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La nueva página de Megan Fox colapsa tras el lanzamiento: fotos exclusivas desatan la locura entre sus fans

La actriz se sumó a una plataforma creada por el cofundador de OnlyFans. El portal sufrió varias caídas por el alto tráfico

Megan Fox lanzó una página de contenido exclusivo en Subs.com
Megan Fox lanzó una página de contenido exclusivo en Subs.com, una plataforma que busca acercar a las celebridades a sus seguidores (Instagram)
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Megan Fox provocó un terremoto en internet tras lanzar su nueva plataforma de contenido pago. Según reportaron sus fans en redes sociales, el sitio meganfox.world, que forma parte de la red Subs.com, colapsó varias veces durante el viernes 9 de octubre por la cantidad masiva de usuarios que intentaron acceder de manera simultánea.

La actriz de 40 años, conocida por su papel en Diabólica tentación, anunció el debut de su propio sitio de suscripción a través de su cuenta de Instagram. Para invitar a sus fans a su flamante proyecto, Fox reveló una sesión provocadora de fotografías y videos que describió como “un thriller erótico neo-noir”. En el posteo, alentó a sus seguidores a revisar sus historias para encontrar el enlace oficial hacia el contenido exclusivo.

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Megan Fox
“Un thriller erótico neo-noir”: así resumió Megan Fox el concepto de su más reciente sesión fotográfica. (Instagram)

La demanda de tráfico resultó tan alta que el portal dejó de funcionar casi de inmediato tras su debut. Varios usuarios expresaron su frustración en los comentarios de la publicación de la actriz.

“Megan, ¿ya arreglaron el enlace? Está caído”, escribió uno de ellos. Otro agregó: “Creo que el enlace está dañado. ¿O se cayó la web? Cuando entrás a tu sitio y hacés clic en contenido exclusivo, simplemente lleva a una página en blanco”.

Megan Fox
El sitio web de Megan Fox sufrió varias caídas el 9 de octubre debido a la gran cantidad de usuarios que intentaron ingresar (Instagram/MeganFox)

En respuesta, Fox confirmó a sus admiradores que sí había problemas técnicos en la página debido al alto tráfico: “¡Ustedes siguen colapsando el sitio! ¡Están trabajando duro para que vuelva a funcionar!”.

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“Sigue cayéndose, ya lo arreglaron seis veces”, replicó incluso en otro comentario de su posteo.

Megan Fox y la apuesta al estilo “OnlyFans”

Tim Stokely, cofundador y ex director ejecutivo de OnlyFans que en 2025 fundó Subs.com, confirmó que Fox no solo publicará material en la plataforma, sino que también ejercerá como copropietaria del sitio.

“Megan entiende este cambio desde una perspectiva que muy pocas personas pueden tener. Se hizo famosa a nivel mundial antes de que el talento tuviera las herramientas para ser dueño de su público o controlar su distribución”, explicó Stokely en un comunicado citado por Page Six. “Megan no solo está lanzando una página en Subs. Tiene un lugar en la mesa de decisiones y está ayudando a construir la plataforma”.

Megan Fox
La actriz aprovechó la ocasión para mostrar nuevas fotos en bikini (Instagram/MeganFox)

La propia actriz explicó sus motivaciones en el comunicado de prensa difundido por el mismo medio: “Las mujeres han pasado décadas escuchando que la visibilidad es poder mientras alguien más es dueño de la plataforma, el público o la imagen. Me interesa lo que sucede cuando las mujeres son dueñas de las tres cosas”.

Los suscriptores a la página de Megan Fox podrán acceder a material inédito y exclusivo. “El contenido aquí nunca toca Instagram, X, ni ningún otro espacio público. Lo que ves, lo ves primero, y solo ahí”, señala el sitio web de Fox. La propuesta incluye videos, fotografías, además de mensajes directos entre la actriz y sus seguidores para un contacto más personal.

Megan Fox
La página de Megan Fox ofrece fotografías, videos y publicaciones que no estarán disponibles en sus redes sociales públicas.(Instagram/@meganfox)

El esquema de precios combina publicaciones gratuitas para suscriptores con contenido de pago por visualización, cuyos valores oscilan entre 11 y 88 dólares, según constató The Mirror US al revisar la página. Una de las publicaciones actuales de Fox tiene un costo de acceso de 44 dólares.

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