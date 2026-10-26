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Holland Taylor cuestiona el salario que recibió en 'Two and a Half Men': “Nunca me dieron un aumento”

La actriz, que interpretó a Evelyn Harper, siguió participando como invitada en la serie para tener mayor control sobre su agenda

Holland Taylor Two and a Half Men
El papel de Evelyn Harper en la serie de CBS le valió a Holland Taylor cuatro nominaciones al premio Emmy.
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Holland Taylor dejó vencer su contrato con Two and a Half Men tras seis temporadas como integrante regular del elenco y optó por volver únicamente como actriz invitada, según declaraciones que recuperó Entertainment Weekly.

La actriz interpretó a Evelyn Harper durante las 12 temporadas de la comedia de CBS. El personaje, madre de Charlie Harper, papel de Charlie Sheen, le dio cuatro nominaciones al Emmy entre 2005 y 2010.

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Taylor afirmó que esas nominaciones no se reflejaron en una mejora salarial. “Nunca me pagaron muy bien en ese programa”, dijo Taylor al pódcast Alchemy With Anthony Mason.

La intérprete comparó su sueldo con el que había recibido en una serie realizada alrededor de ocho años antes. “Tuve cuatro nominaciones al Emmy y nunca me dieron un aumento. Normalmente lo hacen, aunque sea por cortesía”, señaló.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Holland Taylor señala que la producción de Two and a Half Men nunca le otorgó una mejora salarial a pesar de sus reconocimientos.

Holland Taylor rechazó renovar como miembro regular del elenco

Cuando concluyó su acuerdo después de seis años, Taylor decidió no continuar bajo contrato, aunque ofreció participar de forma ocasional. La actriz recordó que la producción se sorprendió con su decisión.

“Cuando terminaron los seis años, les dije: ‘Ya no quiero estar bajo contrato, pero visitaré el programa ocasionalmente si quieren’”, dijo Taylor al pódcast Alchemy With Anthony Mason.

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En sus memorias Sitcom, el cocreador Chuck Lorre escribió que Sheen ganaba cerca de 1.25 millones de dólares por episodio, o más, durante el punto más alto de la serie. Taylor también afirmó que Jon Cryer habría cuadruplicado su salario hacia el final de la producción.

Angus T. Jones - Two and a Half Men
Charlie Sheen cobraba cerca de 1.25 millones de dólares por episodio en el punto más alto de Two and a Half Men, según Chuck Lorre. (Créditos: Prime Video)

Una estimación citada por El País, atribuida al portal Celebrity Net Worth, sitúa la remuneración de Hollando en la serie en 75.000 dólares por episodio, aunque la cifra no ha sido confirmada por la actriz. Holland consideró que la cadena buscó evitar un aumento importante. “Podían hacerlo, pero el punto es que yo no quería. Solo trataban de protegerse de darme un aumento de importancia”, dijo.

Aunque el patrimonio neto de Holland Taylor no ha sido confirmado públicamente, una clasificación publicada por Just Jared lo estima en 12 millones de dólares.

Reportes de prensa sitúan la remuneración de Holland Taylor en la comedia en 75 mil dólares por cada capítulo grabado.
Reportes de prensa sitúan la remuneración de Holland Taylor en la comedia en 75 mil dólares por cada capítulo grabado.

Holland Taylor y Sarah Paulson mantienen casas separadas

Holland Taylor explicó que ella y Sarah Paulson no viven juntas de forma permanente debido a las exigencias de sus trabajos. “Estamos juntas tanto como la geografía y nuestros empleos nos lo permiten”, dijo Taylor en The Drew Barrymore Show.

Taylor tiene un departamento en Nueva York donde Paulson se queda cuando ambas están en la ciudad. En Los Ángeles, cada una cuenta con su propia casa, aunque Paulson ha permanecido temporalmente en la vivienda de Taylor mientras espera mudarse a su nueva propiedad.

Holland Taylor y su pareja Sarah Paulson eligen mantener casas separadas en Los Ángeles debido a sus agendas laborales. (Reuters)
Holland Taylor y su pareja Sarah Paulson eligen mantener casas separadas en Los Ángeles debido a sus agendas laborales. (Reuters)

La pareja se conoció en una fiesta en 2005, años antes de iniciar su relación sentimental. Aunque cada una mantiene su vivienda, Taylor señaló que pasan juntas todo el tiempo que les permiten la distancia y los compromisos profesionales.

Taylor también destacó la forma en que Paulson cuida sus vínculos personales. La describió como “una amiga increíble” que dedica tiempo a las personas que quiere.

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