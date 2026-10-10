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George Clooney acompaña a Cindy Crawford tras la muerte de su hijo: “Es lo peor que le podría pasar a una familia”

El actor estadounidense, que mantiene una estrecha amistad con los padres de Presley Gerber, reconoció que aún es difícil hablar de lo ocurrido

George Clooney habló sobre la muerte de Presley Gerber
George Clooney y su esposa, Amal, acompañan a los padres de Presley Gerber desde que conocieron la noticia de su fallecimiento en septiembre (Composición AFP/REUTERS)
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George Clooney habló públicamente por primera vez sobre la muerte de Presley Gerber, hijo de la modelo Cindy Crawford y el empresario Rande Gerber.

El actor, amigo cercano de la familia desde hace décadas, calificó la pérdida como un hecho devastador, en declaraciones recogidas por Entertainment Tonight durante los premios Albies, celebrados el viernes 9 de octubre en el Museo de Historia Natural de Londres.

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“No creo que estemos ni siquiera en posición de poder hablar de eso”, respondió Clooney cuando un periodista le consultó si la familia planeaba honrar de alguna manera el legado de Presley. “Sinceramente, es una de las cosas más devastadoras que le han pasado a nuestra familia y la de ellos, como se pueden imaginar”, agregó. “Es lo peor que le podría pasar a una familia”.

Durante los premios Albies en Londres, Clooney reconoció que todavía es difícil para ambas familias hablar públicamente sobre la muerte del joven modelo (REUTERS/Isabel Infantes)
Durante los premios Albies en Londres, Clooney reconoció que todavía es difícil para ambas familias hablar públicamente sobre la muerte del joven modelo (REUTERS/Isabel Infantes)

La conexión con los Gerber

El actor de 65 años mantiene una relación amical y profesional con Rande Gerber desde hace años, en su carácter de socio en la marca de tequila Casamigos.

Naturalmente, esa cercanía se extiende también a Cindy Crawford y a la hermana de Presley, Kaia Gerber, con quienes Clooney mantiene lazos desde hace décadas.

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Una fuente cercana a la exsupermodelo confirmó a People que George y su esposa, Amal Clooney, se trasladaron a Los Ángeles apenas se enteraron de la muerte de Presley.

“George y Amal se unieron a la familia en L.A. al enterarse de la muerte de Presley. Están ayudando con los arreglos y con todo lo que la familia necesite. George siempre ha sido muy cercano tanto a Kaia como a Presley”, señaló la fuente al medio.

Presley Gerber
El actor de Hollywood expresó su dolor por la muerte del hijo de Cindy Crawford y Rande Gerber, con quienes mantiene una estrecha amistad desde hace décadas.(Instagram/@presleygerber)

La misma fuente añadió que el matrimonio Clooney se organizó para que los Gerber no atravesaran solos este momento y “se turnaban” con la familia para acompañarlos.

Lo que se sabe de la muerte de Presley Gerber

Presley Gerber murió el 20 de septiembre a los 27 años en una residencia de rehabilitación de la zona de Santa Mónica, California. Según un comunicado del Departamento de Policía de Santa Mónica (SMPD), los oficiales respondieron el 20 de septiembre, alrededor de las 9:35 de la mañana, a un reporte de una posible sobredosis en la cuadra 1000 de la calle Berkeley.

“Al llegar, los oficiales localizaron a un hombre adulto que ya estaba muerto. El Departamento de Médicos Forenses del condado de Los Ángeles identificó al individuo como Presley Gerber, de 27 años”, indicó el parte policial.

Una nota adicional de los registros de las autoridades de Santa Mónica incluyen la mención de paro cardíaco. Si bien la causa oficial de muerte no fue determinada, la policía anunció el 21 de septiembre que investigaba el deceso como una posible sobredosis.

Cindy Crawford y Rande Gerber estuvieron junto a Presley durante años de dificultades. (Reuters)
Cindy Crawford y Rande Gerber estuvieron junto a Presley durante años de dificultades. (Reuters)

Presley había revelado públicamente sus problemas de salud mental y su proceso de recuperación de las adicciones. En diciembre de 2025, compartió en un video temporal el régimen de medicación que seguía tras consultar a más de una docena de psiquiatras: opiáceos, benzodiacepinas, antidepresivos, medicamentos para la presión arterial y goteos de ketamina.

“Tengo la sensación de que si cuento todo esto, mucha gente al menos sabrá que hay alguien más que está pasando por lo mismo”, había dicho entonces. “Y lo segundo es que, con suerte, encuentro a algunas personas por ahí dispuestas a ayudar o que conozcan a alguien que pueda hacerlo”.

En vida, Presley Gerber siguió los pasos de su madre en el mundo del modelaje. Obtuvo su primer contrato a los 15 años y desde entonces participó en campañas para marcas como Tommy Hilfiger, Calvin Klein y Dolce & Gabbana. Según Entertainment Weekly, sus restos fueron cremados y permanecerán en la casa de sus padres en Malibú.

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