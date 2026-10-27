Noah Wyle, protagonista de "The Pitt", fue elegido el hombre más sexy del mundo por People

Noah Wyle volverá a interpretar al Dr. Michael "Robby" Robinavitch en la tercera temporada de The Pitt, que llegará a HBO Max en enero de 2027 con 15 episodios (HBO Max)

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A los 55 años, Noah Wyle fue elegido el hombre más sexy del mundo por la revista People. El actor, conocido por su papel del doctor John Carter en “ER” y por encabezar la serie “The Pitt”, recibió la noticia con sorpresa y, según contó al medio estadounidense, al principio creyó que se trataba de una broma.

La distinción llegó en un momento de renovada exposición para Wyle, cuya interpretación del Dr. Michael “Robby” Robinavitch en el drama médico de HBO Max le devolvió un lugar central en la conversación televisiva.

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People destacó, además de su trayectoria, su vida familiar y una rutina doméstica que incluye preparar el desayuno, limpiar la cocina y lavar los platos.

La reacción de Wyle ante el reconocimiento

Wyle relató que no esperaba integrar la tradicional edición anual dedicada al Hombre Más Sexy del Mundo. “Pensé que era una broma; jamás imaginé que me harían ese honor”, afirmó entre risas durante la entrevista.

Sara Wells convenció a su esposo de aceptar el reconocimiento anual de la revista People (Instagram/@people)

El actor explicó que su esposa, Sara Wells, fue una de las personas que lo convenció de aceptar el reconocimiento. Según contó, ella consideró que el título también reflejaba su faceta como padre y esposo.

La familia recibió la noticia entre bromas. Owen, el hijo mayor del intérprete, le advirtió que la designación podía complicarle la vida, aunque le aseguró que no había problema. Auden, su hija de 21 años, reaccionó con un rotundo rechazo.

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Pese a la distinción, reconoció que todavía le cuesta sentirse cómodo cuando debe mostrarse sin interpretar un personaje. “Me gusta interpretar personajes. Sigue siendo la interacción más difícil para mí: hablar sin guion, siendo yo mismo”, explicó a People.

De ER a The Pitt: dos etapas en los dramas médicos

La carrera de Wyle quedó asociada durante décadas a “ER”, la producción en la que interpretó al Dr. Carter y compartió elenco con George Clooney, Eriq La Salle y Anthony Edwards.

En los años 90, Wyle y sus compañeros figuraron en una portada de People dedicada a los “hombres más sexys de ER”, aunque él no obtuvo entonces el título individual.

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Noah Wyle abandonó la serie ER tras el nacimiento de su primer hijo para priorizar la vida familiar. (REUTERS)

Clooney recibió ese reconocimiento en dos oportunidades, un antecedente que Wyle abordó con humor. “Creo que le hará gracia y, con suerte, se sentirá como un padre orgulloso al ver que he llegado a la edad de las canas”, comentó sobre la posible reacción de su excompañero.

El actor también recordó la rapidez con la que cambió su vida cuando alcanzó la popularidad gracias a la serie médica. “Fueron tiempos intensos. Hubo un giro de 180 grados casi de la noche a la mañana después de cumplir 22 años”, señaló.

La nueva distinción coincidió con el regreso del actor al género hospitalario en “The Pitt”, serie que, de acuerdo con People, estrenará su tercera temporada en enero por HBO Max.

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Noah Wyle regresó a los dramas hospitalarios con la serie The Pitt en la plataforma HBO Max (MAX)

Wyle definió este período como “el segundo rayo de luz en mi vida” y lo vinculó con una forma distinta de afrontar la notoriedad que vivió durante su etapa en “ER”.

“The Pitt me da la oportunidad de hacerlo de manera diferente a como lo hice la primera vez: con un poco más de presencia y un poco más de serenidad”, sostuvo.

La familia, la rutina y la paternidad

La entrevista de People también mostró una faceta alejada de los sets. El actor contó que suele preparar el desayuno para su esposa y su hija Frances, de 11 años; escribe un diario, hace ejercicio, pasea a sus perros y procura limitar el tiempo frente al teléfono.

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Dentro de las tareas del hogar, identificó un territorio propio: “Soy un experto en lavar platos. El fregadero es mi territorio”. También recomendó esa actividad a otros hombres porque la considera terapéutica.

El intérprete destacó el sentido del humor como un elemento central para sostener el matrimonio (REUTERS)

El actor, que vive en Los Ángeles y tiene una casa en Santa Ynez, señaló que la paternidad modificó sus prioridades. Al recordar el nacimiento de su primer hijo, explicó que tomó la decisión de dejar ER después de comprender que quería pasar más tiempo con su familia.

“Me entregaron a mi hijo y pensé: ‘Ahora lo entiendo. No se trata de mí, se trata de ustedes’”, relató Wyle a People. Según explicó, volvió al trabajo pocos días después del nacimiento, miró el reloj durante la jornada y se preguntó dónde deseaba estar.

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En el plano personal, también compartió su mirada sobre la vida en pareja. Al referirse a las claves de un matrimonio feliz, destacó la importancia de mantener el sentido del humor: “El humor es importante porque las cosas pueden ponerse difíciles. Si logras encontrar un motivo para sonreír, tienes muchas posibilidades de superar las dificultades”.

Al final de la entrevista, el intérprete destacó el valor de su esposa, sus tres hijos, sus padres, colegas, amigos y maestros. También expresó gratitud por su trabajo y por las personas que lo acompañaron a lo largo de su carrera.