“No quiero que mi vida se convierta en publicidad”: Chiwetel Ejiofor habló sobre su privacidad y su carrera en Hollywood

Chiwetel Ejiofor interpreta a Clark, un dueño de una tienda de muebles que descubre una dimensión oculta con pasillos interminables y entidades hostiles en la película de terror Backrooms, dirigida por Kane Parsons

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Chiwetel Ejiofor habló sobre “Backrooms”, su carrera en Hollywood y los desafíos de interpretar personajes complejos en una entrevista con Esquire. El actor británico se refirió a la construcción de papeles atravesados por la frustración, el trauma y la búsqueda de identidad, además de sus próximos estrenos.

A los 49 años, Ejiofor repasó su paso por el teatro, las películas de gran presupuesto y los proyectos que lo llevaron desde Shakespeare hasta el cine de terror. El intérprete señaló que aún conserva interés por nuevas historias y sostuvo: “Es extraño decir que uno siente que todavía tiene mucho por hacer”.

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“Backrooms” trasladó la desorientación del set a la historia

En “Backrooms”, el actor de 49 años interpreta a Clark, dueño de una tienda de muebles que descubre una dimensión oculta debajo de su negocio. La película, dirigida por Kane Parsons, sitúa al personaje en una red de pasillos amarillos donde habita una entidad asesina.

Chiwetel Ejiofor protagoniza la película de terror Backrooms con el personaje de Clark, un comerciante que halla una dimensión oculta (Instagram/@ukesquire)

El rodaje se realizó en Vancouver, Canadá, en un set de 2.787 metros cuadrados diseñado para reproducir esos corredores. Según contó el actor a Esquire, el espacio afectó incluso la rutina del equipo. “No me sentí perdido exactamente, pero sin duda intentaba encontrar el baño y terminaba en el lado equivocado del escenario”, recordó.

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La dificultad para ubicarse en el escenario reforzó la experiencia de Clark, un exarquitecto con problemas de alcohol, un matrimonio roto y una carrera frustrada.

Ejiofor explicó que el conflicto del personaje encontró eco en parte del público. “Es algo que se respira en la psique y en el ambiente actual”, afirmó. Luego agregó que “esa sensación de estar a la deriva, un poco perdido, y el deseo de reconectar y ser comprendido”.

La producción de Backrooms construyó un set de 2.787 metros cuadrados en Vancouver para recrear los pasillos amarillos de la historia (AP)

La película nació de una serie de videos que Parsons publicó en YouTube a partir de un meme difundido en el foro 4chan. Ejiofor consideró que ese recorrido sometió la historia a una prueba temprana entre los usuarios de internet.

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De acuerdo con la información recogida por Esquire, “Backrooms” tuvo un presupuesto de USD 10 millones y recaudó cerca de USD 400 millones desde su estreno en mayo. El actor admitió que el alcance de la producción superó las previsiones, ya que la popularidad digital no siempre se traduce en la venta de entradas.

El arte y los personajes con conflictos internos

La trayectoria del actor incluye películas como Amistad, Dirty Pretty Things, Love Actually, Children of Men, American Gangster y Kinky Boots. En teatro, obtuvo un premio Olivier en 2007 por su interpretación de Otelo en el Donmar Warehouse de Londres.

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El actor comenzó a acercarse a la actuación durante la adolescencia, a partir de una producción escolar de Medida por medida. “Me enamoré, no solo de la interpretación, sino también de la literatura; me entusiasmaron estas formas de autoexpresión”, relató a Esquire.

Ejiofor sobrevivió a los once años a un choque automovilístico en Nigeria en el que perdió la vida su padre (REUTERS)

Ejiofor sufrió un accidente de tránsito en Nigeria cuando tenía 11 años. Su padre murió en el hecho y él sufrió heridas graves. Al referirse al vínculo entre esa clase de vivencias y el trabajo artístico, afirmó: “Hay ciertas cosas como traumas y emociones que necesitan ser liberadas”.

Ese interés por personajes atravesados por conflictos alcanzó otro punto central con “12 años de esclavitud”, película en la que encarnó a Solomon Northup, un hombre libre que fue secuestrado y vendido como esclavo. El papel le otorgó un premio BAFTA y una nominación al Óscar como mejor actor.

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Sostuvo que el relato de Northup contenía temas que luego tomaron fuerza en debates públicos sobre abuso, desigualdad y racismo. “Estamos ante una historia de esclavitud de hace cientos de años, y sin embargo, dentro de ella se encuentran todos estos temas y estas dinámicas personales”, expresó.

Nuevos proyectos entre la fantasía y el cine de terror

Tras su trabajo en 12 años de esclavitud, participó en The Martian, Doctor Strange y la versión fotorrealista de El Rey León, donde interpretó a Scar. También dirigió dos largometrajes y manifestó que le gustaría desarrollar historias vinculadas con Londres, ciudad donde nació y creció.

El rol de Solomon Northup en 12 años de esclavitud le valió a Ejiofor un premio BAFTA y una nominación al Óscar (Prime Video)

Pese a su presencia sostenida en el cine y el teatro, Ejiofor señaló que busca establecer límites entre su trabajo y su esfera privada. “No quiero que mi vida se convierta en publicidad. No quiero que sea una extensión de intentar que la gente vea lo que hago”, afirmó a Esquire.

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Entre sus próximos proyectos figura “Hijos de Sangre y Hueso”, adaptación de la novela de Tomi Adeyemi dirigida por Gina Prince-Bythewood. Allí interpreta al rey Saran, un gobernante que persigue la magia en el reino ficticio de Orïsha.

Sobre esa producción, destacó la dimensión humana de la trama. “No se trata solo de fantasía. Se siente realista y emocionalmente auténtica para los involucrados”, comentó.

El actor también terminó el rodaje de una nueva versión de El Exorcista. Al recordar los primeros años de su carrera, cuando dejó la escuela de arte dramático para participar en Amistad, reconoció que aquel período resultó “caótico” y “aterrador”. “Definitivamente necesitaba relajarme”, afirmó.

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