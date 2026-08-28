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HBO Max lanzó el teaser oficial de la tercera temporada de The Pitt

La serie médica protagonizada por Noah Wyle regresará en enero de 2027 con nuevos casos en la guardia de Pittsburgh y un adelanto que anticipa una temporada marcada por el caos hospitalario

La temporada 3 de The Pitt se estrena en enero en HBO Max. #ThePitt. (HBO Max)
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HBO Max lanzó el teaser oficial y las primeras imágenes de la tercera temporada de The Pitt, la serie médica creada por R. Scott Gemmill y protagonizada por Noah Wyle, con estreno previsto para enero de 2027. La plataforma presentó además un primer adelanto que anticipa el regreso del Dr. Michael “Robby” Robinavitch a la sala de emergencias del hospital de Pittsburgh, eje central de la ficción.

La nueva temporada de The Pitt volverá a centrarse en el funcionamiento de un hospital moderno de Estados Unidos, con foco en los desafíos que atraviesan médicos, enfermeros y personal de guardia. Según la sinopsis oficial difundida por HBO Max, la serie propone una mirada realista sobre el trabajo de los profesionales de la salud a través de los casos que llegan a una sala de emergencias en Pittsburgh.

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El actor Noah Wyle lleva una sudadera gris y una mochila al hombro mientras camina por la recepción de un centro médico
Noah Wyle vuelve como el Dr. Robby en la tercera temporada de The Pitt, que se estrenará en enero de 2027. (HBO Max)

El primer teaser muestra el regreso de Noah Wyle al frente del servicio tras una pausa de tres meses en la historia. El avance incluye escenas de alta tensión dentro del Centro Médico de Traumatismo de Pittsburgh, con múltiples pacientes heridos y nuevos episodios de caos hospitalario. En una de las frases del adelanto, el personaje afirma: “Es hora de volver”.

De acuerdo con el material promocional, los nuevos episodios transcurrirán durante los primeros días de noviembre. Wyle, quien también integra el equipo de producción, señaló en declaraciones difundidas por medios especializados que el clima de Pensilvania tendrá peso en la trama. “Todo tipo de casos entran por las puertas”, explicó el actor al referirse a incendios domésticos, calles congeladas y emergencias vinculadas al frío.

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Un hombre con uniforme médico y estetoscopio camina por un pasillo junto a otro hombre apoyado en casilleros que sostiene un teléfono
La nueva temporada de la serie transcurrirá en los primeros días de noviembre dentro del hospital de Pittsburgh. (HBO Max)

El elenco confirmado para la temporada 3 incluye a Patrick Ball, Katherine LaNasa, Fiona Dourif, Taylor Dearden, Isa Briones, Gerran Howell, Shabana Azeez, Ayesha Harris, Sepideh Moafi y Shawn Hatosy, además del regreso de Wyle. También trascendió la incorporación de nuevos actores al reparto, entre ellos Stephen Chang, Barry Clifton, Lawrence Kao, Brent Sexto, Hannah Ware, Chris Diamantopoulos y JB Tadena.

La producción corre por cuenta de John Wells Productions en asociación con Warner Bros. Television. Gemmill figura como creador y productor ejecutivo junto con John Wells, Noah Wyle, Michael Hissrich, Erin Jontow, Joe Sachs, Simran Baidwan y Eli Attie.

Seis personas con uniformes de hospital y guantes azules miran detenidamente la pantalla de un equipo médico
La tercera temporada sumará nuevos integrantes al elenco y mantendrá a las figuras centrales del drama médico. (HBO Max)

La serie llega a esta nueva etapa tras un fuerte reconocimiento en la temporada anterior. El material difundido sobre el lanzamiento de la tercera entrega indica que The Pitt obtuvo 26 nominaciones al Emmy por su segunda temporada, un dato que consolidó su presencia entre las ficciones médicas más visibles del catálogo de HBO Max.

En ese contexto, Shawn Hatosy, quien interpreta al Dr. Abbot, anticipó en entrevistas recientes que la tercera temporada tendrá 15 episodios y abrirá con un desarrollo distinto al de las entregas previas. El actor también volverá a dirigir un episodio de la serie, esta vez sin aparecer delante de cámara.

Isa Briones y un hombre caminan por un centro médico sosteniendo vasos de café y portando credenciales de doctor
La serie volvió a mostrar el ritmo de crisis médicas que marcó sus temporadas anteriores.(HBO Max)

Con el teaser ya disponible y las primeras imágenes en circulación, HBO Max fijó el regreso de The Pitt para enero de 2027, cuando la serie retomará la historia del equipo médico de Pittsburgh con nuevos casos y una temporada situada en pleno clima invernal.

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