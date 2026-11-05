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Cómo un clásico de Los Simpson de los 90 inspiró un reciente fenómeno del cine de terror

Curry Barker aprovechó la premisa sobrenatural vista durante un especial animado para estructurar Obsession, una producción independiente que recaudó cifras extraordinarias en salas internacionales

"La casita del terror II" (3x07) (YouTube)
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Un episodio de Los Simpson emitido en 1991 fue el punto de partida para Obsession, la película de terror dirigida por Curry Barker que superó los USD 175 millones de recaudación mundial con apenas un presupuesto de USD 1 millón. El director tomó la idea de un deseo que se cumple de manera literal para construir un relato sobre la obsesión y sus consecuencias.

La referencia aparece en “La casita del horror II”, el episodio especial de Noche de Brujas correspondiente a la temporada 3. Más precisamente, en uno de los minicapítulos. Allí, Homero compra una mano capaz de conceder deseos, aunque cada pedido deriva en un resultado adverso. Ese mecanismo fue el punto de apoyo que Barker necesitaba para desarrollar una historia que ya venía pensando.

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Convirtió una idea sobre la obsesión en una historia de terror

En Obsession, el elemento que desencadena el conflicto es el One Wish Willow, una rama de sauce que concede un deseo cuando su propietario la rompe. Bear, empleado de una tienda de música, pide que su compañera Nikki lo ame más que a cualquier otra persona. El pedido se cumple, pero transforma el vínculo entre ambos en una situación peligrosa que también alcanza a sus amigos.

El realizador explicó que el tema de la obsesión estaba presente desde antes de hallar el mecanismo fantástico. En una entrevista con CinemaBlend, Barker contó: “El episodio de Los Simpson me inspiró a pensar que mi manera de adentrarme en esa historia era a través de un deseo. Y entonces todo encajó”.

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Según el cineasta, la película adoptó la lógica de “un deseo que sale mal”. El eje no está puesto en un hechizo que crea un sentimiento desde cero, sino en una petición formulada sin límites y llevada a una consecuencia extrema. De ese modo, la historia sitúa el origen del conflicto en la decisión de Bear y en sus efectos sobre Nikki.

Barker utilizó la idea del deseo cumplido con consecuencias inesperadas como punto de partida para hacer Obsession (Composición fotográfica)
Barker utilizó la idea del deseo cumplido con consecuencias inesperadas como punto de partida para hacer Obsession (Composición fotográfica)

El especial de Halloween que inspiró a Barker

El primer segmento de “La casita del horror II”, emitido originalmente en Estados Unidos el 31 de octubre de 1991, es “La pesadilla de Lisa”. En él, Los Simpson viajan a Marruecos, donde Homero compra una mano de mono que promete cumplir deseos. La familia descubre que el objeto funciona bajo una regla implacable: cada beneficio implica una consecuencia inesperada.

La pata de mono ya formaba parte de la literatura fantástica antes de llegar a la televisión. El motivo procede de “The Monkey’s Paw”, cuento del escritor británico W. W. Jacobs publicado en 1902. La versión de Los Simpson trasladó esa advertencia a la dinámica de Homero, Marge, Bart, Lisa y Maggie, con situaciones que combinan humor y terror.

El paralelo con Obsession está en el funcionamiento del One Wish Willow. Sin embargo, la película de Barker se distancia de la parodia para concentrarse en un relato de terror. El deseo de Bear no busca riqueza ni una solución para un problema externo: modifica la voluntad de otra persona. Esa decisión convierte una fantasía romántica en una amenaza para Nikki, quien queda atrapada en una situación que no eligió.

El éxito de Obsession abre la puerta a nuevas historias con el One Wish Willow

Obsession se realizó con USD 1 millón y superó los USD 175 millones de recaudación global, de acuerdo con los datos publicados por MeriStation. La relación entre su costo de producción y sus ingresos la ubicó entre los títulos de terror de mayor rendimiento comercial de 2026.

Barker anticipó además que el One Wish Willow volverá a aparecer en Anything But Ghosts, su próxima película junto a Cooper Tomlinson. El proyecto no funcionará como una continuación directa de Obsession, aunque conservará el objeto sobrenatural como nexo dentro del mismo universo narrativo, según informó Meristation.

De esta manera, la rama mágica que desencadenó la historia de Bear y Nikki seguirá presente en futuros proyectos de Barker.

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