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Sydney Sweeney vuelve a posar semidesnuda en un anuncio tras las críticas a su campaña deportiva

La actriz publicó un nuevo anuncio en el que aparece en ropa interior y hace referencia a las apuestas sobre su apariencia

La actriz publicó un nuevo anuncio en el que aparece en ropa interior y hace referencia a las apuestas sobre su apariencia.

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Sydney Sweeney publicó un nuevo anuncio para Novig, una plataforma de predicciones deportivas y operaciones de intercambio, en el que aparece sin blusa y con ropa interior blanca que lleva el nombre de la marca.

La pieza, difundida el domingo en redes sociales, da continuidad a una campaña que generó críticas durante el mes pasado por el uso de la imagen de la intérprete y la relación entre la apariencia femenina y el ámbito deportivo.

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En el video, la artista, de 29 años y conocida por su participación en la serie Euphoria, aparece sentada en unas sillas negras y sostiene dos balones de fútbol americano con los que cubre estratégicamente su pecho.

Durante el anuncio, la actriz hace referencia a las apuestas relacionadas con su vestimenta y al comportamiento de algunos usuarios en las plataformas deportivas.

“Hay hombres adultos haciendo hojas de cálculo para apostar sobre el color de la ropa interior que llevo”, dice en el video. Después añade: “Quiero decir, ¿me siento halagada?”.

Sydney Sweeney señaló en su comercial la forma en la que algunos hombres apuestan sobre ella.
Sydney Sweeney señaló en su comercial la forma en la que algunos hombres apuestan sobre ella.

La actriz continúa con una comparación entre quienes apuestan sobre aspectos de su apariencia y quienes participan en operaciones relacionadas con el deporte.

“Hay alguien sentado en un baño apostando su fondo de jubilación por una prostituta y, después, están las personas que operan con deportes”, expresa. Al final del anuncio, concluye: “Novig es… solo deportes”.

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La publicación recibió comentarios de seguidores que anticiparon nuevas reacciones ante la campaña. Algunos usuarios manifestaron su apoyo a la actriz, mientras otros hicieron referencia a la controversia que generó el anuncio anterior.

La difusión de este nuevo comercial se produjo después de que Sydney Sweeney compartiera otras imágenes promocionales de Novig durante las semanas previas.

La campaña inicial fue cuestionada por personas que consideran que presenta a las mujeres desde una perspectiva centrada en su apariencia física y que utiliza la sexualización como recurso para captar la atención del público interesado en las apuestas deportivas.

Este spot publicitario de Novig presenta a la actriz Sydney Sweeney usando balones de fútbol americano para cubrir su cuerpo

Las críticas también plantearon interrogantes sobre la representación de las deportistas y el papel de las mujeres en la industria del deporte.

El mes pasado, Sweeney respondió a las reacciones mediante la publicación de imágenes adicionales de la campaña en su cuenta de Instagram.

También compartió fotografías de deportistas que han posado sin ropa para la revista The Body Issue, una edición especial de ESPN dedicada a la relación entre el cuerpo humano y el rendimiento deportivo.

Entre las figuras que aparecieron en esas publicaciones se encuentran la tenista Serena Williams, la luchadora Ronda Rousey, el jugador de baloncesto Karl-Anthony Towns y el exjugador de fútbol americano Jason Kelce.

Las imágenes formaron parte de su respuesta pública a los cuestionamientos sobre el concepto publicitario de Novig. La campaña también recibió comentarios de Sharon Stone, actriz que ha coincidido con Sweeney en el entorno de Euphoria.

Sharon Stone habló sobre el comercial de Sydney Sweeney
Sharon Stone fue una de las que criticó el comercial de Sydney Sweeney. (Composición: Novig/REUTERS)

En declaraciones a la revista People, Stone señaló que correspondía a Sydney Sweeney asumir la responsabilidad por sus decisiones y explicó que su propia postura era apoyar a las mujeres que han alcanzado reconocimiento en el deporte.

“No podemos menospreciar el deporte femenino para captar la atención de los hombres y conseguir que apuesten”, afirmó.

Novig se presenta como una plataforma vinculada a los mercados de predicción deportiva, en los que los usuarios pueden operar según sus expectativas sobre determinados resultados.

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