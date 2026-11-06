Estados Unidos

Maluma armó un show sorpresa en el aeropuerto de Miami y anunció su gira mundial de más de 60 fechas

El cantante colombiano tomó una terminal de American Airlines para presentar el Loco X Volver World Tour 2027, que arranca el 5 de febrero en Bogotá y recorre cuatro continentes

Maluma anunció su gira mundial Loco X Volver World Tour 2027 con una presentación en vivo en el Aeropuerto Internacional de Miami (YouTube: vuelomagazine)
Guardar

Maluma convirtió una terminal de American Airlines en escenario para anunciar esta mañana, desde el Aeropuerto Internacional de Miami, el Loco X Volver World Tour 2027.

El cantante colombiano sorprendió a cientos de viajeros con un show en vivo junto a su banda. Interpretó sus mayores éxitos y confirmó una travesía de más de 60 ciudades en cuatro continentes.

PUBLICIDAD

Bogotá, primera parada el 5 de febrero de 2027

El recorrido abrirá en la capital colombiana, donde Maluma se presentará en El Corazón de Bogotá Arena. Desde allí, la gira avanzará por América Latina, con paradas en Buenos Aires —donde tiene previstas dos funciones consecutivas el 19 y el 20 de febrero en el Movistar Arena—, Santiago, Lima y Ciudad de México, entre otras plazas.

El artista pasará también por ciudades de Estados Unidos, Canadá, Europa y África, con fechas confirmadas en Los Ángeles, Toronto, Madrid, París, Berlín y Rabat.

El show en la terminal: cuatro canciones ante pasajeros sorprendidos

Ante quienes esperaban abordar vuelos a Colombia, el oriundo de Medellín montó un escenario dentro de la terminal e interpretó “Según quién”, “Felices los 4”, “Hawái” y “Loco x volver”. El álbum Loco X Volver, publicado en mayo de 2026, centrado en el regreso a las raíces y el reencuentro con los afectos.

PUBLICIDAD

Maluma canta con un micrófono y una bandera sobre los hombros rodeado de personas con teléfonos móviles levantados en una sala
El cantante interpretó cuatro temas de su repertorio frente a los pasajeros que esperaban abordar vuelos hacia Colombia

El disco, séptimo de su carrera, reúne 14 canciones que combinan sonidos urbanos con ritmos tradicionales colombianos como el vallenato, la salsa y el merengue. Para la gira, el artista prepara una producción escénica creada especialmente para este recorrido, con un concepto visual propio.

Un video con su familia para presentar la gira

Junto al anuncio, Maluma difundió un video protagonizado por miembros de su círculo cercano: su madre, su pareja, su hija Paris y su abuelo, con quien dialoga en el video. “Uno no se lleva cosas, se lleva lo que es. Yo estaba loco por volver a mi casa, a mi esencia, a mis raíces”, afirma el cantante en el video de presentación de la gira. La secuencia concluye con una bendición del abuelo y una despedida entre ambos.

Fenix Entertainment y CMN como productoras, Visa como patrocinador

Loco X Volver World Tour será producida por Fenix Entertainment y Cárdenas Marketing Network (CMN). Visa figura como patrocinador principal y socio oficial de pagos para las fechas en América Latina. La venta de entradas aún no está habilitada; el sitio oficial de Maluma lista las primeras fechas con la leyenda “Coming soon”.

Dos semanas de campaña en cinco ciudades antes del anuncio

Antes del anuncio oficial, el equipo del artista desplegó durante dos semanas una campaña de expectativa en las calles de Madrid, Bogotá, Buenos Aires, Nueva York y Ciudad de México, con intervenciones inspiradas en los puestos tradicionales colombianos.

“Esta gira es mi manera de agradecerles y recordarles que, sin importar qué tan lejos lleguemos, donde esté mi gente, siempre estaré en casa”, declaró Maluma en un comunicado recogido por Billboard Español.

Maluma adelantó paradas en América Latina, Estados Unidos, Canadá, Europa y África - crédito @maluma / Instagram
El itinerario confirmado abarca más de 60 ciudades en cuatro continentes, con paradas en Norteamérica, Europa y África (@maluma / Instagram)

La lista completa de ciudades confirmadas en América Latina incluye también Córdoba en Argentina; Santa Cruz en Bolivia; Asunción en Paraguay; y fechas en Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Guatemala y ocho ciudades de México.

Temas Relacionados

MalumaMiamiConciertosEstados UnidosEstados Unidos Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Sigue sin definición la elección al Senado en Misisipi con el 96% contabilizado

Las autoridades estatales revisan miles de sufragios por correo y provisionales, tres días después de los comicios legislativos, mientras los 82 condados tienen hasta el 13 de noviembre para certificar los resultados

Sigue sin definición la elección al Senado en Misisipi con el 96% contabilizado

Estados Unidos crea una nueva base de datos del Seguro Social que incluirá información personal de millones de personas: qué se sabe

La iniciativa contempla registros de identidad, ingresos, beneficios y contactos con la agencia, además de establecer condiciones para divulgar determinados expedientes a otras instituciones federales

Estados Unidos crea una nueva base de datos del Seguro Social que incluirá información personal de millones de personas: qué se sabe

El FBI y CISA emiten alerta máxima por ciberataques a sistemas de refrigeración industrial en Estados Unidos

Autoridades de Washington advierten sobre sabotajes a la cadena de frío. Las maniobras remotas ponen bajo riesgo depósitos de víveres y hospitales

El FBI y CISA emiten alerta máxima por ciberataques a sistemas de refrigeración industrial en Estados Unidos

“Penas máximas”: el primo de un famoso asesino de Estados Unidos ganó en Baltimore con una firme promesa de mano dura

El legislador republicano encabeza el escrutinio preliminar del Distrito 5 en Maryland tras una reñida votación ciudadana, en medio del impacto nacional por los cargos federales que acorralan a su pariente cercano

“Penas máximas”: el primo de un famoso asesino de Estados Unidos ganó en Baltimore con una firme promesa de mano dura

Nuevos impuestos y beneficios fiscales en 2027: qué cambiará para los trabajadores y las familias en Estados Unidos

El organismo federal actualizó los umbrales de ingresos, las cantidades deducibles y los créditos disponibles, con medidas que se reflejarán en las declaraciones presentadas durante 2028

Nuevos impuestos y beneficios fiscales en 2027: qué cambiará para los trabajadores y las familias en Estados Unidos

TECNO

Xuper TV APK v7.8.1 Descarga Gratis (Oficial) 2026: por qué es una búsqueda que no aconsejamos

Xuper TV APK v7.8.1 Descarga Gratis (Oficial) 2026: por qué es una búsqueda que no aconsejamos

Cómo limpiar el aire acondicionado: paso a paso para eliminar polvo y suciedad acumulada

Bebés soberanos: los padres que rechazan registrar a sus hijos y desafían la autoridad del Estado

Cuánto vale hoy la Cybertruck de Tesla y por qué se dejará de fabricar en Texas

Instagram activa un editor de videos para PC: empieza el versus con CapCut

ENTRETENIMIENTO

Cómo murió RJ Mitte, actor de ‘Breaking Bad’: los detalles que revela el informe forense

Cómo murió RJ Mitte, actor de ‘Breaking Bad’: los detalles que revela el informe forense

Murió Sebastián Lelio, director chileno ganador del Oscar por 'Una mujer fantástica'

La canción de One Direction que Adele intentó quedarse para ella

Así fue la primera noche de Russell Brand en prisión: registro corporal, aislamiento y una cena “incomible”

Morgan Fairchild, madre de Chandler en ‘Friends’, se une a OnlyFans a los 76 años

MUNDO

Teniendo el control del Senado, los Demócratas podrán bloquear nominados de Trump a Corte Suprema

Teniendo el control del Senado, los Demócratas podrán bloquear nominados de Trump a Corte Suprema

Volodimir Zelensky volvió a cuestionar al alcalde Vitali Klitschko y alertó que Kiev atraviesa una situación “crítica”

Un ataque contra un mercado de Taiz deja al menos 30 muertos y ocho heridos

Anguila lidera los destinos del Caribe para las vacaciones de fin de año

El nuevo aeropuerto de Ilulissat acerca al mundo un patrimonio de hielo en Groenlandia