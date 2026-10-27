De Simpstasia a Campamento Krusty: se revelaron las películas secretas de Los Simpson que jamás llegaron al cine

Antes del estreno de la película de 2007, el equipo creativo de Los Simpson desarrolló varios proyectos que no llegaron a realizarse (Captura)

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El regreso de Los Simpson a los cines, previsto para septiembre de 2027, volvió a poner sobre la mesa una pregunta que acompañó a la serie durante décadas: cuántas películas de Springfield quedaron archivadas antes del estreno de 2007. Hubo musicales con pocos diálogos, relatos de terror, proyectos de acción real y hasta una historia centrada en Troy McClure.

La próxima película, titulada The New Simpsons Movie, llegará a los cines el 3 de septiembre de 2027. NME informó que Disney presentó las primeras imágenes durante la convención D23, aunque todavía no difundió la sinopsis completa ni precisó el alcance de la participación del elenco original, según Espinof.

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“Campamento Krusty” estuvo cerca de convertirse en una película

La posibilidad de llevar a la familia amarilla al cine apareció mucho antes de que el domo cubriera Springfield. Matt Groening había imaginado una película para el momento en que la serie terminara, pero el crecimiento de su popularidad en la década de 1990 volvió innecesario ese plan.

El primer proyecto con una base narrativa definida surgió durante la cuarta temporada, a partir del episodio “Campamento Krusty”.

En esa historia, Bart y Lisa llegan a un campamento de verano que promete actividades, deporte y contacto con la naturaleza, aunque pronto descubren instalaciones deterioradas y un trato abusivo. El productor James L. Brooks consideró que el episodio podía funcionar como base para una película. Sin embargo, el equipo detectó un obstáculo central: la trama apenas alcanzaba la extensión de un capítulo televisivo.

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Los guionistas habían incorporado una canción para completar la duración exigida para su emisión. Convertir esa premisa en un largometraje demandaba, por lo tanto, una estructura completamente distinta. Además, “Campamento Krusty” estaba destinado a abrir la cuarta temporada, por lo que retirarlo de la programación habría alterado el inicio de la serie.

Los comentarios de audio incluidos en las ediciones en DVD recuperaron una observación de Al Jean, quien más tarde se convertiría en uno de los principales responsables de la producción. La pregunta era sencilla: si el material requería ajustes para sostener unos 18 minutos, resultaba difícil imaginar cómo podría extenderse hasta una película de 80 minutos.

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“Campamento Krusty” fue uno de los primeros episodios de Los Simpson considerados como base para una película (Captura)

Un musical y un especial de terror quedaron fuera del proyecto

Otra de las ideas que circuló en la sala de guionistas fue Simpstasia, un musical con pocos diálogos inspirado en Fantasía, de Disney. El concepto tuvo una referencia dentro de “Rascapiquilandia”, episodio de la sexta temporada, cuando una secuencia muestra a pequeños Picas que atacan a Rasca en una parodia de El aprendiz de brujo.

La propuesta había nacido como una posible historia para televisión. El guionista Mike Reiss concluyó que era difícil desarrollarla con claridad dentro de la duración habitual de un episodio y decidió reservarla como una alternativa para el cine. Algunas de las primeras versiones del libreto de la película de 2007 conservaron elementos musicales, aunque ese componente perdió peso durante las reescrituras.

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También se estudió una estructura similar a “La casita del terror”, con tres relatos independientes y estilos visuales distintos. El proyecto no avanzó porque el equipo debía resolver cómo sostener una función de largometraje sin perder el ritmo de chistes y situaciones que caracterizó a la serie desde sus primeras temporadas.

Troy McClure iba a protagonizar una película basada en uno de los personajes más recordados de Los Simpson (Captura)

Troy McClure tuvo una película que quedó interrumpida

La etapa de propuestas más ambiciosas incluyó proyectos en acción real. En 1994, Groening evaluó un spin-off de Krusty interpretado por Dan Castellaneta, la voz original del personaje en inglés. El guion ubicaba al payaso en Los Ángeles, donde obtenía su propio programa de entrevistas, pero la producción no pasó de esa instancia.

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Poco después se desarrolló una propuesta para una película protagonizada por Troy McClure, el actor venido a menos al que daba voz Phil Hartman. Entre las posibilidades figuraba adaptar elementos de “Un pez llamado Selma”, el episodio en el que McClure se casa con Selma Bouvier y se revela su particular atracción por los peces.

El proyecto se interrumpió el 28 de mayo de 1998, cuando Hartman fue asesinado por su esposa. Después de su muerte, los responsables de la serie decidieron retirar a Troy McClure y a Lionel Hutz, los dos personajes que el actor interpretaba, y la película quedó archivada.

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Así, el legajo de proyectos frustrados muestra el proceso creativo que precedió a la llegada de Los Simpson a la pantalla grande.