Economía

El Gobierno aprobó el ingreso al RIGI de un proyecto minero en Catamarca que prevé inversiones por USD 6.394 millones

La iniciativa de la empresa suiza Glencore apunta a la producción de cobre, oro, plata y molibdeno. Se estima que generará 8.200 empleos

Glencore RIGI
El inicio de la construcción está previsto para el 1° de noviembre de 2027
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El Gobierno aprobó la adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) del proyecto minero Agua Rica, integrado al desarrollo de Minera Alumbrera y conocido como MARA, de la empresa Glencore. La iniciativa, ubicada en la provincia de Catamarca, contempla una inversión total de USD 6.394 millones a lo largo de las distintas etapas de desarrollo y explotación del yacimiento.

El proyecto prevé la extracción a gran escala de cobre, oro, plata y molibdeno, con una vida útil estimada de 23 años. Durante las etapas de construcción y operación, se estima que generará 8.200 puestos de trabajo directos e indirectos.

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Según el plan de inversión presentado por la compañía, la producción comenzaría en octubre de 2031, mientras que el inicio de la construcción está previsto para el 1° de noviembre de 2027.

Glencore - mineria
Según el plan de inversión presentado por la compañía, la producción comenzaría en octubre de 2031

De acuerdo con la documentación presentada, el desarrollo contempla el procesamiento de 780 millones de toneladas de mineral y una producción promedio anual de aproximadamente 160.000 toneladas de concentrado de cobre, con oro, plata y molibdeno asociados.

En cuanto al volumen acumulado previsto durante la vida útil de la mina, la empresa proyecta producir 3,45 millones de toneladas de cobre, 2,33 millones de onzas de oro, 41,16 millones de onzas de plata y cerca de 100.000 toneladas de molibdeno. Las estimaciones también contemplan exportaciones de 10,8 millones de toneladas de concentrado de cobre, oro y plata, además de 239.455 toneladas de concentrado de molibdeno.

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Entre las condiciones evaluadas, la compañía declaró una inversión de USD 3.310 millones en activos computables, dentro de un desembolso total proyectado de USD 6.393,6 millones. Además, comprometió inversiones en activos computables por USD 771,5 millones durante los dos primeros años, en cumplimiento del requisito que establece alcanzar al menos el 40% del monto mínimo de inversión exigido para ese período.

Según el plan presentado, el 54% del monto destinado al pago de proveedores, bienes y obras de infraestructura durante las distintas etapas del proyecto corresponderá a empresas locales, por encima del mínimo del 20% establecido por el régimen.

La firma tendrá plazo hasta el 31 de diciembre de 2028 para alcanzar el monto mínimo de inversión en activos computables comprometido.

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La empresa proyecta producir 3,45 millones de toneladas de cobre, 2,33 millones de onzas de oro, 41,16 millones de onzas de plata y cerca de 100.000 toneladas de molibdeno- crédito Colprensa

Otro de los proyectos presentados por Glencore es El Pachón, ubicado en la provincia de San Juan, que contempla una inversión de USD 9.500 millones para su primera fase durante la próxima década. El yacimiento cuenta con recursos minerales estimados en aproximadamente 6.000 millones de toneladas.

“Confío en que el sector minero puede ser un importante contribuyente a la economía argentina, y que los proyectos de El Pachón y Agua Rica respaldan la ambición del país de convertirse en uno de los principales productores de cobre del mundo”, había dicho Martín Pérez de Solay, CEO de Glencore Argentina.

En tanto, durante la Argentina Week en París, el CEO de Glencore, Gary Nagle, aseguró que “cuando comparás la Argentina post RIGI con sus competidores más cercanos, en particular Chile y Perú, Argentina se vuelve más competitiva. El capital no conoce fronteras”.

También se refirió a los costos y a la importancia de la estabilidad económica para las inversiones: “Nos lleva cuatro, cinco, seis años hacer un agujero de USD 4.000 millones en el suelo. Si el país cambia las reglas del juego después de eso, no podés levantar tu agujero y mudarlo a otro país”.

En ese sentido, sostuvo que ambos factores son “el facilitador clave para que Glencore pueda invertir entre USD 14.000 y USD 20.000 millones en la Argentina en los próximos diez años”.

Por último, Nagle destacó la necesidad de ampliar la infraestructura energética para abastecer al sector minero. “Eso es absolutamente crítico, poder tener energía, acceso a la energía. El sector privado puede construir, pero las condiciones tienen que estar, la estabilidad, la confianza, los retornos de capital tienen que estar también para permitir que se construya esta infraestructura”, expresó.

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