esa convicción se modificó con el paso de los años.

“Parte de mí agradece haber aprendido esa lección. Parte de mí te resiente por ello”, escribió Jonas en la carta. El músico señaló que hay días en los que se pregunta cómo sería su vida sin la enfermedad.

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El cantante vinculó esa sensación con la imprevisibilidad que atribuye a la diabetes. Su relato no presenta la situación como una experiencia superada, sino como una condición que exige atención cotidiana y que sigue influyendo en su forma de entender el control sobre su propia vida.

El músico encontró un sentido de pertenencia tras hablar en público sobre su salud y conocer a personas con la misma condición (REUTERS/Kylie Cooper)

Hablar de la enfermedad lo acercó a otras personas con el mismo diagnóstico

Jonas contó que durante su infancia y juventud le resultaba difícil sentir que pertenecía a un grupo. Esa sensación aparecía en la escuela y en otros espacios de su vida.

El músico afirmó que empezó a encontrar ese sentido de pertenencia cuando habló públicamente sobre su experiencia y conoció a otras personas que viven con diabetes tipo 1.

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Según relató, compartir esas vivencias cambió la manera en que atravesaba la condición. El integrante de los Jonas Brothers remarcó que no quería ser visto como una víctima.

Explicó que comparte su historia para que los adolescentes que reciben un diagnóstico puedan reconocer a una persona que continúa con sus proyectos mientras atiende las exigencias diarias de la enfermedad.

Jonas dirigió un mensaje de apoyo a los adolescentes que afrontan el impacto inicial del diagnóstico en un hospital (Instagram/@nickjonas)

“Quiero que puedan mirar hacia arriba” y ver a alguien “viviendo sus sueños”, escribió Jonas en la carta, de acuerdo con los fragmentos publicados por la revista estadounidense.

El cantante dirigió ese mensaje a un adolescente de 13 años que acaba de recibir el diagnóstico y está asustado en una cama de hospital.

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Jonas también afirmó que seguirá relatando su experiencia con honestidad. En la carta señaló que busca que otras personas que conviven con la enfermedad puedan sentirse menos solas.