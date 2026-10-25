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“Es uno de los guiones más bonitos que he leído en toda mi carrera”: Julianne Moore habló de su papel en “El debut”

En una entrevista con Vanity Fair, la actriz de 65 años explicó qué le atrajo de la historia y destacó la capacidad del director Jesse Eisenberg para combinar comedia, naturalidad y sentido de pertenencia

Julianne Moore interpreta a Mona Friedman, una ama de casa de Nueva Jersey que consigue un papel en un musical comunitario y queda bajo la influencia de un exigente director, encarnado por Paul Giamatti, en The Debut, escrita y dirigida por Jesse Eisenberg
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Un tren perdido, una pelea entre hermanas o una pareja al borde de la ruptura pueden contener más tensión dramática que una catástrofe planetaria. Esa fue la idea que planteó Julianne Moore al hablar de “El debut”, la película de Jesse Eisenberg que presentó durante el Festival de Cine de Roma.

La actriz estadounidense recibió un reconocimiento a toda su trayectoria en el certamen italiano y aprovechó la conferencia de prensa para explicar por qué aceptó interpretar a Mona, una mujer relegada dentro de su propio hogar que encuentra una oportunidad de transformación en una compañía teatral amateur.

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“Para mí eso es más interesante que contar la historia de un asteroide que cae sobre la Tierra”, afirmó, según recogió Vanity Fair.

El teatro como refugio para una mujer ignorada por su familia

En “El debut”, la actriz de 65 años encarna a Mona, un ama de casa introvertida cuya presencia pasa inadvertida para su marido y sus hijos.

Julianne Moore recibió un reconocimiento a su trayectoria en el Festival de Cine de Roma durante la presentación de El debut (REUTERS)
Julianne Moore recibió un reconocimiento a su trayectoria en el Festival de Cine de Roma durante la presentación de El debut (REUTERS)

El personaje encuentra un espacio propio cuando se incorpora a un grupo de teatro amateur, donde asume el papel de Miss Danielle y descubre una faceta que hasta entonces permanecía oculta.

La película fue escrita, dirigida y protagonizada por Jesse Eisenberg, quien definió el proyecto como “una carta de amor al teatro”. El director explicó que el argumento contiene elementos de su propia historia y de los años en los que atravesó la timidez y la sensación de invisibilidad.

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La película se inspira en gran medida en mi vida. Al igual que Mona, yo también era tímido de joven, me sentía invisible, no tenía amigos, hasta que encontré un hogar en una comunidad teatral”, señaló Eisenberg durante la presentación, de acuerdo con Vanity Fair.

Jesse Eisenberg incorporó memorias de su juventud y de su etapa de timidez en la escritura de la película (REUTERS)
Jesse Eisenberg incorporó memorias de su juventud y de su etapa de timidez en la escritura de la película (REUTERS)

El cineasta señaló que la historia también aborda las situaciones disparatadas que pueden surgir en torno a una producción musical. “El tema pone de relieve los aspectos más absurdos del musical y el tono tiene cierto toque absurdo, pero mantiene los pies bien plantados en la tierra”, añadió.

La precisión del guion de Eisenberg, según Moore

Eisenberg escribió el personaje de Mona con la actriz en mente. Según relató, una voz que Moore utilizaba para bromear durante un rodaje anterior quedó presente en su memoria y terminó por influir en la construcción del papel.

“Julianne es una mujer brillante, glamurosa, capaz de pasar del drama a la comedia con naturalidad. No conozco a nadie tan buena en ambos ámbitos”, destacó el director sobre la protagonista de la película. También agradeció a Moore por haber contribuido a que la película alcanzara una mejor versión.

Julianne Moore destacó la precisión y la naturalidad de los diálogos elaborados por el director para la cinta (REUTERS)
Julianne Moore destacó la precisión y la naturalidad de los diálogos elaborados por el director para la cinta (REUTERS)

La intérprete respondió con elogios hacia el libreto. “Simplemente es uno de los guiones más bonitos que he leído en toda mi carrera”, aseguró. Para Moore, el texto “sabe construir un mundo” y propone una comedia alrededor del sentido de pertenencia.

La actriz también vinculó la dificultad interpretativa con la calidad de la escritura. “Las cosas solo son difíciles cuando el guion no es bueno; el de Jesse es magnífico: tiene un lenguaje preciso y cuidado y te dan ganas de desaparecer en el personaje”, expresó.

Moore sostuvo que la naturalidad de los diálogos fue una de las características que más valoró. “Está tan bien escrito que parece que haya sido improvisado porque las palabras fluyen de forma natural”, indicó.

El deseo de Moore de pasar inadvertida

La sensación de desaparecer que atraviesa a Mona guarda un punto de contacto con experiencias de la propia actriz. Moore afirmó que, fuera de las cámaras, disfruta de momentos sin exposición pública.

“Claro, me gusta estar bajo los focos, pero siempre le digo a mi marido que, a veces, no hay nada mejor que ponerme lo primero que encuentro en el armario y dar vueltas por casa sin maquillaje, o tomar el metro para ir al gimnasio o al supermercado”, relató.

La actriz estadounidense afirmó que fuera de los rodajes prefiere realizar actividades cotidianas lejos de la atención pública (REUTERS)
La actriz estadounidense afirmó que fuera de los rodajes prefiere realizar actividades cotidianas lejos de la atención pública (REUTERS)

La ganadora del premio en Roma aclaró que no deja de ser reconocida en esos desplazamientos, aunque percibe una diferencia personal. “Claro, no soy invisible, pero en ese momento no me siento una figura pública”, explicó.

En el escenario, Mona interpreta a Miss Danielle, un personaje secundario que adquiere una dimensión central para la protagonista. Moore definió esa figura como “un homenaje a Liza Minnelli y a todas las grandes mujeres del universo de los musicales a las que admiro”.

El film cuenta también con Paul Giamatti, quien interpreta al director gruñón de la obra teatral en la que participa Mona. La película llegará a los cines el 1 de enero de 2027, después de sus presentaciones en Nueva York y de la apertura del Festival de Varsovia.

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