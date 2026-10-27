Jay-Z encabezará el show de medio tiempo del Super Bowl 2027 en el SoFi Stadium de Los Ángeles

Jay-Z encabezará el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LXI el 14 de febrero de 2027 en el SoFi Stadium. (REUTERS/Daniel Cole/File Photo)

Guardar

Jay-Z será el artista principal del show de medio tiempo del Super Bowl LXI. La NFL, Apple Music y la empresa de entretenimiento Roc Nation confirmaron este lunes que el rapero y productor de 56 años encabezará el espectáculo el 14 de febrero de 2027 en el SoFi Stadium de Inglewood, California. El anuncio, adelantado días atrás por Puck y oficializado durante el partido entre Dallas Cowboys y Philadelphia Eagles, llega tras años de especulación sobre la posibilidad de que el magnate del hip-hop pasara de la producción al escenario.

El anuncio se difundió en redes sociales con un video en blanco y negro en el que Jay-Z aparece en las gradas con una cabra en su regazo, mientras suena la frase “Allow me to reintroduce myself” (“Permítanme presentarme de nuevo”), línea inicial de su canción “Public Service Announcement (Interlude)” (“Anuncio de servicio público (Interludio)”).

PUBLICIDAD

El video del anuncio se emitió durante el partido entre los Dallas Cowboys y los Philadelphia Eagles el lunes por la noche. (Fuente: Complex Music)

“Desde ‘Reasonable Doubt’ (‘Duda razonable’) —su álbum debut— hasta el escenario del Super Bowl, ha sido un viaje. Treinta años de música, trabajo y cultura en el escenario más grande del mundo”, declaró el artista, según recogió NBC News., declaró el artista, según recogió NBC News.

Por qué Roc Nation es clave en el halftime show desde 2019

La empresa de entretenimiento de Jay-Z, Roc Nation, se asoció con la NFL en 2019 para asesorar y producir las presentaciones del espectáculo de medio tiempo. Desde entonces, cada edición lleva su sello: la primera fue la actuación conjunta de Shakira y Jennifer Lopez en el Super Bowl LIV de 2020, según precisó The Guardian.

PUBLICIDAD

En aquel momento, el propio rapero había descartado cualquier posibilidad de actuar. “Si esto se trata de que yo actúe en el Super Bowl, podemos terminar esta conversación ahora”, le dijo al comisionado Roger Goodell, de acuerdo con el mismo medio.

Sin embargo, Goodell reveló este lunes que, desde el inicio de esa alianza, tenía un pedido pendiente. “Solo le hice un pedido: que Jay-Z subiera al escenario él mismo algún día, cuando el momento le pareciera adecuado”, afirmó el comisionado en un comunicado difundido por NBC News. Según Reuters, las audiencias televisivas del show de medio tiempo suelen superar los 100 millones de televidentes y con frecuencia superan a las del propio partido.

PUBLICIDAD

La gira 30 Tour y el regreso de Jay-Z a los escenarios

El anuncio llega en un momento particular de la carrera de Shawn Carter —nombre real del artista—. El rapero acaba de cerrar su 30 Tour, una serie de conciertos que celebró el trigésimo aniversario de su álbum debut, Reasonable Doubt (1996). La gira pasó por París, Londres y su ciudad natal, Nueva York, con tres fechas con entradas agotadas en el Yankee Stadium, según informó EFE. Los dos últimos shows tuvieron lugar precisamente en el SoFi Stadium, el mismo recinto donde actuará en febrero.

El artista celebró tres décadas de trayectoria musical tras la difusión del anuncio oficial de la NFL. (IMAGN IMAGES via Reuters/Kyle Ross)

Durante la gira, Jay-Z subió al escenario a varios invitados de peso, entre ellos su esposa, la superestrella Beyoncé. Su último álbum solista, 4:44, data de 2017, y su última producción colaborativa fue Everything Is Love (2018), grabada junto a Beyoncé bajo el nombre The Carters, según detalló The Guardian. Algunos observadores habían puesto en duda que el rapero fuera la elección correcta por la falta de éxitos recientes, pero su catálogo incluye himnos como Hard Knock Life (Ghetto Anthem), 99 Problems y Empire State of Mind, su colaboración con Alicia Keys.

PUBLICIDAD

Récords de audiencia y premios Emmy en ediciones anteriores del Super Bowl

El show de medio tiempo que Jay-Z debe superar tiene la vara alta. La actuación de Bad Bunny en el Super Bowl LX, celebrado en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, obtuvo siete premios Emmy de las Artes Creativas y se convirtió en el espectáculo de medio tiempo más galardonado de la historia, según NBC News. En aquella ocasión, el puertorriqueño contó con apariciones de Lady Gaga, Ricky Martin, Jessica Alba, Karol G, Cardi B, Young Miko y Pedro Pascal, de acuerdo con The Guardian.

El rapero acumula veinticinco premios Grammy y forma parte del Salón de la Fama del Rock and Roll. (REUTERS/Mike Blake/File Photo)

Otros artistas que marcaron el escenario del Super Bowl incluyen a Kendrick Lamar, quien encabezó la edición de 2025 y también recibió un Emmy, así como Rihanna, The Weeknd, Michael Jackson, Madonna, Prince y los Rolling Stones, según consignó Reuters. El Super Bowl LXI será la segunda vez que el SoFi Stadium albergue el campeonato; la primera fue en 2022, cuando Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Mary J. Blige y 50 Cent ofrecieron un homenaje a la cultura del hip-hop de la costa oeste, como recordó ABC News.

PUBLICIDAD

Qué esperar del show de Jay-Z en el Super Bowl 2027

Todavía no hay confirmación sobre posibles invitados. Algunos artistas que encabezaron el espectáculo, como The Weeknd y Rihanna, optaron por actuar en solitario, mientras que otros apostaron por desfiles de estrellas. Con 25 premios Grammy, 89 nominaciones —la segunda cifra más alta de la historia, solo detrás de Beyoncé— y su lugar como primer rapero en el Salón de la Fama de los Compositores (2017) y miembro del Salón de la Fama del Rock and Roll (2021), Jay-Z cuenta con credenciales de sobra para sostener el escenario solo, según los datos recopilados por EFE y The Guardian.

Oliver Schusser, vicepresidente de música y contenido internacional de Apple, anticipó que los fanáticos pueden esperar “un show increíble” de un artista cuyo “impacto en la cultura musical global es tan profundo como innegable”. La transmisión del Super Bowl LXI correrá por cuenta de ESPN, ABC y Disney+, además de dispositivos móviles a través de NFL+.

PUBLICIDAD

Las entradas individuales para el partido aún no están a la venta para el público general; según Ticketmaster, la NFL no ha liberado tickets verificados.