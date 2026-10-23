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Martin Scorsese ficha a Charli XCX para su nueva película con Leonardo DiCaprio y Jennifer Lawrence

La intérprete de “Brat” se sumará al elenco de “What Happens at Night”

El papel de Charli XCX en la película de Scorsese se mantiene bajo reserva
El papel de Charli XCX en la película de Scorsese se mantiene bajo reserva (EFE/AP)
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La cantante británica Charli XCX se une al elenco de What Happens at Night, la nueva película de Martin Scorsese, donde compartirá pantalla con Leonardo DiCaprio y Jennifer Lawrence.

Según Variety, la artista tendrá una participación especial en el drama psicológico de tono gótico, aunque los detalles de su personaje se mantienen en reserva. Representantes de la cantante no respondieron de inmediato a la consulta del medio.

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El nuevo papel se suma a una lista creciente de apariciones cinematográficas de la artista, que participó en siete películas durante los últimos dos años. Entre ellas figuran The Moment, mockumental dirigido por su colaborador habitual Aidan Zamiri que satiriza el éxito comercial de su disco “Brat”; 100 Nights of Hero; Erupcja; I Want Your Sex, de Olivia Wilde, y el próximo thriller de atracos The Gallerist, junto a Natalie Portman.

Charli XCX ya había trabajado con el lenguaje cinematográfico en The Moment, un mockumentalque presentó en la Berlinale. (REUTERS/Nadja Wohlleben)
Charli XCX ya había trabajado con el lenguaje cinematográfico en The Moment, un mockumentalque presentó en la Berlinale. (REUTERS/Nadja Wohlleben)

Pese a su incursión constante en el cine, Charli XCX reconoció anteriormente cierta incomodidad con su faceta actoral. “Es todo cringe, soy muy consciente de eso. Además, soy muy nueva en esto y quise sentarme a aprender, y solo arrojar sugerencias al ruedo cuando me sentía muy, muy apasionada por algo”, expresó la cantante en declaraciones previas sobre su trabajo en Erupcja.

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Charlie ya había trabajado con Scorsese

El nuevo proyecto profundiza una relación que comenzó meses atrás. Scorsese apareció en la portada del más reciente álbum de la artista, Music, Fashion, Film, junto a John Cale y Marc Jacobs. La composición de la imagen buscaba simbolizar distintas disciplinas artísticas.

Imagen del álbum 'Music, Fashion, Film' con John Cale, Marc Jacobs y Martin Scorsese junto a la cantante Charli XCX.
Imagen del álbum 'Music, Fashion, Film' con John Cale, Marc Jacobs y Martin Scorsese junto a la cantante Charli XCX.

“Su conocimiento de cine es enciclopédico, es una locura. Su misión de restauración cinematográfica es muy inspiradora. O sea, es Martin Scorsese”, declaró Charli XCX en un comunicado de prensa cuando presentó su disco.

El reconocimiento de la artista como figura cercana al mundo del cine también llegó de otros realizadores. En septiembre, el director M. Night Shyamalan halagó la afición de la británica tras asistir a la noche de apertura de su gira “Music, Fashion, Film”.

“Y Charli es una cinéfila, así que podríamos charlar eternamiente”, agregó el cineasta.

Qué se sabe sobre la nueva película de Scorsese

What Happens At Night
El primer vistazo a la nueva película de Martin Scorsese con Leonardo DiCaprio y Jennifer Lawrence (Apple Original Films)

What Happens at Night es una producción de Apple y StudioCanal basada en la novela homónima de Peter Cameron. La trama sigue a un matrimonio estadounidense que viaja a un pequeño pueblo europeo para adoptar un bebé, pero a medida que intentan reclamar la custodia del niño, los protagonistas descubren que saben cada vez menos sobre sí mismos. Al elenco encabezado por DiCaprio y Lawrence se suman Mads Mikkelsen, Patricia Clarkson y Jared Harris.

El filme constituye el proyecto sucesor de Killers of the Flower Moon (2023), también protagonizada por DiCaprio y que recibió diez nominaciones al Oscar, entre ellas la de mejor película.

Para DiCaprio, el rodaje representa además un nuevo capítulo en su larga colaboración con Scorsese, que incluye títulos como Gangs of New York, The Aviator, The Wolf of Wall Street y Shutter Island.

En cambio, se trata del primer trabajo de Lawrence bajo la dirección del cineasta de Taxi Driver y Goodfellas. La producción comenzó formalmente este año, según confirmó un primer adelanto fotográfico compartido por DiCaprio y Scorsese en marzo, en el que se observa a la pareja protagonista caminar tomada de la mano en un paisaje invernal.

What Happens at Night todavía no tiene fecha de estreno

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