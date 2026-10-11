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Iain Armitage se defiende de críticas por su comportamiento en 'Young Sheldon': "Los niños no son perfectos"

Un nuevo libro expone los roces en el set de la comedia y la respuesta del actor, quien tenía ocho años al inicio del rodaje

Iain Armitage se defiende de críticas por su comportamiento en 'Young Sheldon'
Iain Armitage respondió a las afirmaciones sobre su comportamiento en el set de 'Young Sheldon' y agradeció la comprensión del equipo durante el rodaje. (CBS)
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Iain Armitage se defendió de las acusaciones de haber sido un niño difícil en el set de Young Sheldon, la exitosa precuela de The Big Bang Theory que emitió CBS durante siete temporadas.

El actor, quien tenía ocho años cuando comenzó la producción, reconoció que los niños no siempre son perfectos y agradeció a quienes le dieron margen durante el rodaje.

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Las declaraciones forman parte del libro Young Sheldon: The (Juicier-Than-Meemaw’s-Brisket) Inside Story of the Hit Comedy, una historia oral de la comedia escrita por Jessica Radloff, prevista para el 20 de octubre.

En la publicación, actores y productores recuerdan los desafíos de trabajar con un protagonista infantil en una producción de larga escala.

“Fue un privilegio absoluto estar en esta serie y darle vida a este personaje, pero sí, fue una gran empresa para un niño de ocho años. Siempre di lo mejor de mí, y a veces los niños no son perfectos. Estuve agradecido con las personas que lo entendieron y me dieron margen”, declaró Armitage en el extracto del libro.

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Iain Armitage se defiende de críticas por su comportamiento en 'Young Sheldon'
El libro escrito por Jessica Radloff revelará detalles sobre los desafíos de trabajar con un protagonista infantil en la comedia. (Instagram/@iain)

Esto dijo Annie Potts sobre Iain Armitage

Annie Potts, quien interpretó a Connie “Meemaw” Tucker a lo largo de la serie, reconoció que la estrella infantil podía ser “difícil” en ocasiones, pero lo situó dentro del contexto de las exigencias que el rol imponía sobre un menor.

Todos trabajábamos para Iain. Todos estábamos a su servicio. Los personajes estaban pensados para sostener su recorrido, y eso es mucho peso para que una persona pequeña lo gestione psicológicamente”, explicó.

La actriz continuó en sus declaraciones: “Se le pedía que trabajara y cargara con algo que sería difícil para un adulto, y sabemos que ese tipo de situaciones genera ciertos comportamientos. Sí, a veces era difícil. Pero he trabajado con adultos que eran mucho peores”.

En esa misma línea, se mostró comprensiva ante la situación que atravesaba el joven intérprete. “A veces creo que estaba cansado, y a veces creo que probaba a la gente, y la gente le seguía la corriente”, indicó.

Y añadió: “Es una situación muy complicada tener nueve años y que se espere de ti que trabajes, te comportes y pienses como un adulto. Y lo digo con absoluto amor y respeto”.

Iain Armitage se defiende de críticas por su comportamiento en 'Young Sheldon'
Annie Potts señaló que la responsabilidad de sostener el papel principal implicaba una carga psicológica compleja para un menor. (CBS)

Así fue la relación con Raegan Revord

Raegan Revord, quien interpretó a Missy Cooper, la hermana melliza del protagonista, también participó del libro. Según Revord, la convivencia durante 12 horas diarias y cinco días a la semana en el set producía fricciones inevitables.

“Fue bueno tener a alguien que entendiera ese proceso. Pero como entre hermanos, uno discute y pasan cosas. Si pasas doce horas, cinco días a la semana en un set, va a haber peleas y va a haber opiniones que chocan”, afirmó.

Por su parte, Iain Armitage recordó la relación con afecto: “Raegan fue muy divertida como hermana. Definitivamente se sentía como una relación de hermanos, y Rae era la única otra persona en el set que entendía exactamente lo que vivíamos, desde estar en el set hasta ir a la escuela. Le tengo un respeto enorme”.

Wallace Shawn, quien también formó parte del elenco, describió la evolución del joven actor a lo largo de los años.

“Al principio era muy maníaco. Era salvaje. No podías sentarte a tener una conversación con él”, señaló. “Corría por el set en círculos, con una cantidad de energía aterradora, casi el opuesto absoluto del personaje que interpretaba. Con el paso de los años, se convirtió en una persona muy elegante, con una educación asombrosa. Se volvió muy, muy digno”.

Iain Armitage se defiende de críticas por su comportamiento en 'Young Sheldon'
Los fanáticos de la comedia salieron en defensa de Iain Armitage en redes sociales frente a los señalamientos por su conducta en el set. (Instagram/@iain)

Jason Alexander también destacó la particular naturaleza de trabajar con Armitage: “Iain funciona en un nivel de madurez e intelectual que está por encima de cualquier otro chico de su edad, y hay que respetar ambas cosas al mismo tiempo”.

Consideró que “si lo tratas completamente como adulto, no va a disfrutar la experiencia contigo, y te vas a sorprender cuando de repente actúe como un niño”.

Los fanáticos defienden a Iain Armitage

Las revelaciones del libro desataron una ola de reacciones en redes sociales. Numerosos seguidores de la serie salieron en defensa de Iain Armitage y cuestionaron que se señale el comportamiento de un menor en el contexto de una producción televisiva de esa envergadura.

“¿A alguien le importa que un niño de ocho años no haya sido el compañero de trabajo ideal a veces? Por eso los niños pequeños no deberían tener empleos. Es terrible que él siquiera tenga que responder a esto”, escribió una usuaria.

Otros mensajes apuntaron en la misma dirección. “Era un niño, y los niños no son adultos pequeños capaces de regular sus emociones las veinticuatro horas”, señaló un cibernauta. “Tenía ocho años. ¿Podemos dejar de culpar a los actores infantiles por actuar como niños y no como actores adultos profesionales?”, agregó otro.

Iain Armitage, actor de Young Sheldon (Warner Bros.)
La serie 'Young Sheldon' concluyó en mayo de 2024 y derivó en la creación del spin-off 'Georgie & Mandy's First Marriage'. (Warner Bros. TV)

“Que lo etiqueten como ‘difícil’ a esa edad es una locura. Era literalmente un niño actor cargando con toda una serie de cadena”, sostuvo otro comentario.

Young Sheldon finalizó su séptima temporada en mayo de 2024. La serie dio lugar a su propio spin-off, Georgie & Mandy’s First Marriage, que se estrenó ese mismo año y continúa emitiéndose en CBS.

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