Celebridades de Hollywood que revelaron atracciones secretas que no lograron traspasar la pantalla

Once historias de Hollywood rescatan los romances que no llegaron a concretarse entre figuras de la industria (The Grosby Group)

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Once historias de Hollywood muestran que los vínculos que no llegaron a concretarse también forman parte de la memoria de sus protagonistas. Desde confesiones hechas décadas después hasta atracciones que coincidieron durante rodajes, varias celebridades revelaron que tuvieron enamoramientos secretos por colegas, según recopiló Entertainment Weekly.

1. Drew Barrymore y Ethan Hawke quisieron encontrarse en los años 90

Drew Barrymore y Ethan Hawke revelaron en octubre de 2026 que contemplaron la posibilidad de salir juntos

Drew Barrymore y Ethan Hawke reconocieron en octubre de 2026 que ambos habían contemplado la posibilidad de salir durante sus primeros años de fama. El actor contó en el programa de Barrymore que asistía a fiestas con la expectativa de verla. Ella le reprochó, entre risas, que nunca hubiera llamado. Hawke dijo que esperaba que el encuentro ocurriera de manera espontánea.

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2. Jennifer Lawrence planeó invitar a salir a Seth Meyers

Jennifer Lawrence planeó invitar a salir a Seth Meyers tras su participación en el programa Saturday Night Live en 2013 (Imagen Ilustrativa Infobae)

En 2015, Jennifer Lawrence reveló durante una entrevista con Seth Meyers que quería pedirle una cita después de conducir Saturday Night Live en 2013. La actriz incluso había pensado en dejarle su número, pero una integrante del vestuario le informó que el presentador ya estaba comprometido con la abogada Alexi Ashe. Meyers recordó el episodio años después en tono humorístico.

3. Keanu Reeves y Sandra Bullock ocultaron una atracción mutua

Keanu Reeves y Sandra Bullock admitieron que sintieron atracción mutua durante el rodaje de la película "Speed" en 1994 (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los protagonistas de Speed, Keanu Reeves y Sandra Bullock, descubrieron públicamente que los dos se sentían atraídos mientras rodaban la película de 1994. Bullock había explicado en 2018 que le costaba mantener la seriedad frente a Reeves. Un año más tarde, él confirmó que compartía ese sentimiento. Ninguno de los dos conocía entonces el interés del otro.

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4. Jennifer Aniston y David Schwimmer compartieron sentimientos en “Friends”

Jennifer Aniston y David Schwimmer revelaron que existió atracción entre ambos durante la primera temporada de la serie "Friends"

El especial de reunión de Friends, emitido en 2021, dejó una de las revelaciones más comentadas por el público de la serie. Jennifer Aniston y David Schwimmer dijeron que se gustaban durante la primera temporada, aunque nunca iniciaron una relación porque alguno de los dos tenía pareja. Schwimmer recordó que descansaban juntos entre ensayos, mientras Aniston mencionó que a veces se quedaban dormidos abrazados.

5. Mandy Moore y Shane West conectaron durante “A Walk to Remember”

Mandy Moore y Shane West experimentaron interés romántico fuera de cámara durante la producción del filme "A Walk to Remember" (Imagen Ilustrativa Infobae)

La relación ficticia de Mandy Moore y Shane West en A Walk to Remember, estrenada en 2002, tuvo un correlato fuera de cámara. West declaró en 2021 que ambos tuvieron “un poco” de interés romántico durante el rodaje, aunque construyeron una amistad. Moore ya había admitido que se enamoró parcialmente de su compañero y volvió a mencionarlo al celebrar los 20 años del filme.

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6. Drew Barrymore y Ke Huy Quan recordaron una salida infantil

Ke Huy Quan reveló en 2025 que estuvo enamorado de Drew Barrymore durante su niñez (Imagen Ilustrativa Infobae)

En 2025, Ke Huy Quan contó que tuvo un enamoramiento por Barrymore cuando ambos eran niños vinculados a producciones de Steven Spielberg. Habían visitado un zoológico en Londres junto al director durante el rodaje de Indiana Jones y el templo de la perdición. Barrymore respondió que ella también sentía interés por Quan y recordó una salida posterior al cine con una anécdota que le resultó incómoda.

7. Nicole Kidman creyó que Jimmy Fallon no tenía interés

Nicole Kidman y Jimmy Fallon protagonizaron un desencuentro por una confusión sobre los motivos de una reunión personal (Imagen Ilustrativa Infobae)

Nicole Kidman explicó en The Tonight Show que un amigo en común intentó organizar una cita con Jimmy Fallon antes de que el conductor alcanzara su actual notoriedad. Fallon creyó que la visita estaba relacionada con un posible papel en Bewitched y no interpretó las señales. Kidman afirmó que, tras una conversación escasa y un videojuego, concluyó que no había química. Fallon entendió años después que aquella reunión era una cita.

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8. Elizabeth Perkins tuvo un flechazo con Tom Hanks en “Big”

Elizabeth Perkins reconoció su atracción hacia Tom Hanks durante la filmación de la película "Big" en 1988 (Imagen Ilustrativa Infobae)

Elizabeth Perkins recordó en 2021 que besar a Tom Hanks en Big fue su beso cinematográfico favorito. La actriz dijo que estaba soltera y que sentía atracción por su compañero durante la filmación de la comedia de 1988. Sin embargo, Hanks ya mantenía una relación con Rita Wilson, con quien se casó ese mismo año, por lo que Perkins consideró que no había posibilidad de avanzar.

9. Ashley Greene se interesó por Jackson Rathbone en “Crepúsculo”

Ashley Greene confesó que sintió atracción por Jackson Rathbone a lo largo de las grabaciones de la saga "Crepúsculo" (Imagen Ilustrativa Infobae)

La actriz Ashley Greene contó en 2022 que se sintió atraída por Jackson Rathbone durante las grabaciones de la saga Crepúsculo. Ambos interpretaron a Alice y Jasper, una pareja de vampiros, en cinco películas. Greene destacó que Rathbone cantaba y le enseñó a bailar swing, pero supuso que él sabía de sus sentimientos y que no los correspondía. No se conoció una confirmación pública de Rathbone.

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10. Will Friedle consideró una cita con Danielle Fishel

Will Friedle reveló en el podcast Pod Meets World que pensó en invitar a salir a Danielle Fishel (Imagen Ilustrativa Infobae)

En un episodio de junio de 2026 del podcast Pod Meets World, Will Friedle dijo que años después de Boy Meets World pensó en invitar a salir a Danielle Fishel. Los dos estaban solteros y habían retomado el contacto, pero Friedle decidió no hacerlo porque temía que una relación afectara su amistad. Su excompañero Rider Strong bromeó con que el actual pódcast quizá no existiría si el vínculo hubiera terminado mal.

11. Andrew McCarthy admitió que Ally Sheedy no le correspondió

Andrew McCarthy reveló en el documental "Brats" el enamoramiento que guardó hacia su colega Ally Sheedy en los años 80 (Imagen Ilustrativa Infobae)

Andrew McCarthy le confesó a Ally Sheedy que había sentido atracción por ella durante la etapa del llamado Brat Pack en los años 80. La revelación ocurrió en el documental Brats, estrenado en 2024. McCarthy sostuvo que su actitud distante se debía a la inseguridad, mientras Sheedy recordó que él parecía reservado. Más tarde, el actor reafirmó que tuvo un “pequeño” enamoramiento, pero que ella no mostró interés.

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