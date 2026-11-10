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Exnovia de Russell Brand se suma a las acusaciones de violencia y abuso: “Tuve que llamar a la policía”

La productora de televisión Jemima Goldsmith recordó un incidente vivido durante su relación con el comediante

Jemima Goldsmith acusó a Russell Brand por episodios de violencia
Jemima Goldsmith aseguró que vivió episodios de violencia y abuso durante su relación con Russell Brand, que terminó en 2014 (Composición: REUTERS/REUTERS)
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Jemima Goldsmith, productora de televisión y expareja de Russell Brand, acusó al comediante de haber ejercido “violencia, control coercitivo y abuso” durante su relación. Sus declaraciones se conocieron el lunes 9 de noviembre, poco después de que el británico recibiera una condena de más de diez años de prisión por delitos sexuales.

Goldsmith, conocida profesionalmente como Jemima Khan, estuvo en una relación con Brand durante aproximadamente un año, entre 2013 y 2014. La productora es hija del empresario James Goldsmith y estuvo casada con Imran Khan, ex primer ministro de Pakistán.

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En una publicación en X, ella se solidarizó con las victimas que denunciaron a Brand y reveló que también fue testigo del comportamiento “agresivo” del actor.

Tuve mi propia experiencia personal de su violencia, control coercitivo y abuso. Tuve que llamar a la policía para que lo retiraran de mi casa en 2014 durante un incidente violento”, escribió en su red social. “Decidí no presentar cargos en ese momento ni hacer pública mi experiencia porque me preocupaba el impacto que la atención de la prensa tendría en mis hijos adolescentes”, explicó en su mensaje.

Jemima Goldsmith
Jemima Goldsmith explicó por qué decidió no presentar cargos contra Russell Brand (Captura de X)

También aseguró que colaboró con los periodistas que investigaron las denuncias contra el comediante y que estaba dispuesta a testificar sobre su comportamiento si los medios que publicaron los testimonios de las víctimas eran demandados.

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La controversia con Szilvia Berki

Goldsmith publicó su declaración después de que resurgieran informaciones sobre una orden judicial por acoso que ella y Brand obtuvieron contra Szilvia Berki en 2014, según los reportes citados por los medios. Berki había acusado al comediante de agredirla durante una visita a la casa de Goldsmith en junio de ese año, adonde acudió para darle un masaje.

La productora sostuvo que estuvo presente durante todo el encuentro y que no presenció ninguna conducta inapropiada. Según su versión, Brand decidió que ya no quería recibir el masaje y le pidió a Berki que se marchara. Goldsmith indicó que, posteriormente, Berki denunció ante la policía que Brand la había empujado por la espalda al salir y que su perro la había atacado, aunque describió el supuesto ataque del animal como lamidos en la cara.

La expareja de Brand también se pronunció sobre la controversia relacionada con Szilvia Berki, quien acusó al actor de agredirla en 2014 (REUTERS/Toby Melville)
La expareja de Brand también se pronunció sobre la controversia relacionada con Szilvia Berki, quien acusó al actor de agredirla en 2014 (REUTERS/Toby Melville)

Goldsmith afirmó que cooperó con la investigación policial al proporcionar imágenes de las cámaras de seguridad. Según su declaración, las autoridades concluyeron que no había motivos para proceder y que no se había cometido ningún delito. También acusó a Berki de difundir versiones falsas y de dirigir amenazas y ataques antisemitas contra ella y su familia. The Guardian señaló que no había logrado contactar a Berki para obtener su versión.

La productora aseguró que aceptó la orden judicial porque temía por la seguridad de su familia y quería detener el acoso. Además, afirmó que no tiene contacto con Brand desde 2014.

La condena de Russell Brand

Las declaraciones de Goldsmith se conocieron después de que un jurado de Londres declarara culpable a Brand, el 5 de noviembre, de violación y tres cargos de agresión sexual relacionados con incidentes ocurridos entre 2004 y 2009. El comediante fue absuelto de otros dos cargos de violación y uno de intento de agresión indecente.

El 9 de noviembre recibió una pena de diez años y seis meses de prisión por los delitos por los que fue condenado.

Russell Brand fue condenado a diez años y seis meses de prisión después de que un jurado lo declarara culpable de violación (REUTERS/Carlos Jasso)
Russell Brand fue condenado a diez años y seis meses de prisión después de que un jurado lo declarara culpable de violación (REUTERS/Carlos Jasso)

“Estoy asombrada por las valientes mujeres que se presentaron en el juicio contra Brand, contaron sus historias, testificaron y se aseguraron de que se hiciera justicia”, escribió.

La productora también manifestó su alivio por el desenlace judicial: “Me alegra y me alivia que Russell Brand finalmente haya enfrentado a la justicia”.

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