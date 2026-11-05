McKenna Grace: la actriz que compró un arco para imitar a Katniss Everdeen y ahora será parte de la próxima película de “Los Juegos del Hambre”

Amanecer en la cosecha se estrenará en cines el 19 de noviembre de 2026. La historia transcurre 24 años antes de los acontecimientos de Katniss Everdeen y sigue a Haymitch Abernathy durante los 50.º Juegos del Hambre, conocidos como el Segundo Vasallaje de los Veinticinco (Lionsgate)

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Con apenas dos horas de sueño, la voz afectada por las jornadas nocturnas y un moretón cerca de un ojo, McKenna Grace relató cómo su fanatismo por “Los Juegos del Hambre” la llevó a formar parte de “Amanecer en la Cosecha”.

La actriz estadounidense interpretará a Maysilee Donner, tributo del Distrito 12, y también encarnará a Merrilee, la hermana gemela del personaje.

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En una entrevista con Cosmopolitan, explicó que su vínculo con el universo creado por Suzanne Collins comenzó mucho antes de obtener el papel.

La actriz siguió las teorías de los fanáticos y compró un arco antes de incorporarse al elenco de Los Juegos del Hambre (REUTERS)

La actriz aseguró que siguió las teorías de seguidores, creó ediciones de video y releía los libros, además de ver las películas en reiteradas ocasiones. “Soy la mayor fan de Los Juegos del Hambre”, afirmó.

McKenna Grace llegó al set con un arco y una colección de ediciones de fanáticos

La intérprete, de 20 años, describió una relación sostenida con la saga desde su adolescencia. Según contó a Cosmopolitan, tuvo un póster de la franquicia, compró un arco y flechas para sentirse como Katniss Everdeen y participó de la comunidad digital que debatía cada detalle de Panem.

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“He visto estas películas y leído estos libros un millón de veces. He editado estas cornucopias”, comentó Grace sobre su preparación personal antes del rodaje.

La actriz señaló que correr desde un podio hacia la cornucopia durante la filmación resultó una experiencia difícil de asimilar por su antigua condición de seguidora.

Grace recordó que participaba de las teorías y las ediciones de videos creadas por los fanáticos antes de incorporarse a la franquicia (Instagram/@cosmopolitan)

El salto desde las redes sociales al set también incluyó una edición dedicada al “Equipo Peeta”, que años después volvió a circular entre los seguidores de la saga.

Grace recordó que conoció a Josh Hutcherson durante un año y medio y que procuró no hablar sobre aquel video. “Que una chica tenga algo de dignidad. En cierto modo me arrepiento, pero también pienso: ‘Soy una verdadera fan’”, expresó.

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El papel de Maysilee Donner y la atención a los detalles del Distrito 12

Grace interpretará a Maysilee Donner, una tributo conocida por su carácter sarcástico. La actriz sostuvo que el personaje suele recibir una lectura incompleta por su actitud: “Tiene mala fama y es un poco sarcástica, pero en realidad es bondadosa. Se preocupa por la gente que quiere”.

Su conocimiento del material original también influyó en conversaciones con el director Francis Lawrence. Grace explicó que elaboró diarios para cada personaje y que incluyó páginas dedicadas a elementos valorados por los seguidores.

McKenna Grace interpretará a las hermanas Maysilee y Merrilee Donner en la película Amanecer en la Cosecha (Captura de tráiler oficial)

“Pienso: ‘Quieren ver la trenza’, así que aparto a Francis y le digo: ‘Oye necesita esta trenza en el pelo; necesita este broche’”, relató. Según su versión, el director aceptó esas propuestas para la construcción visual del personaje.

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La actriz también se refirió a una de las escenas conocidas del libro, en la que Maysilee abofetea a Drusilla, escolta del Capitolio del Distrito 12. En la película, el papel de Drusilla estará a cargo de Glenn Close.

Grace descartó con humor cualquier gesto de confianza excesiva frente a la actriz: “¿Crees que voy a abofetear a Glenn Close? ¡Ni hablar! Le tengo un miedo terrible, pero en el buen sentido. La adoro”.

De las franquicias de terror a Scooby-Doo

La trayectoria de Grace incluye participaciones en producciones como Scream y Cazafantasmas, dos franquicias que también seguía como espectadora. La actriz señaló que creció entre rodajes y maletas desde los cinco años, una experiencia que moldeó su vínculo con el trabajo.

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Para 2025 acumuló ocho créditos en pantalla, mientras que en 2026 sumó nuevos proyectos. Entre los próximos estrenos figura la serie de Netflix Scooby-Doo: Origins, donde interpretará a Daphne. Su afinidad con ese universo se trasladó incluso a sus mascotas: llamó Scooby Doo a su perro y Scrappy Mew a su gato.

La intérprete asumirá el papel de Daphne en la serie de Netflix titulada Scooby-Doo: Origins (Reuters/Captura de video)

Indicó que, por ahora, no acepta escenas de desnudez ni papeles “muy hipersexuales”. Aclaró que respeta las decisiones de otros intérpretes, aunque sostuvo que ese tipo de propuestas le generan temor. “Mi sueño es intentar ser una princesa de Disney algún día”, señaló.

Una carrera iniciada en la infancia

La actriz también habló sobre las diferencias entre trabajar como niña y asumir roles adultos dentro de una producción. Explicó que, durante su infancia, se esperaba que mantuviera conductas adultas fuera de cámara, aunque podía ser tratada como una niña frente al equipo cuando surgían conflictos.

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Ahora participa con mayor margen en las discusiones creativas. “He disfrutado mucho sentarme con los productores y presentarles todas mis ideas”, comentó.

Al recordar experiencias fuera de los sets, contó que deseaba asistir a un baile escolar. Cuando llegaron las fiestas de graduación, acompañó a tres amigos solteros a sus celebraciones. “No conocía a la gente. Simplemente llegué, me divertí y me fui”, relató.

Para la actriz, integrar el elenco de Amanecer en la Cosecha representa la continuidad de una relación personal con una historia que siguió durante años. “Si tengo 80 años y la gente me dice: ‘Oh, eres la chica de Los Juegos del Hambre’, yo les diré: ‘Sí, lo soy. Hice eso”, afirmó a Cosmopolitan.

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