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Así luce Daniel Franzese, actor de ‘Chicas pesadas’ tras perder 60 kilos en tres años

El recordado Damian Leigh mostró su nueva apariencia con fotos en redes sociales

Daniel Franzese
El actor de Chicas pesadas compartió imágenes que muestran el antes y después de su transformación física. (Threads/Daniel Franzese)
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Daniel Franzese sorprendió a sus seguidores con una fotografía sin camiseta en la que mostró el resultado de una transformación física que le tomó tres años. El actor de 48 años, recordado por interpretar a Damian Leigh en la comedia Chicas pesadas (Mean Girls, 2004), reveló que perdió 135 libras, equivalentes a unos 61 kilos, y compartió algunos de los hábitos que incorporó para alcanzar ese objetivo.

El artista publicó la imagen en Threads a finales de septiembre. La fotografía actual, tomada frente a un espejo, contrasta con otra de años atrás en la que aparecía sin camiseta, con una barba abundante y una complexión más robusta. En la nueva imagen, Franzese exhibe brazos musculosos, un abdomen más plano, bigote y barba corta.

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La publicación recibió numerosos comentarios de admiración. “Guapo de cualquier manera, pero me alegra mucho que te sientas bien contigo mismo y con esta transformación épica”, escribió un usuario, según recogió Daily Mail. Otro seguidor destacó sus avances y señaló que también era una fuente de inspiración.

Daniel Franzese
Una fotografía sin camiseta permitió apreciar el cambio físico de Daniel Franzese a sus 48 años.(Threads/Daniel Franzese)

La rutina con la que perdió 60 kilos

Franzese acompañó la fotografía con una explicación breve de los cambios que introdujo en su vida cotidiana. “Nada de alcohol, nada de azúcar, entreno cuatro veces por semana (o más) y ahora cuento los macronutrientes”, escribió en Threads.

La nueva fotografía también permite apreciar el cambio en su apariencia, que ya se notaba en alfombras rojas y apariciones públicas durante los últimos años.

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La publicación llegó semanas después de que Franzese relatara un episodio preocupante durante una presentación de comedia en The Comedy Store, en Los Ángeles. El actor participó en un espectáculo junto a figuras como Jay Leno, Chelsea Handler, Tiffany Haddish y Arsenio Hall, pero tuvo que abandonar el escenario antes de terminar su rutina.

En declaraciones a Daily Mail, explicó que estuvo cerca de desmayarse por una combinación de factores incorrectos.

Daniel Franzese
Semanas antes de compartir su cambio físico, Franzese vivió un susto de salud durante una presentación de comedia en Los Ángeles.

“Resulta que hacer stand-up después de dormir solo 30 minutos, sin comida ni agua, no es el camino hacia el bienestar que yo creía”, afirmó.

El intérprete contó que comenzó a sentir mareos y a ver destellos. “Pensé: ‘Desmayarme delante de Jay Leno sería un poco demasiado, incluso para mí’, así que salí del escenario antes de convertirme en el final sorpresa de la noche”, relató.

Según explicó, se sintió mejor unos cinco minutos después, tras echarse agua en la cara y recibir ayuda de personas que se acercaron a comprobar cómo estaba. El actor aclaró que estaba bien y aprovechó la experiencia para recordar la importancia del descanso, la alimentación y la hidratación.

“A veces estás tan ocupado trabajando y cuidando de todo el mundo que olvidas que tu propio cuerpo también necesita cuidados”, señaló.

Daniel Franzese
Daniel Franzese alcanzó la fama internacional como Damian, el amigo de Cady Heron en Chicas pesadas. (IMDb)

El papel que lo llevó a la fama

Franzese alcanzó popularidad internacional como Damian, el amigo de Cady Heron, personaje interpretado por Lindsay Lohan, en Chicas pesadas. La película de 2004, dirigida por Mark Waters y escrita por Tina Fey, también contó con Rachel McAdams, Amanda Seyfried, Lacey Chabert y Lizzy Caplan.

En varias entrevistas, el actor recordó la grata experiencia que vivió al grabar la comedia. En 2024, también reveló que improvisó la línea “Quiero que me devuelvas mi camisa rosa”, y destacó que Fey permitió ciertos cambios en el guion.

Fuera de Chicas pesadas, el actor también participó en la película Bully y en la serie Looking.

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