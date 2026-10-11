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¿Fue Taylor Swift? Harry Styles y la novia que le cambió la vida durante sus años en One Direction

El cantante recordó que una expareja “muy extrovertida” lo ayudó a vencer su miedo a estar en público

¿Fue Taylor Swift? Harry Styles y la novia que le cambió la vida durante sus años en One Direction
Harry Styles reveló que una exnovia lo ayudó a perder el miedo a salir a la calle durante sus primeros años de fama y podría tratarse de Taylor Swift. (REUTERS/EFE)
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Harry Styles recordó que una ex novia anónima —que podría ser Taylor Swift, con quien fue vinculado en 2012— fue clave para que pudiera salir a la calle sin temor durante sus primeros años de fama, cuando la popularidad de One Direction lo hacía sentir confinado en habitaciones de hotel.

El cantante británico de 32 años compartió el episodio en una conversación para la sección Musicians on Musicians de Rolling Stone, publicada el 8 de octubre, junto al músico Thom Yorke, vocalista de Radiohead.

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El diálogo surgió cuando Yorke mencionó haberlo visto caminar solo por las calles de Roma en 2024.

“Estaba impresionado de que simplemente estuvieras caminando por la calle. ¿Dónde está tu seguridad? Porque yo sé que yo puedo hacerlo, pero no sabía que tú podías”, le dijo Yorke a Styles en la entrevista publicada por Rolling Stone.

El intérprete explicó que ese nivel de libertad no siempre fue posible para él. “En los primeros días, cuando estaba en la banda, gran parte de la experiencia del hotel se sentía muy encerrada. Sentía que no era seguro para mí estar afuera”, afirmó.

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El hábito de caminar influyó en el proceso creativo y en la perspectiva artística del cantante británico. (REUTERS/Temilade Adelaja)
El hábito de caminar influyó en el proceso creativo y en la perspectiva artística del cantante británico. (REUTERS/Temilade Adelaja)

Fue entonces cuando una relación romántica cambió su rutina: “Recuerdo que tuve una novia que era muy extrovertida. Ella venía a Londres y yo pensaba: ‘Si nos quedamos tres días en mi casa, va a pensar que estoy loco’. Así que caminamos a todas partes”.

“Fue una especie de revelación para mí: ‘Oh, está bien estar afuera’. Eso rompió esa barrera. Y ahora ha cambiado mi vida de una manera enorme, porque es como uno se mantiene conectado al mundo y a la experiencia”, sostuvo el artista.

Harry Styles no identificó a la ex novia ni precisó en qué período de su vida tuvo lugar esa relación.

El cantante saltó a la fama cuando One Direction fue formado en The X Factor UK en 2010. Además, fue vinculado públicamente con Taylor Swift en 2012, la época de mayor exposición que vivió Styles a comienzos de su carrera.

Posteriormente, tuvo romances con Kendall Jenner, Camille Rowe, Olivia Wilde y Taylor Russell.

Harry Styles y Taylor Swift se conocieron en los años de mayor exposición pública del cantante, cuando One Direction era uno de los grupos más populares del mundo. (REUTERS/Caroline Brehman)
Harry Styles y Taylor Swift se conocieron en los años de mayor exposición pública del cantante, cuando One Direction era uno de los grupos más populares del mundo. (REUTERS/Caroline Brehman)

¿Quién es la pareja de Harry Styles?

En la actualidad, está comprometido con la actriz Zoë Kravitz, de 37 años, con quien comenzó una relación en 2025.

Ninguno de los dos ha confirmado oficialmente el compromiso, aunque la pareja es vista con frecuencia caminando por las calles de Nueva York.

El hábito de caminar también influyó en su proceso creativo. “Leí algo sobre caminar como la perspectiva del artista, porque estás al nivel del suelo y ves cosas que simplemente no ves si vas en auto a todas partes”, señaló.

El episodio con su ex novia no fue el único momento de reflexión personal que Harry Styles compartió en los últimos meses. En agosto, en una entrevista con W Magazine, describió el impacto de una pausa prolongada en su carrera.

Zoe Kravitz
El artista mantiene una relación sentimental con la actriz Zoë Kravitz, con quien se comprometió en 2025. (Backgrid/The Grosby Group)

“Durante el tiempo que me alejé de las giras, regué un lado de mi vida al que no le había prestado mucha atención antes. Porque empecé muy joven, las giras se convirtieron en gran parte de lo que era. Me sentía bastante incómodo con los períodos en casa. A veces no sabía qué hacer conmigo mismo”, afirmó al medio.

Y continuó en la misma declaración: “Ahora me siento muy afortunado de tener este trabajo increíble y este entorno creativo, pero también esta vida alejada de todo eso, en la que estoy emocionado de pasar tiempo. No sé si lo tenía antes”.

Esa pausa precedió su residencia Together, Together en el Madison Square Garden de Nueva York, que constó de 30 funciones.

Sobre el final de la residencia, en septiembre, el músico dejó abierta la posibilidad de un nuevo período fuera de los escenarios.

No sé qué sigue para mí, pero sé que estoy emocionado de descubrirlo”, dijo, al tiempo que anunció una nueva etapa de la gira.

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