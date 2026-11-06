Maluma armó un show sorpresa en el aeropuerto de Miami y anunció su gira mundial de más de 60 fechas

Maluma anunció su gira mundial Loco X Volver World Tour 2027 con una presentación en vivo en el Aeropuerto Internacional de Miami (YouTube: vuelomagazine)

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Maluma convirtió una terminal de American Airlines en escenario para anunciar esta mañana, desde el Aeropuerto Internacional de Miami, el Loco X Volver World Tour 2027.

El cantante colombiano sorprendió a cientos de viajeros con un show en vivo junto a su banda. Interpretó sus mayores éxitos y confirmó una travesía de más de 60 ciudades en cuatro continentes.

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Bogotá, primera parada el 5 de febrero de 2027

El recorrido abrirá en la capital colombiana, donde Maluma se presentará en El Corazón de Bogotá Arena. Desde allí, la gira avanzará por América Latina, con paradas en Buenos Aires —donde tiene previstas dos funciones consecutivas el 19 y el 20 de febrero en el Movistar Arena—, Santiago, Lima y Ciudad de México, entre otras plazas.

El artista pasará también por ciudades de Estados Unidos, Canadá, Europa y África, con fechas confirmadas en Los Ángeles, Toronto, Madrid, París, Berlín y Rabat.

El show en la terminal: cuatro canciones ante pasajeros sorprendidos

Ante quienes esperaban abordar vuelos a Colombia, el oriundo de Medellín montó un escenario dentro de la terminal e interpretó “Según quién”, “Felices los 4”, “Hawái” y “Loco x volver”. El álbum Loco X Volver, publicado en mayo de 2026, centrado en el regreso a las raíces y el reencuentro con los afectos.

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El cantante interpretó cuatro temas de su repertorio frente a los pasajeros que esperaban abordar vuelos hacia Colombia

El disco, séptimo de su carrera, reúne 14 canciones que combinan sonidos urbanos con ritmos tradicionales colombianos como el vallenato, la salsa y el merengue. Para la gira, el artista prepara una producción escénica creada especialmente para este recorrido, con un concepto visual propio.

Un video con su familia para presentar la gira

Junto al anuncio, Maluma difundió un video protagonizado por miembros de su círculo cercano: su madre, su pareja, su hija Paris y su abuelo, con quien dialoga en el video. “Uno no se lleva cosas, se lleva lo que es. Yo estaba loco por volver a mi casa, a mi esencia, a mis raíces”, afirma el cantante en el video de presentación de la gira. La secuencia concluye con una bendición del abuelo y una despedida entre ambos.

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Fenix Entertainment y CMN como productoras, Visa como patrocinador

Loco X Volver World Tour será producida por Fenix Entertainment y Cárdenas Marketing Network (CMN). Visa figura como patrocinador principal y socio oficial de pagos para las fechas en América Latina. La venta de entradas aún no está habilitada; el sitio oficial de Maluma lista las primeras fechas con la leyenda “Coming soon”.

Dos semanas de campaña en cinco ciudades antes del anuncio

Antes del anuncio oficial, el equipo del artista desplegó durante dos semanas una campaña de expectativa en las calles de Madrid, Bogotá, Buenos Aires, Nueva York y Ciudad de México, con intervenciones inspiradas en los puestos tradicionales colombianos.

“Esta gira es mi manera de agradecerles y recordarles que, sin importar qué tan lejos lleguemos, donde esté mi gente, siempre estaré en casa”, declaró Maluma en un comunicado recogido por Billboard Español.

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El itinerario confirmado abarca más de 60 ciudades en cuatro continentes, con paradas en Norteamérica, Europa y África (@maluma / Instagram)

La lista completa de ciudades confirmadas en América Latina incluye también Córdoba en Argentina; Santa Cruz en Bolivia; Asunción en Paraguay; y fechas en Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Guatemala y ocho ciudades de México.