Estados Unidos

Cinco días en la oficina o indemnización: el ultimátum de Skydance a sus 53.000 empleados tras comprar Warner Bros. Discovery

David Ellison busca recortar USD 6.000 millones en costos mientras la compañía carga con una deuda de USD 80.000 millones heredada de WBD

Skydance dio el primer paso en la integración de sus equipos con una directiva que no deja margen para el trabajo remoto (REUTERS/Jeenah Moon/File Photo)
Skydance dio el primer paso en la integración de sus equipos con una directiva que no deja margen para el trabajo remoto (REUTERS/Jeenah Moon/File Photo)
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Apenas tres semanas después de cerrar la adquisición más cara en la historia del entretenimiento, Skydance ya forzó la primera decisión difícil para su plantilla.

El CEO David Ellison y el co-CEO Ynon Kreiz enviaron el lunes un memorando interno —al que tuvo acceso Business Insider— en el que eliminaron el trabajo híbrido en toda la compañía y ofrecieron paquetes de salida a quienes no acepten el nuevo esquema presencial.

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La medida alcanza a los cerca de 53.000 trabajadores del conglomerado que reúne a Paramount, Warner Bros. Discovery (WBD) y los activos originales de Skydance, y llega mientras la empresa enfrenta una deuda superior a los USD 80.000 millones y una caída de un tercio en el valor de sus acciones durante 2026, de acuerdo con Reuters.

El documento no contempló excepciones ni precisó qué áreas o perfiles podrían quedar exentos.

“Creemos que la colaboración en persona es vital para nuestra cultura y para el éxito de nuestro negocio”, sostuvieron ambos ejecutivos en el texto, según reveló el medio.

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Ellison y Kreiz, el dúo al frente del conglomerado mediático más endeudado de Hollywood definió las reglas del juego para la etapa post-fusión (REUTERS/Jeenah Moon)
Ellison y Kreiz, el dúo al frente del conglomerado mediático más endeudado de Hollywood definió las reglas del juego para la etapa post-fusión (REUTERS/Jeenah Moon)

Qué ofrece Skydance a quienes rechacen la medida

Los empleados que rechacen el esquema presencial completo podrán optar por un buyout (paquete de desvinculación voluntaria) equivalente a dos semanas de salario por cada año trabajado en Paramount o WBD, de acuerdo con dos personas con conocimiento directo de la propuesta citadas por Business Insider.

La mayoría de los elegibles recibirán esa misma fórmula, aunque podría haber variaciones en el monto o en los plazos para casos puntuales, precisó una de las fuentes a la publicación.

El departamento de recursos humanos de Skydance envió un correo electrónico —también obtenido por el portal— en el que detalló que cada persona elegible recibiría “una comunicación individual con sus condiciones personalizadas y un plazo para decidir si acepta esta oferta única”. El mismo mensaje advirtió que no habrá una segunda oportunidad.

El plazo para aceptar vence el 8 de noviembre a las 23:00 horas (hora del este de Estados Unidos).

Quienes prefieran no regresar de forma presencial tendrán hasta principios de noviembre para aceptar un paquete de desvinculación proporcional a su antigüedad (REUTERS/Brendan McDermid)
Quienes prefieran no regresar de forma presencial tendrán hasta principios de noviembre para aceptar un paquete de desvinculación proporcional a su antigüedad (REUTERS/Brendan McDermid)

El precedente que ya se aplicó dentro de la compañía

La política de presencialidad completa no es una novedad dentro de la órbita de Ellison. Paramount ya había impuesto el regreso obligatorio a sus oficinas de Nueva York y Los Ángeles cinco días a la semana en enero de este año.

En septiembre, la compañía activó una segunda fase de su plan de retorno que alcanzó a los empleados que aún operaban bajo modalidad híbrida.

“Hemos visto los beneficios de primera mano en Paramount y queremos que cada parte de Skydance los comparta”, afirmaron los ejecutivos en el memorando, como reprodujo Business Insider.

El estudio ya había transitado su propio proceso de retorno presencial antes de que la fusión sumara decenas de miles de empleados al grupo (REUTERS/Mike Blake/File Photo)
El estudio ya había transitado su propio proceso de retorno presencial antes de que la fusión sumara decenas de miles de empleados al grupo (REUTERS/Mike Blake/File Photo)

La situación es distinta para quienes provienen de Warner Bros. Discovery. Hasta antes de la fusión, la mayoría de sus empleados operaba bajo un esquema de tres días presenciales por semana, lo que convierte la nueva exigencia en un giro drástico en sus condiciones laborales.

Los empleados del conglomerado adquirido son los más afectados por la nueva política, tras haber operado bajo un régimen de asistencia parcial hasta la fusión (REUTERS/Ringo Chiu)
Los empleados del conglomerado adquirido son los más afectados por la nueva política, tras haber operado bajo un régimen de asistencia parcial hasta la fusión (REUTERS/Ringo Chiu)

Las cifras detrás de la reestructuración

El conglomerado adoptó el nombre de Skydance el 6 de octubre, cuando Paramount Skydance completó la adquisición de WBD por USD 110.000 millones y reunió bajo un mismo paraguas a ambas empresas.

La entidad previa había nacido en agosto de 2025 con la fusión entre Skydance Media —la productora fundada por Ellison en 2006— y Paramount Global.

La magnitud de la deuda asumida empuja a la nueva dirección a actuar con rapidez: la compañía se fijó como objetivo recortar USD 6.000 millones en costos durante los próximos tres años, con una meta de USD 2.000 millones solo en el primer ejercicio, según informó NBC Los Angeles.

Ellison sostuvo que los ahorros provendrán principalmente de áreas como tecnología, compras y propiedades inmobiliarias, y no tanto de reducciones de personal. Sin embargo, un informe encargado por el Departamento de Oportunidad Económica del Condado de Los Ángeles y la oficina cinematográfica local estimó que la fusión podría eliminar cerca de 4.500 puestos de trabajo en el condado en un plazo de tres años, tal como consignó la cadena.

La empresa no precisó cuántos trabajadores podrían acceder al programa voluntario ni cuántos puestos prevé suprimir.

La nueva Skydance opera bajo la presión de una deuda histórica y un ambicioso plan de ahorro que podría transformar su estructura laboral en los próximos tres años (REUTERS/Jeenah Moon)
La nueva Skydance opera bajo la presión de una deuda histórica y un ambicioso plan de ahorro que podría transformar su estructura laboral en los próximos tres años (REUTERS/Jeenah Moon)

Cómo será la transición para los empleados

El memorando también precisó que la nueva política no entrará en vigor de forma simultánea en todas las oficinas. El plan contempla una aplicación por fases según cada ubicación, con notificación anticipada para los trabajadores.

“Entendemos que esto puede representar un cambio significativo en las rutinas diarias de otros”, reconocieron Ellison y Kreiz en el documento, de acuerdo con The Desk. Y añadieron que la empresa adoptará “un enfoque gradual por ubicación” para dar a los empleados “aviso suficiente antes de que los cambios entren en vigencia”.

“Reconocemos que, a medida que unimos a nuestros equipos, no todos verán su futuro aquí, y lo respetamos”, admitió el área de recursos humanos de la compañía en el correo enviado a la plantilla.

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